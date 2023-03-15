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КХЛ

Сегодня, 08:10

ЦСКА и «Магнитка» дружно сотворили историю

Кирилл Бурдаков
Статистик
Илья Воробьев и Сергей Федоров.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Новые статистические рекорды в КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» в овертайме седьмого матча серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ), уступая по ходу первого раунда со счетом 1:3. «Магнитка» стала первой командой в истории КХЛ, которой удалось добиться успеха в решающей встрече, отыграв отставание в две шайбы. А спустя несколько часов достижение «Металлурга» повторил ЦСКА, который не только отыграл 0:2 у «Северстали», но и взял верх в основное время.

Все седьмые матчи, в которых побеждала уступавшая по ходу команда

Дата

Стадия

Матч

Счет в пользу проигравших

20.03.2011

Финал конференции

СКА — Атлант — 2:3 ОТ

1:0, 2:1

20.03.2013

Второй раунд

Ак Барс — Салават Юлаев — 4:3

0:1, 1:2, 2:3

10.03.2015

Первый раунд

Авангард — Барыс — 3:1

0:1

05.03.2016

Первый раунд

Салават Юлаев — Ак Барс — 3:2

0:1

20.03.2016

Второй раунд

Авангард — Салават Юлаев — 1:2

1:0

14.03.2018

Первый раунд

Салават Юлаев — Авангард — 3:2 ОТ

0:1

27.03.2018

Второй раунд

Салават Юлаев — Трактор — 1:2

1:0

15.04.2021

Финал конференции

Ак Барс — Авангард — 3:4 ОТ

3:2

14.03.2023

Первый раунд

Автомобилист — Металлург Мг — 3:4 ОТ

2:1, 3:1, 3:2

14.032023

Первый раунд

ЦСКА — Северсталь — 5:3

0:1, 0:2, 1:2

Армейцы в пятый раз за последние четыре года выиграли седьмой матч серии плей-офф. До «Северстали» сделать 3-3 с армейцами получалось у СКА (дважды), «Локомотива» и «Магнитки». Однако в этих четырех решающих матчах красно-синие суммарно пропустили столько же, сколько за команда Андрея Разина забила за один период — две шайбы. А вот в 2015 и 2016 годах ЦСКА в самых важных матчах уступал — СКА в финале конференции,

14&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3. Чудо было близко. Чемпион еле унес ноги

«Металлургу» — в финале Кубка Гагарина.

Седьмые матчи ЦСКА в Кубке Гагарина

Дата

Стадия

Соперник

Счет

07.04.2015

Финал конференции

СКА (д)

2:3

19.04.2016

Финал

Металлург Мг (д)

1:3

09.04.2019

Финал конференции

СКА (д)

3:1

29.03.2021

Второй раунд

Локомотив (д)

2:0

14.04.2022

Финал конференции

СКА (г)

3:0

30.04.2022

Финал

Металлург Мг (г)

4:1

14.03.2023

Первый раунд

Северсталь (д)

5:3

В активе «Магнитки» также имеется пять побед в седьмых матчах. Правда, поражений набралось чуть побольше — три. Помимо ЦСКА «металлургов» дважды огорчал «Салават Юлаев» — сначала в финале конференции, потом и вовсе в первом раунде плей-офф.

Седьмые матчи «Металлурга» в Кубке Гагарина

Дата

Стадия

Соперник

Счет

21.03.2011

Второй раунд

Авангард (г)

2:0

05.04.2011

Финал конференции

Салават Юлаев (г)

0:1

11.03.2012

Первый раунд

Барыс (д)

2:1 ОТ

05.03.2013

Первый раунд

Салават Юлаев (д)

0:2

30.04.2014

Финал

Лев (д)

7:4

19.04.2016

Финал

ЦСКА (г)

3:1

30.04.2022

Финал

ЦСКА (д)

1:4

14.03.2023

Первый раунд

Автомобилист (г)

4:3 ОТ

Неудивительно, что именно уфимцы удерживают рекорд лиги по числу выигранных седьмых матчей. «Салават» завершал серию со счетом 4-3 в свою пользу шесть раз. По пять раз успеха добились ЦСКА и «Металлург», четырежды — «Ак Барс», по три раза «Авангард» и удивительный «Трактор», который забрал все семиматчевые серии в своей истории.

Команды, которые выиграли больше одного седьмого матча в Кубке Гагарина

Команда

Матчи

Победы

% побед

Салават Юлаев

8

6

75,00

ЦСКА

7

5

71,43

Металлург Мг

8

5

62,50

Ак Барс

6

4

66,67

Трактор

3

3

100,0

Авангард

8

3

37,50

Динамо М

4

2

50,00

Локомотив

5

2

40,00

Николай Голдобин, забросив вторую шайбу в нынешнем плей-офф, сделал «Магнитку» второй командой, которой удалось выиграть овертайм седьмого матча. 11 лет назад уральцы дожали в добавленное время «Барыс», ликвидировав отставание в две победы. По разу решающий овертайм оставляли за собой «Атлант», «Салават Юлаев» и «Авангард».

&laquo;Автомобилист&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4 ОТ. «Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло

Седьмые матчи Кубка Гагарина, которые уходили в овертайм

Дата

Стадия

Матч

Счет

20.03.2011

Второй раунд

СКА — Атлант

2:3 ОТ

11.03.2012

Первый раунд

Металлург Мг — Барыс

2:1 ОТ

14.03.2018

Первый раунд

Салават Юлаев — Авангард

3:2 ОТ

15.04.2021

Финал конференции

Ак Барс — Авангард

3:4 ОТ

14.03.2022

Первый раунд

Автомобилист — Металлург Мг

3:4 ОТ

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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