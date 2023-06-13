«Со сборной Чехии никакого общения нет». Русский чех Яшкин — о сезоне, России, Овечкине и Радулове

Интервью с лучшим бомбардиром и самым ценным игроком КХЛ Дмитрием Яшкиным, перешедшим из СКА в «Ак Барс» .

Радулов звал в «Ак Барс» на церемонии закрытия КХЛ

— Почему вы после подписания шикарного контракта не отмечаете это событие где-нибудь на океанских островах?

— Я уже успел немного отдохнуть в Дубае. Сейчас есть некоторые дела. Их можно решить и удаленно, но лучше все урегулировать на месте, в России. Кроме того, мне нужно долечить старые болячки.

— Поедете сейчас в Казань изучать ваше следующее место базирования?

— Возможно, скоро съезжу.

— Ваш контракт с «Ак Барсом» был ожидаемым событием. Долго ли думали, чтобы принять предложение на три года?

— Альтернативы были. Но любой человек понимает, кто считался главным претендентом. Все хотят выиграть кубок, и «Ак Барс» — именно та команда, которая сможет за него побороться в ближайшее время. Она это показала и в прошедшем сезоне.

— Вы в хороших отношениях с Вадимом Шипачевым, с которым вместе играли в «Динамо». Звонил ли он и уговаривал ли вас перейти в «Ак Барс»?

— Мы общались и в этом сезоне, и в прошлом. И сейчас мы с ним тоже созванивались. Это не выглядело так, что он каждый день со мной общался. Я знаю, что от Вадима можно ждать, поэтому отчасти иду уже в знакомый коллектив.

— Без него вы в СКА забили даже больше.

— Он будет стремиться, чтобы я забил еще больше уже в «Ак Барсе».

— Трехлетний контракт означает, что вы уже закрыли себе дорогу в НХЛ?

— Я бы так не сказал. Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Даже через три года, если появится интересное предложение, буду готов его рассмотреть. Со стороны клубов НХЛ вариантов в это межсезонье не было. Считаю, что сделал правильный выбор.

— Три года — это общее решение, или клуб настаивал именно на таком сроке соглашения?

— Общее. Оно было принято сразу.

— Вы много раз играли против «Ак Барса». Чем вам запомнились эти матчи?

— И с «Динамо», и со СКА мы всегда приезжали на игры против «Ак Барса» после длинного выезда. Или тогда шел этап сезона, на котором мы были сильно уставшими. В Казани, по моим ощущениям, всегда очень тяжело играть. Да и домашние матчи против «Ак Барса» тоже были не легче.

— Общались уже с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Встретились с ним пару дней назад и хорошо поговорили.

— Означает ли это, что он останется на посту главного тренера?

— Не могу ответить на этот вопрос. Встреча была непродолжительной, но мне очень понравилась. Зинэтула Хайдарович — могучая персона. Было бы очень интересно с ним поработать.

— Другая могучая персона «Ак Барса» — Александр Радулов. Уживутся ли с вашим приходом два медведя в одной берлоге?

— Мы давно знакомы. Пересекались в НХЛ, тренировались вместе во время предсезонки. Так что никаких проблем с ним быть не должно. На церемонии закрытия КХЛ Радулов втихую спрашивал меня про переход в «Ак Барс». Можно сказать, что приглашал в команду.

Медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один. Если будем выходить вместе, создадим много неприятностей соперникам. Саня — огромный мастер как с точки зрения индивидуального мастерства, так одновременно и сильный командный хоккеист. Жду момента, когда мы с ним сыграем.

— Вас, скорее всего, будут использовать со старыми партнерами по «Динамо» — Шипачевым и Кагарлицким, или вместо Воронкова — с Сафоновым и Радуловым. С кем бы больше хотелось сыграть?

— Предпочтений особо нет. С Вадиком и Димой нам даже друг на друга смотреть не надо. Спустя пару тренировок мы опять почувствуем старые связи. Если поставят в другом звене с Сашей, то тоже будет очень интересно. Хорошо, что есть варианты. Как сложится, предугадать очень сложно.

Фото Global Look Press

«Авангард» меня не звал, да и летать в Омск далеко

— Был ли вариант вернуться в «Динамо»?

— Лучше спросить у агента. На меня никто не выходил. Скорее всего, у них своя политика построения команды. Хотя о «Динамо» у меня остались теплые воспоминания и хорошие отношения со многими людьми, все-таки я провел там два отличных года.

— Болельщики «Авангарда» даже меня спрашивали о том, почему бы вам не перейти в команду, ведь вы родились в Омске и там живет ваша бабушка. Этот вариант был хотя бы немного реален?

— Такой же дам ответ — никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко.

— Насколько влияют город и клубная инфраструктура при выборе продолжения карьеры?

— У меня имелось желание остаться в Москве, поскольку мы с супругой здесь проводим лето. Но таких предложений не было. Безусловно, инфраструктура очень сильно влияет. Если говорить про СКА, то там есть Хоккейный Город, где созданы прекрасные условия. Одни из лучших в лиге. Конечно, наличие хороших условий и классной инфраструктуры как для жизни, так и для тренировок серьезно сказывается на выборе.

— При одинаковом предложении по сумме контракта этот фактор влияет решающим образом?

— Не только он. Факторов очень много. Политика команды, ее задачи, персонал.

— Наличие Вадима Шипачева в составе.

— Конечно!

— Ваша супруга может радикально повлиять на выбор, ведь известно много таких примеров из жизни спортсменов.

— Да, и наше решение всегда совместное.

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Время покажет, вырастет ли Ротенберг в тренера-победителя

— Ваш сезон получился неоднозначным. Регулярный чемпионат вышел отличным, о чем свидетельствует звание лучшего бомбардира. Но в плей-офф в серии с «Торпедо» была травма, после которой мы увидели в лучшем случае только половину от вашего потенциала.

— Полностью согласен с вашей оценкой сезона. Что касается травмы, то причиной стал простой игровой момент. Он повлиял на мое колено. До этого случая в плей-офф я шел хорошо, в семи играх забив пять голов. Обидно было читать комментарии о том, что провалил серию с ЦСКА. Я выходил, жертвуя здоровьем и, возможно, даже карьерой. Кто знает, что могло произойти...

— Диагноз был не самым приятным. Фактически вы играли оставшиеся матчи на одной ноге. Могли отказаться выходить на лед?

— Так и есть. Отказаться, конечно, мог. Но я не такой человек. Отдал все, что у меня было, и даже больше. Пожертвовал всем. Очень жалко, что не получилось. Серия с ЦСКА вышла неплохой, нам просто не хватило опыта. В нашем составе было много молодых ребят.

— СКА с вами общался целый месяц и не договорился о новом контракте, что стало для всех большой неожиданностью. Были сами сильно разочарованы таким решением?

— У СКА политика по комплектованию стала чуть другой. Это все, что я могу сказать по этой ситуации. Конечно, я рассчитывал остаться в Санкт-Петербурге, но вы сами видите, как в итоге получилось.

— СКА расстался не только с вами, но и с Гусевым, Жафяровым. Скорее всего, уйдет Ожиганов. Для вас это удивительно?

— Да. Все-таки на ребят рассчитывали в будущем. Но такова нынешняя политика клуба. СКА решил двигаться своим путем.

— Ходит слух, что в раздевалке СКА вы брали слишком много на себя и части игроков это не нравилось.

— Это абсурд. Если что-то случалось, я старался любому из ребят помочь, наладить отношения. Странно слышать такое. Со всеми ребятами я остался в отличных отношениях. Недавно общался со многими, поскольку сейчас нахожусь в Москве.

— Капитан и должен больше остальных общаться с тренером.

— Да, я тоже так считаю.

— Роман Ротенберг — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

— Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович — мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально. Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке. Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря — больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится. Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая. В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.

— Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?

— Время покажет.

Фото Global Look Press

Никто из сборной Чехии мне не звонил

— Вы много поиграли в НХЛ. Москва, Санкт-Петербург, Казань лучше, чем Вашингтон?

— Я бы вообще их не сравнивал — разные страны, разный менталитет. Для меня в Москве есть все, что мне надо. Не могу сказать, что фактор города — главный аргумент при выборе клуба. Есть много нюансов.

— Общались ли с Александром Овечкиным на тему перехода в «Ак Барс», и переживал ли он, что вы не вернулись в «Динамо»?

— Мы виделись несколько раз после того, как он вернулся из Америки. Почему не «Динамо»? У него самого таких предложений, как у меня от Казани, не было, поэтому ему не на что обижаться. (Смеется.)

— Следили за ВХЛ в этом сезоне?

— Конечно, ведь мой отец работает генеральным менеджером красноярского «Сокола». Мы с братом, когда он был в Санкт-Петербурге, смотрели почти все встречи и переживали за красноярцев. Матчи плей-офф ВХЛ как раз приходились на свободные дни, когда СКА не играл. Эти бесконечные овертаймы были тяжелые.

— Вам было бы приятно сыграть в КХЛ против команды отца?

— Конечно. Но пока конкретных новостей нет, хотя я интересовался. Надеюсь, что в ближайшем будущем это все-таки произойдет. Большой город, где есть вся инфраструктура для того, чтобы выступать на высоком уровне.

Фото Global Look Press

— Вы могли бы тогда перейти в «Сокол», чтобы закончить там карьеру — лет через пять.

— Посмотрим. Последний раз в Красноярске я был года четыре назад. Очень рад, что получилось спустя 20 лет назад слетать всей семьей и навестить деда. Он, к сожалению, умер через год.

— За 12 матчей против ЦСКА у вас всего «1+1», что особенного в этой команде и почему против нее так сложно играть?

— ЦСКА очень грамотно собрал команду, и если кто-то оттуда уходит, то ему быстро находят замену. У армейцев очень опытная оборона — это главный фактор их успеха. Они не дают создавать много моментов, играя от простого. Большинство у нас не получилось, хотя вроде в плей-офф мы старались делать то, что приносило нам успех в регулярном чемпионате. Тут надо отдать должное ЦСКА.

— Есть персонально игроки, против которых неудобно выходить?

— Они есть в любой команде. Это уже идет от моего стиля игры — я соперников тоже никогда не прощаю.

— Как можно победить этот ЦСКА?

— Надо иметь терпение, понимание того, во что играешь, и верить в себя — тогда все получится. По ЦСКА же видно, что при любом счете там не теряют голову.

— Чего не хватает именно в кубковых матчах, в которых ваша статистика не настолько впечатляет, как в играх регулярного чемпионата?

— В двух сезонах за «Динамо» у меня было примерно по очку за игру. Такие же показатели и в двух раундах, когда я выступал за СКА. Не сказал бы, что у меня в плей-офф что-то идет не так. Травма повлияла на мою игру против ЦСКА, а может, и на исход всей серии. Если бы мы победили в пятом матче, может, и прошли дальше.

— Как к вам относятся в Чехии после выбора в пользу КХЛ, звонят ли журналисты?

— Журналисты решили сообщать о происходящем в КХЛ только то, что им выгодно и можно использовать в свою пользу. Сначала написали про мой переход в СКА, и потом полгода была тишина. В следующий раз вспомнили, когда мы сыграли в камуфляжных свитерах в День защитника Отечества. Вот и все новости про меня за целый сезон. Очень странно. Хотя знаю, что многим людям это интересно.

Мне часто пишут ребята, играющие в Чехии, Швейцарии, и спрашивают о ситуации — вроде не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник. Я уверен, что многие чешские хоккеисты хотели бы обратно вернуться в Россию. Но в следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках.

— Функционеры из национальной команды интересуются вашими делами?

— Перед чемпионатом мира кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но все осталось по-прежнему — никого из КХЛ не вызывают. Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе». С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла.

— Вам в Чехии ставили в вину игру в КХЛ?

— У каждого в связи со всеми известными обстоятельствами свой взгляд на происходящее. Это даже не стоит обсуждать.