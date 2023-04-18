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Сегодня, 16:00

Почему топ-форвард СКА пропустил решающие матчи. Он сам все объяснил

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
Дамиру Жафярову помешала травма.
Фото ХК СКА
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Интервью с одним из лучших игроков армейцев Петербурга Дамиром Жафяровым — о сезоне, плей-офф и травме, которая помешала ему выйти на решающие игры против ЦСКА.

От поражения ЦСКА еще не отошел

— После поражения от ЦСКА уже пришли в себя?

— Еще нет. Прошло уже несколько дней, а внутри у меня все равно полное опустошение. Сразу принять это поражение очень тяжело. Хотя смысла грустить дальше нет, надо как можно быстрее забыть о плохом. Поверьте, мы отдали все, что у нас было, для победы.

— В чем именно ЦСКА переиграли?

— Это точно не один фактор. Серия показала, в чем нам надо прибавлять. Для более подробного разбора должно еще пройти время, чтобы схлынули эмоции. Тогда можно в спокойном режиме проанализировать произошедшее, включая допущенные ошибки, и лучше подготовиться к следующему сезону.

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— Чем силен этот ЦСКА?

— Большое значение имеет кубковый опыт, в том числе решающих матчей. Многие игроки выступают вместе не первый год, прошли через победы и неудачи, знают, что делать в критических ситуациях. Еще когда я следил за сериями ЦСКА против «Северстали» и «Локомотива», то обратил внимание, как армейцы умеют включаться в самый важный момент. Кажется, соперники уже перехватили инициативу и завладели преимуществом. Но ЦСКА добавляет, начинает действовать максимально правильно и меняет ход игры. В нашей серии произошло то же самое.

— Этот ЦСКА реально обыграть или надо ждать, когда закроется его «чемпионское окно»?

— Реально. Делали же это раньше «Ак Барс» и «Авангард». В СКА в прошлое межсезонье произошли большие изменения, появилось много новых игроков. Для того чтобы полностью раскрыть потенциал, еще требуется время. Поражения делают нас только сильнее.

Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
ХК СКА

Травма

— Почему в плей-офф вы перестали попадать в состав?

— По медицинским показателям. В третьей игре получил очень неприятную и болезненную травму мышечного характера. Раскрывать все подробности не буду. Могу сказать, что только сейчас начал в себя приходить. У этого повреждения есть особенность — срок восстановления нельзя сократить никакими способами. Нужна хотя бы неделя покоя.

— Обычно говорят, что в плей-офф не играют только мертвые.

— Я был готов выйти на таблетках или уколах, если бы это помогло. К сожалению, любые медицинские методы в данной ситуации не имеют быстрого эффекта. На тренировках пытался работать, но мог только двигаться с шайбой. И все! Бросить нормально нельзя. Любой контакт под запретом. Какой от меня толк в таком состоянии в серии против играющего в силовой манере ЦСКА? Мог я, наверное, лишь в массовом катании участвовать — и то оглядываясь. Мне было очень обидно, что ничем не смог помочь команде в трудный момент.

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— Как вы получили травму?

— Во втором периоде столкнулся с игроком ЦСКА у борта за шайбу. Было уже не по себе. Усугубил ситуацию позднее — минут за пять до конца третьего периода, когда решил от души щелкнуть. Игру продолжить уже был не в состоянии. Даже дышалось тяжело. Потом еще дня два я не мог ни чихать, ни кашлять.

— С Романом Ротенбергом сложно работать?

— Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное. Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели. Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять.

Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
ХК СКА

Игровая система СКА мне подходит

— Легко адаптировались в Санкт-Петербурге?

— Да, меня все устраивает. Считается, что между Москвой и Санкт-Петербургом есть какая-то конкуренция. Причем не только в спорте. Я родился и вырос в столице, но в Питере чувствую себя отлично. Там меньше пробок и суеты, а в бытовом плане ситуация ничуть не хуже и есть интересные, красивые места, где можно погулять и хорошо провести время с семьей.

— Вы впервые оказались в роли ведущего игрока в топ-клубе. Этот сезон можете занести себе в актив?

— Я и раньше говорил: когда играл в других командах, старался из любого сезона извлекать пользу и расти как хоккеист. Даже если не все складывалось. Неудачный опыт — это тоже хороший урок. Всегда хочется добиться максимума. На этот раз не все получилось, но в сезоне СКА показывал интересный, атакующий хоккей. Мы проделали хорошую работу, начиная еще с летних сборов. Команда была хорошей и очень дружной. Приятно весь сезон провести бок о бок с такими прекрасными партнерами. Нам удалось стать первыми в регулярном чемпионате и дойти до финала конференции, завоевав бронзовые медали. Разве это плохой результат?

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— Нет, вполне достойный. Но у меня сложилось впечатление, что вам не удалось до конца вписаться в силовой и агрессивный стиль СКА. Например, нынешнее «Торпедо» подошло бы лучше.

— Не соглашусь с вами. Я и ранее говорил, что могу подстроиться под любой стиль, поменяв отдельные вещи в своей игре. Нет ничего невозможного. Это для меня был определенный вызов. Мне кажется, что я отлично подхожу именно под игровую манеру СКА. В нынешнем сезоне прибавил, например, в умении вести борьбу за шайбу.

Понятно, что «Торпедо» и Нижний Новгород, где я провел несколько хороших лет, навсегда в моем сердце. Стараюсь следить за этой командой, в которой у меня осталось много друзей и знакомых. Рад за них, за город, за болельщиков.

Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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