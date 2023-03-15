Разин выжал из скромной «Северстали» максимум. Тренер заслужил переход на новый уровень

Будущее самого колоритного тренера КХЛ решится в ближайшее время.

Сказка в первом раунде

Для меня «Северсталь» — главный герой первого раунда плей-офф КХЛ. Череповчане зарубились до семи матчей с действующим обладателем Кубка Гагарина и уступили в равной борьбе. Не побоялись сыграть с ЦСКА в хоккей и подарили яркую серию. Серию, за которую не стыдно. Серию, которая заставила снова влюбиться в «Северсталь». Номинальный аутсайдер лишил армейцев сладкой жизни в первом раунде и заслужил продолжения плей-офф. Череповец может гордиться командой.

Коллеги на пресс-конференции встречали главного тренера «Северстали» Андрея Разина аплодисментами. Он давно вжился в роль фронтмена клуба. Генерирует уйму инфоповодов и строит команду, способную биться без оглядки на фамилии соперников. Высокая организация игры, помноженная на дикую самоотдачу и веру в успех, нивелировала разницу в мастерстве исполнителей. А тренерская смелость Разина удивляла не только зрителей, но и соперников. Андрей Владимирович любит менять голкиперов на шестого полевого игрока. И кто, если не он, должен был войти в историю КХЛ как первый тренер, задействовавший в матче трех вратарей, включая резервного?

Похвалить Разина следует не только за локальный успех в серии с ЦСКА. Специалист совмещал функции главного тренера и генерального менеджера. Отвечал за подбор игроков и досконально понимал возможности каждого хоккеиста. Результат первого раунда — следствие грамотной работы на протяжении сезона.

Регулярный чемпионат сложился неровно. Летом команду покинули важные игроки: защитники Хохлов и Стенквист, первый центр Няттинен. Какое-то время «Северсталь» не попадала в плей-офф. Постепенно хоккеисты прогрессировали и сплачивались вокруг общей цели. Состав точечно усилили. Череповчане запрыгнули в кубковую восьмерку и в концовке чемпионата избавили себя от лишней нервотрепки, гарантировав седьмое место «Запада».

Как же заблуждаются те, кто называет Андрея Разина тренером для первого раунда. «Северсталь» и ЦСКА по ресурсам — команды с противоположных полюсов. И только тренерская работа (вместе с самоотдачей игроков, разумеется) позволила выдать такую серию. Прорыв череповчан можно разобрать на примерах отдельных хоккеистов.

Никита Рожков — талантливый форвард, которого сезон за сезоном задвигали в «Магнитке» и не видели в команде КХЛ. Попав в «Северсталь», Никита преобразился: выходил в большинстве и меньшинстве, забивал важные голы, создавал опасные моменты. Таких примеров много. Илья Иванцов — вчерашний обладатель Кубка Харламова — выходил на ключевые вбрасывания. 21-летний Руслан Абросимов выдал лучший процент на точке в команде (52,6), хотя еще в прошлом сезоне играл за воронежский «Буран».

Похвалим Разина за сделку с петербургскими армейцами. Босс «Северстали» удачно обменял Владислава Подъяпольского. За нестабильного вратаря он получил Александра Самонова, крепкого защитника Даниила Пыленкова и права на Иванцова. Самонов в плей-офф выиграл три матча, оформил один «сухарь». Подъяпольский же провалил регулярку в СКА, а серию с минским «Динамо» смотрел со скамейки. Показательна статистика вратарей ЦСКА: Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков в плей-офф отражали меньше 89 процентов бросков. В то время как Самонов показал 92 процента.

Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее Разина и «Северстали»

Самый голливудский сценарий будущего «Северстали» вижу таким. Спонсоры клуба, вдохновившись успехами команды, увеличат бюджет и уговорят Разина остаться. Тренер-менеджер возьмется за комплектование состава с большими ресурсами. Сейчас платежка череповчан отвечает нижнему пределу. На 315 миллионов Разин собрал команду, которая ни в чем не уступала гранду КХЛ, который тратит на зарплаты почти 900 млн. Впрочем, в такой расклад верится с трудом.

Разин сделал себе имя, работая с ограниченным бюджетом. «Северсталь» три года подряд играла в плей-офф. Два первых раунда ушли в седьмые матчи с превосходящими в классе соперниками. За великолепно проделанной работой в Череповце напрашивается новый вызов. Терзает вопрос: способен ли Разин на подобные чудеса в топ-клубе, который тратит на зарплаты хоккеистов больше, чем 315 миллионов? Однозначный ответ получим только тогда, когда специалист примет предложение и оставит романтичный проект «Северстали». Андрей Владимирович после седьмого матча заявил, что принял решение о будущем, но озвучит его только на итоговой пресс-конференции. По информации «СЭ», пути самого колоритного тренера КХЛ и Череповца разойдутся.

Работа Разина вызывает уважение. Но отмечу важный нюанс. Специалист получил в «Северстали» полный карт-бланш: рулил селекцией, устраивал обмены, договаривался с игроками. Тренерско-менеджментский симбиоз помог построить классную команду. В топ-клубе Разина ждет другое распределение ролей. Тренер занимается тактикой и отвечает за игру, спортивный директор набирает состав, генеральный директор решает глобальные вопросы. Многое зависит от доверия, которое руководство клуба готово оказать Разину.

Уход из «Северстали» — однозначный выход из зоны комфорта. Разин работой в скромном клубе из Череповца заслужил этот шанс. Команды, которые он мог бы подхватить со следующего сезона, легко перечислить, проанализировав текущие результаты. Вылетевшие в первом раунде минское «Динамо» и «Автомобилист». «Трактор», который не попал в плей-офф. «Магнитка» хоть и прошла екатеринбуржцев, но скомканный сезон топ-клуба нельзя оправдать проходом одного круга. Разин наработал на повышение, но даже если тренер останется в Череповце и выведет-таки «Северсталь» во второй раунд, это получится не менее киношный сюжет.