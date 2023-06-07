Лучший бомбардир КХЛ — в «Ак Барсе». Клуб из Казани становится мощнее и страшнее

Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в столице Татарстана.

СКА: уважительно расстаться и идти каждый своей дорогой

Пока «Магнитка», «Трактор», «Локомотив», «Авангард» гадают, кем закрывать дыры в первых двух звеньях, «Ак Барс» без особых усилий становится еще сильнее, чем был год назад. Сначала казанцы воспользовались перегруженной платежкой СКА и помогли Роману Ротенбергу сократить зарплатную ведомость, забрав у него Дамира Жафярова, а затем куда более ожидаемо подписали лучшего свободного агента на рынке и экс-капитана невских армейцев Дмитрия Яшкина. Переход лучшего бомбардира минувшего регулярного чемпионата стал секретом Полишинеля еще месяц назад. Однако официально казанцы объявили о нем только сегодня.

Решение СКА не продлевать капитана, желавшего вместе с семьей остаться в Санкт-Петербурге, изначально выглядело несколько странным. Даже с поправкой на новый вектор петербуржцев, который подразумевает ставку на мобильных и быстрых нападающих вроде Арсения Грицюка, Сергея Толчинского, Брендана Лайпсика и Марата Хуснутдинова. Много ли мы знаем примеров, когда клуб без каких-либо финансовых проблем по своей воле отказывался от самого результативного игрока лиги?

Глобально против нападающего говорит слабый для игрока его калибра плей-офф, а в особенности абсолютно провальная серия с ЦСКА, в которой он не набрал ни одного очка. Да только финал конференции завалили почти все лидеры СКА, за исключением Александра Никишина, а Яшкин вынужден был играть с москвичами с повреждением.

Дмитрий Яшкин и Патрик Рибар. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение — уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой», — так комментировал решение не продлевать контракт с омским чехом Роман Ротенберг.

Говоря о предложении для своего бывшего капитана, питерский босс не лукавит. Он действительно достаточно длительное время вел переговоры с агентом форварда Глебом Чистяковым. Однако, когда в Северной столице неожиданно подписался на пять лет Сергей Толчинский, шансы сохранить в составе Яшкина упали до нуля из-за невозможности уместить обоих под потолком зарплат. И учитывая, что в Казань чех едет на оклад 80 миллионов за сезон, аналогичный зарплате Толчинского в СКА, в Петербурге наверняка до последнего метались меж двух огней и выбрали.

Есть у расставания Яшкина со СКА и другая версия. Если верить коллеге Шевченко, то одной из причиной ухода легионера могла стать его эгоцентричность и зацикленность на желании стать лучшим бомбардиром лиги.

Суперзамена Воронкову

Самой собой, в желании Яшкина стать лучшим бомбардиром КХЛ нет ничего крамольного. Было бы странно, если бы хоккеист с шестым окладом в лиге (77 миллионов) и приличными бонусами за индивидуальные достижения не хотел унести дополнительные деньги. Со своим авторитетом и капитанской литерой в составе далеко не самого богатого личностями СКА он действительно имел право замкнуть на себе многие игровые процессы и получить карт-бланш от тренеров. Только получит ли он подобный статус в «Ак Барсе», где сильна власть Александра Радулова и Вадима Шипачева? Кажется, подобный эгоцентризм в Казани невозможен. Особенно если во главе команды останется Зинэтула Билялетдинов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Радулов — Сафонов — Яшкин

Кагарлицкий — Шипачев — Петров

Галиев — Семенов — Жафяров

С появлением первого легионера и без того упакованный топ-9 «Ак Барса» приобретает совершенно монструозные очертания — с такой Dream Team в атаке задачи, отличной от Кубка Гагарина, быть не может. Нетрудно догадаться, что в нем габаритный вингер заменит уехавшего в «Коламбус» Дмитрия Воронкова, прекрасно вписавшегося в звено к Сафонову и Радулову. И как бы в столице Татарстана ни любили железного парня из Ангарска, способного ловить шайбы даже сломанной челюстью, его замена Яшкиным выглядит однозначным усилением номинально первой тройки — как минимум потому, что у русского чеха намного выше атакующий потенциал и совокупный уровень мастерства при игре с шайбой. Кажется, от вояжа в Огайо наглого и сидевшего под кожей у доброй половины лиги сибиряка в Казани только выиграли, освободив место под очередного мастера.

Кто не выигрывает в этой ситуации, так это «Авангард», «Салават Юлаев», «Магнитка» и «Трактор», вынужденные смотреть за тем, как с рынка уходит еще один топовый свободный агент, а их упакованный конкурент по «Востоку» становится еще мощнее и страшнее. В идеальном мире после введения потолка зарплат ликвидные хоккеисты, претендующие на большие деньги, должны были чуть более равномерно разбрестись по всей ширине лиги. Однако в реальности они продолжают ютиться на трех китах в лице ЦСКА, СКА и «Ак Барса», а далеко не самые бедные клубы смотреть, как эти киты становятся все жирнее и жирнее.