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Сегодня, 19:35

ИИХФ хочет разрешить легионерам из КХЛ разрывать контракты без компенсации? Не все так просто

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Янис Калниньш.
Фото Global Look Press
Люк Тардифф.
Фото Getty Images
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Не спешите ругать Люка Тардифа.

Не успели мы порадоваться новости о том, что Международная федерация хоккея прорабатывает процесс интеграции сборных России и Белоруссии в элитную группу чемпионатов мира после снятия тотального бана, как вчера, будто бы для баланса вселенной, по всем лентам спортивных сайтов разлетелась новость со знаком «минус» — ИИХФ может разрешить легионерам в любое время разрывать контракты с клубами КХЛ.

Смуту в российские СМИ внес комментарий пресс-атташе организации Адама Стайсса, рассказавшего, что ИИХФ может помочь игрокам, желающим покинуть Континентальную хоккейную лигу. По его словам, в данный момент это невозможно, однако правила могут изменить. Через 11 месяцев, когда состоится конгресс ИИХФ, этот вопрос может быть внесен на обсуждение.

 
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«Правила ИИХФ утверждаются конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров ИИХФ. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года.

Почему мы не можем изменить правила на этой неделе, когда соберутся правление и конгресс? Устав ИИХФ (статут 14.2) гласит, что правила ИИХФ могут быть изменены только на чередующихся конгрессах. 2023 год — следующая возможность», — приводит слова Стайсса шведский таблоид Expressen.

Не оставил без ответа канадец и вопрос про переход в «Амур» голкипера Яниса Калниньша, наплевавшего на недавно изданный в Латвии закон, запрещающий гражданам страны работать в РФ:

«Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, ИИХФ не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил ИИХФ».

Люк Тардифф. Фото Getty Images
Люк Тардифф.
Фото Getty Images

Одновременно со Стайссом в прессе всплыл президент организации Люк Тардифф, который практически один в один повторил слова своего подчиненного.

«В этом году игроки подписывали контракты с клубами КХЛ, зная ситуацию. ИИХФ до сих пор придерживается этой позиции не для того, чтобы защитить КХЛ. А для того, чтобы продолжать глобально защищать само понятие «контракт», как мы всегда это делали. Иногда в интересах игроков, иногда в интересах клубов».

Какие выводы можно сделать, исходя из комментариев двух чиновников? Удивительно, но ИИХФ не собирается бить по КХЛ. Во всяком случае, пока. Тардифф и Стайсс не сделали никакого официального пресс-релиза, в котором бы заявили о своих намерениях. По сути, они всего-навсего ответили на вопрос европейской прессы, требующей очередных санкций в отношении российского хоккея. Но куда важнее, что они подтвердили вполне понятный тезис — в отличие от футбольной сестры, хоккейная организация не будет на ходу менять свои правила в угоду действующей конъюнктуре и будет руководствоваться строго действующим регламентом. И потенциальная возможность внести изменения в трансферные правила следующей осенью — не равно обязательное изменение этих правил.

 
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По большому счету ИИХФ нет никакого смысла идти по пути ФИФА, еще прошлой весной разрешившей игрокам приостанавливать трудовые отношения с российскими командами. Если в РПЛ довольно внушительное количество легионеров находилось на длительных контрактах, то в КХЛ даже трехлетние соглашения с иностранцами — большая редкость. Впрочем, главное здесь другое — все, кто хотел уехать из России, сделал это уже прошлой весной. С шумом или по-тихому, с выплатой компенсации или по взаимному соглашению — дело десятое. Главное — в нашем хоккее не осталось тех, кто не хочет/брезгует/боится/отказывается играть в российских клубах. Абсолютно все доехавшие до КХЛ легионеры подписывали контракты уже после всем известных событий и сознательно делали свой выбор. Силком никого из них не тащили. Даже шведский нападающий «Динамо» Якоб Лилья, заявивший шведским журналистам, что приехал в Москву только из-за невозможности выплатить неустойку за досрочный разрыв контракта, подписал все документы с бело-голубыми уже после 24 февраля и откровенно лукавит, дабы не провоцировать в родной Швеции гнев в свой адрес.

Не особо напрягают канадцев, американцев, шведов, чехов, словаков и французов и предостережения посольств некоторых стран, рекомендующие экстренно покидать текущее место работы. Поэтому если ИИХФ и будет на полном серьезе обсуждать возможные изменения в регламент осенью 2023-го, то ей придется ответить на простой вопрос — сколько вообще игроков воспользуется возможностью совершенно легально убежать из России? Особенно в свете того, что клубы КХЛ в 99% случаев не собираются идти на принцип и заставлять играть за себя немотивированного хоккеиста до полной выплаты компенсации.

Хоккей
КХЛ
Люк Тардиф
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