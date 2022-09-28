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КХЛ

28 сентября, 00:00

«У меня русский менталитет». Как американец зажигает в клубе Ларионова

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Денис Ян.
Фото ХК «Торпедо»
Денис Ян.
Фото ХК «Торпедо»
Денис Ян (справа).
Фото ХК «Торпедо»
Денис Ян.
Фото ХК «Торпедо»
Денис Ян.
Фото ХК «Торпедо»
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Интервью нападающего «Торпедо» Дениса Яна.

Уроженец Портленда и воспитанник ЦСКА Денис Ян — один из самых интересных игроков в составе обновленного «Торпедо». Уже в 14 лет он уехал из России за развитием в детские лиги Северной Америки и неожиданно попал в американскую Национальную программу развития (USDP), сыграв за юниорскую сборную США на Мировом кубке вызова вместе с Остоном Мэттьюсом, Заком Веренски и Мэттью Ткачаком. А после был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Тампой» и несколько лет пытался пробиться в состав будущих чемпионов лиги.

Этим летом 25-летний нападающий вернулся на историческую родину и подписал контракт с нижегородским «Торпедо», в котором быстро стал одним из лидеров. В большом интервью «СЭ» он рассказал о решении покинуть школу ЦСКА, русском менталитете, несложившихся отношениях с «Тампой» и атакующем хоккее автозаводцев Игоря Ларионова.

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Воспитанник ЦСКА

— На официальном сайте НХЛ твое имя пишут через две «н», на сайте КХЛ — через одну. Где правда?

— Правильно будет с одной. В российском паспорте — Денис. Ребята из команды называют меня просто Ден. В семье я тоже Денис. А в Америке, да, произносят имя как Dennis, с двумя буквами «н».

— На EliteProspects в строке «Место рождения» у тебя указан Портленд. Как ваша семья оказалась в США?

— На тот момент родители приехали в Портленд, и мы с братом родились именно там. Когда мне было пять лет, мы вернулись в Москву. Уже здесь начал заниматься хоккеем, пошел в школу. Я рос в России с пяти до четырнадцати лет, пока не уехал продолжать свой хоккейный путь в Северную Америку.

— В России тебя принято считать воспитанником «Вымпела», но до отъезда в США ты достаточно долго играл в школе ЦСКА.

— На EliteProspects указана неверная информация. Я прошел школу ЦСКА и только несколько игр провел за «Вымпел», за который меня подзывал дополнительно играть мой первый тренер Алексей Ярушкин. Но это было только эпизодически — весь детский и юниорский путь я прошел именно в ЦСКА.

Денис Ян. Фото ХК "Торпедо"
Денис Ян.
ХК «Торпедо»

— Почему решил уехать в Северную Америку?

— Я был достаточно молод и ничего не решал — так решили родители. Согласился, поехал, и все началось складываться сезон за сезоном. Там меня задрафтовали, там я начал играть на профессиональном уровне. Мне тяжело судить, стоило ли остаться в ЦСКА. В подростковом возрасте не соображал, где и что лучше. Просто играл в хоккей и наслаждался игрой.

— Каково было в 14 лет жить вдали от родителей?

— Честно говоря, поехал туда, вообще не зная английского. Но мне повезло, что попал в семью к хозяину клуба «Сарния Стинг» из юниорской лиги Онтарио — они меня очень хорошо приняли. Потихоньку начал изучать язык и постепенно влился в местную жизнь. Конечно, без родителей было очень тяжело. Я был всего лишь 14-летним мальчишкой. Но мне не пришлось их долго ждать — уже на следующий сезон они приехали ко мне, чтобы помочь обустроиться. Так что с их стороны точно была поддержка.

— Как сильно разнился уровень Открытого чемпионата Москвы, в котором ты играл за ЦСКА, и канадского миджета?

— Я играл с парнями на год старше. Все было довольно непривычно. Там и хоккей был для меня быстрее, и силовой аспект игры.

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В Америке читал книги на родном языке

— Насколько успел американизироваться за столько лет в Штатах?

— Все равно считаю себя русским. У меня русский менталитет. Да, я провел там очень много времени и привык к американскому образу жизни. Но везде есть свои плюсы и минусы.

— У тебя нет характерного американского акцента. Как удалось сохранить русский язык таким чистым?

— В семье мы всегда говорили на русском. У меня всегда были русские друзья, с которыми поддерживал связь. В Канаде и Америке тоже осталось много русских знакомых. Поэтому каждый день разговаривал на родном языке, читал книги. Я в совершенстве владею английским. Но он все равно будет вторым. Мыслю и думаю все равно на русском.

— Обычно подавляющее большинство американских юниоров выбирает учебу и NCAA. Почему ты после Мичигана и года в юниорской сборной США решил уехать в CHL?

— Вообще у меня было желание играть в юниорской лиге Онтарио. Но я попал на европейский драфт CHL, и меня взяла команда из юниорской лиги Квебека. Да, были предложения из колледжей. Но на тот момент не хотел идти той дорогой. Поехал играть в QMJHL, и мне там все очень понравилось — очень атакующая лига. Считаю, что вырос как игрок в «Шовинигане». Плюс именно оттуда попал на драфт НХЛ.

— Что у тебя надломилось при переходе из молодежного хоккея во взрослый? Все-таки выбор в третьем раунде предполагал, что у тебя вполне неплохой потенциал для НХЛ.

— Номер на драфте ничего не значит. В первом раунде тебе дадут большой шанс. А если ты из второго или седьмого, то особой разницы нет. Считаю, что путь в НХЛ для меня еще не закрыт. Все впереди. Пока стараюсь становиться лучше и фокусироваться на этом сезоне. Посмотрим, что меня ждет дальше.

— Согласен, что попал на драфте в не самую удачную систему? Все-таки «Тампа» к тому времени считалась максимально «упакованным» контендером.

— Соглашусь, попал как раз в то время, как «Тампа» шла за Кубком Стэнли. Пробиться туда было тяжело. Конечно, это большой фактор. Но это не оправдание тому, что я так и не сыграл в НХЛ.

— В чем-то глобально прибавил в «Сиракьюзе»?

— В первую очередь научился быть профессионалом. Юниорская лига — это все равно не профессиональный хоккей, это совершенно другой мир. Увидел, как правильно восстанавливаться. Думаю, прибавил во многих аспектах: и в оборонительном плане, и в борьбе за шайбу, и в скорости мышления. В АХЛ играют более сильные и крепкие ребята — сама игра с ними заставила улучшаться. Я многому научился в «Тампе» — там уделяют достаточно много внимания молодым хоккеистам.

— С Жюльеном Брисбуа, который тогда был генменеджером «Сиракьюза», в то время часто общались?

— Общались по хоккейным темам. Но чтобы общаться каждый день — конечно, нет.

— За три с половиной сезона в системе «Тампы» ты хоть раз был близок к дебюту в НХЛ?

— Честно говоря, не знаю, был ли близок. Может быть, вызов и был где-то рядом. Просто я этого не знал. Точно ответить не могу. Может быть, внутри где-то и чувствовал возможный вызов.

— Ни разу не было желания попросить обмен?

— Такие мысли были. Но этого не случилось. Надеялся, что дадут шанс. В принципе ни о чем не жалею. Провел там хорошее время. Да, обмен мог бы стать неплохим вариантом. Но как сложилось, так сложилось. Уже ничего не изменить. Благодарен, что мне дали шанс в «Тампе».

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— Как тебя занесло в чемпионат Австрии два года назад? Неужели тогда не было вариантов вернуться в Россию?

— Это был ковидный год. В КХЛ тогда уже через пару месяцев заканчивался чемпионат, и у меня было два варианта — либо просто самостоятельно готовиться к следующему сезону, либо провести концовку сезона в Австрии. Решил поехать сыграть 13 матчей, чтобы полностью не пропустить сезон и у меня были хоть какие-нибудь матчи.

— Можно сказать, что потерял год?

— Да нет. Тогда многие ребята вообще пропустили сезон. Хоккей в тот период немного отошел на второй план, и здоровье было приоритетом для всех нас. Думаю, мало что поменялось, если бы не сыграл эти 13 матчей.

— Есть ощущение, что в прошлом году ты оказался в фарм-клубе «Детройта» с подачи Стива Айзермана, который задрафтовал тебя в «Тампу».

— В принципе так и было. У меня были варианты с другими фарм-клубами. Но я выбрал «Детройт», потому что знаю Стива — именно он задрафтовал меня в 2015-м. Он хорошо меня знает. К тому же я уже жил в Мичигане, когда играл в юниорской лиге.

Денис Ян. Фото ХК "Торпедо"
Денис Ян (справа). Фото ХК «Торпедо»
ХК «Торпедо»

— Что не сложилось в «Гранд-Рапидсе»?

— Не скажу, что у меня что-то не получилось. Я неплохо провел сезон для того, что мне дали. Были варианты остаться и подписать контракт с другой организацией. Но у меня была хорошая возможность приехать в Нижний Новгород. Для меня «Торпедо» — лучший шаг в карьере, который я выбрал.

— У Айзермана чувствуется скрытая любовь к русским хоккеистам?

— Он хорошо относится к нашим ребятам. Плюс сам играл с российскими игроками. Думаю, Стив считает, что русские хоккеисты играют в умный хоккей. Он уделяет достаточно много внимания нашему хоккею.

— «Локомотив», владевший на тебя правами в КХЛ, за эти годы хоть раз проявлял предметный интерес?

— Вообще не проявлял — на меня никто не выходил. Просто после драфта КХЛ в 2014-м у них были права на меня. Когда уже дело шло к возвращению в КХЛ, то понимал, что принадлежу им и нужно будет ждать обмена.

— Слышал, что два года назад ты на полном серьезе мог оказаться в «Куньлуне» и даже тренировался с командой.

— Там случилась следующая ситуация. Когда я поехал в «Куньлунь», агент сказал, что мои права обменяны и клуб сможет меня подписать. Это было 27 декабря, совсем незадолго до дедлайна. Но оказалось, что на самом деле мои права не обменяны и меня просто-напросто не успели заявить. Меня были готовы взять, но тут случилась ошибка со стороны агента.

— Насколько у тебя крепки азиатские корни?

— У меня азиатские корни только со стороны отца — он русский кореец, но родился в России. Мама у меня русская.

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«Еще никогда не наслаждался хоккеем так, как в «Торпедо»

— Вы знакомы с Ларионовым еще с того времени, когда ты играл в мичиганском миджете?

— Да, я тренировался у Игоря Николаевича в летних лагерях. Это был большой опыт для меня в плане получать советы от Профессора. Благодарен Игорю, что он дал мне такую возможность в раннем возрасте тренироваться и получать огромный опыт в моем развитии.

— Твое приглашение в «Торпедо» — его личная инициатива или вели переговоры с клубом без его участия?

— Думаю, здесь все связано вместе. Сыграло много факторов, чтобы я оказался в Нижнем Новгороде. Можно сказать и про тот же обмен с «Локомотивом». Я очень рад здесь находиться.

— Правда, что у вас была предсезонка больше в североамериканском формате?

— Могу сказать, что все оказалось сделано с умом. Была и тяжелая работа. У нас не было ничего легкого. Нужно было избежать перегрузочных травм и правильно подойти к сезону — именно на этом и фокусировались.

— Ларионов приходил на пресс-конференцию с контейнером овощей. Насколько он оказал на тебя влияние в плане питания?

— У нас все ребята питаются правильно. Огромная роль Ларионова в том, что он задал такой здоровый цикл питания, влияющий на результат. Я и сам ем здоровую пищу. А когда еще и тренер задает такой тренд, то все ребята его только поддерживают.

— У многих хоккеистов из Северной Америке есть свои личные диетологи.

— Я сам контролирую свое питание, иногда сам себе готовлю. Ничего сверхъестественного. Фрукты, овощи, мясо и рыба — это залог успеха.

— Вспомни свою первую встречу с Ларионовым. Как он описал хоккей, который хочет видеть в «Торпедо»?

— Думаю, это уже видно по нашей игре. С первых тренировок было ясно, зачем мы делаем те или иные упражнения. Тренировка за тренировкой ребята вникали в то, во что мы хотим и будем играть, — это атакующий хоккей, короткий пас, постоянное хождение шайбы. Чувствовалось, что с каждой неделей у нас был прогресс, а ребята познавали друг друга, потому что в этом сезоне в «Торпедо» появилось много новых игроков. Считаю, мы еще не остановились в развитии. Мы только начинаем развивать и улучшать свой хоккей. У нас впереди еще много времени.

— Ты когда-нибудь играл в командах, чей стиль предполагал такое количество короткого паса, оставлений и скрестного движения?

— Честно говоря, играл так только в детстве. Я еще никогда не наслаждался хоккеем так, как сейчас. Играть в таком стиле и получать такое удовольствие — это просто великолепно. Да, будут ошибки и неприятные нюансы. Но это часть игры, которой не избежать.

Если смотреть на большую картинку, то повторю слова тренера — это привлекательный хоккей, который нравится болельщикам и который хочется смотреть. Сейчас наслаждаюсь каждой игрой и каждой тренировкой.

Денис Ян. Фото ХК "Торпедо"
Денис Ян.
ХК «Торпедо»

— Иногда кажется, что вам легче атаковать с ходу, чем в позиционках даже в большинстве.

— Если есть возможность так атаковать, то почему нет? «Торпедо» — быстрая команда, которая не будет останавливаться при наличии шанса забить и пытаться расставиться по системе. Если есть шанс выйти «3 в 2», то нужно обязательно бежать. Но мы будем забивать и в позиционках.

— Хоть раз за эти три месяца видел Ларионова откровенно злым или он всегда на одной волне?

— У нас хороший тренерский штаб, который умеет спокойно рассказать, кто и где совершил ошибку. Но чтобы кто-то был злым или кричал на нас — такого еще не было.

— Нет ощущения, что большинство команд в КХЛ играют как под копирку, по одной системе?

— Да, согласен. Но все равно каждая команда чем-то отличается. Наверное, у многих клубов схожая система игры в обороне и средней зоне. Тем не менее к каждому сопернику нужно находить свой подход — у нас каждый раз меняется план на игру.

— Кирилл Марченко не так давно сказал, что он три года играл в Санкт-Петербурге на североамериканской площадке, но, приехав в тренинг-кемп «Коламбуса», открыл для себя новый мир в плане форчекинга и прессинга. Ты уже ощутил разницу между АХЛ и КХЛ?

— В АХЛ игра побыстрее. Плюс у тебя меньше пространства и времени на принятие решения. Есть еще и физический фактор — борьба и силовые приемы. Ты не можешь опустить голову в каком-то моменте. Допустим, в КХЛ ты можешь понять, что у тебя где-то есть возможность увернуться, проехать, подумать перед передачей.

— «Денис Ян очень старается. Мы знаем, как его использовать. Он как бутылка кетчупа, которую трясешь, а из нее ничего не идет. А потом тряханешь хорошенько пару раз, и оттуда вываливается целая куча. Вот так и мы надеемся, что те голы, которые мы ждем от него, повалятся в сезоне». Как ты отреагировал на этот спич Профессора?

— Это было на предсезонке. Сыграл не так результативно, как хотелось бы. Знаю, что тренеры верят в меня. Да и сам понимал, что самое важное время будет в сезоне. Начали ведь мы хорошо.

— Как быстро поймал «химию» с Ларионовым-младшим?

— Все началось еще с тренировочного лагеря. Игорь — отдающий игрок, способный сделать хороший грамотный пас. Для меня это большой фактор, потому что я нахожусь по другую сторону и могу завершить либо бросить. Думаю, у нас еще летом появилась эта «химия». Нам комфортно играть вместе.

— Его результативность на старте сезона не удивила?

— Для меня это было неудивительно. Знал, что он хороший игрок, способный набирать очки и приносить пользу команде. Игорь отлично влился в коллектив и уже хорошо играет. Но он еще будет прибавлять в сезоне.

— Виктору Тихонову из-за наличия американского гражданства писали сенаторы из Калифорнии и просили его уехать из России прошлой весной. Когда подписал контракт с «Торпедо», подобные сообщения не приходили?

— Нет, вообще ничего не было.

— Как быстро адаптировался к Нижнему Новгороду?

— Нижний Новгород — хоккейный город с великолепными болельщиками. Особо адаптироваться не пришлось. Хоккейная жизнь дала мне большой опыт и возможность побывать в разных местах. Приехал сюда летом, когда здесь стояло прекрасная погода. Уже тогда увидел, что это красивый город с большим количеством замечательных мест. Все сложилось хорошо.

— «Нагорный» — достаточно старенький и маленький дворец. Но при этом он стабильно заполняется под завязку. В этом плане он чем-то похож на арены, которые ты видел в Квебеке?

— Да, в Квебеке были старенькие катки. Причем еще старее и меньше, чем «Нагорный». Понимаю, что у нас далеко не самый новый дворец. Но если попасть в наши раздевалки, восстановительные места и тренировочный зал, то можно увидеть, что здесь великолепные условия и все сделано для хоккеистов. Вообще нет никакого дискомфорта. Все на высшем уровне.

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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Денис Ян
Игорь Ларионов (хоккей)
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