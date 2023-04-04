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Сегодня, 17:05

Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив дома

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Матвей Мичков и его отец Андрей.
Матвей Мичков.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Что произошло с сотрудником ХК «Сочи» Андреем Мичковым вечером 2 апреля?

В Сочи погиб Андрей Мичков, отец Матвея Мичкова. Его тело было найдено в пруду на Старообрядческой улице в поселке городского типа Сириус — это бывший Олимпийский парк. Обстоятельства смерти выясняются.

Пока «Ак Барс», «Авангард», ЦСКА и СКА продолжают рубиться за выход в финал Кубка Гагарина, остальные клубы КХЛ в будничном режиме проводят тренировочные лагеря, проверяя молодежь с прицелом на грядущий сезон, или так называемые заминочные сборы, позволяющие хоккеистам поддерживать форму до окончательного ухода в отпуск. Не стал исключение и «Сочи», который под руководством Дмитрия Кокорева продолжает работать и на льду, и на земле. Однако сегодня весенний покой «леопардов» нарушила страшная новость — в Адлере найден мертвым отец главного юниора страны Матвея Мичкова, пропавший без вести 2 апреля.

Первым о пропаже папы хоккеиста этим утром сообщил в своей группе поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры распространили ориентировки и краткие приметы пропавшего мужчины. Однако уже через несколько часов подтвердились самые страшные опасения — сотрудники полиции извлекли и провели опознание тела 51-летнего Андрея Мичкова, обнаруженного мертвым в пруду на Старообрядческой улице пгт Сириус.

Что случилось с отцом одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ — пока загадка. По информации «СЭ», в ночь исчезновения Андрей Владиславович досмотрел с сыном второй овертайм матча СКА — ЦСКА, а после без документов и ключей от автомобиля вышел из дома на Старообрядческой улице в 21.00 и пропал без вести, в то время как жена и младший сын Прохор вышли в супермаркет. Когда родные Мичкова-старшего через 20 минут забили тревогу, его телефон уже был выключен.

При этом никаких предпосылок для его исчезновения не было — ни ссор, ни конфликтов, ни проблем с алкоголем. Отметали клубные источники и версию с ночным плаванием. Тем более что при текущей температуре воды (+10) купаться в Черное море человек спонтанно не полезет. Однако в итоге тело Мичкова-старшего нашли именно в небольшом водоеме, расположенном недалеко от дома семьи, на территории Орнитологического парка.

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«Сочи» подключился к поискам уже утром, подняв на уши полицию Адлера, Сочи и Хосты. Оперативные работники практически сразу начали по камерам видеонаблюдения устанавливать дальнейший маршрут 51-летнего мужчины, проверять все входящие и исходящие звонки, сделанные до исчезновения. А надежду на положительный исход давало то, что в близлежащих моргах и больницах отсутствовали неопознанные тела.

Переоценить значение отца в жизни Матвея сложно. Именно он впервые поставил его на коньки в родной Перми и с тех пор занимался почти всеми делами сына, исполняя роль личного тренера. Нужно ли говорить, что он переезжал вместе с сыном и в Ярославль в 2015-м, и в Санкт-Петербург в 2020-м, где получил должность в структуре СКА, а также сопровождал его на всех международных турнирах? Вот и после декабрьской аренды в «Сочи» Андрей Владиславович отправился вместе со всей семьей на берег Черного моря, чтобы облегчить жизнь главному вундеркинду России.

Матвей Мичков.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Причина смерти Мичкова-старшего будет установлена позднее. Пока трудно представить, что абсолютно трезвый мужчина оказался в пруду весной самостоятельно. Нам же остается только принести глубокие соболезнования всем родным и близким Андрея и пожелать хоккеисту мужества в это тяжелое время. Матвей, держись! Мы с тобой!

Редакция «СЭ» выражает искренние соболезнования и слова поддержки семье Мичковых.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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