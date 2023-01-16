Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба

Интервью с Иваном Савиным.

Новый генеральный менеджер

- Правда, что вы договорились с генеральным менеджером и им будет Алексей Волков?

— Нет, мы пока ни с кем не договорились. Я уже читал эту информацию в прессе, но говорить об этом преждевременно. Но могу подтвердить, что работу по кандидатам мы активно ведем.

- Есть ли среди кандидатов Игорь Варицкий?

— Мне бы не хотелось конкретизировать это все. Я не считаю корректным называть фамилии. В любом случае будет выбран один человек, поэтому ждем.

— То, что вы не назначили генерального менеджера до дедлайна, можно считать проблемой?

— Нет, это не было проблемой. Мы считаем, что новый генеральный менеджер должен быть утвержден сейчас, чтобы формировать команду уже на следующий сезон, активно участвовать на трансферном рынке. Не секрет, что все уже ведут переговоры, в первую очередь со своими игроками, и, конечно, генеральный менеджер должен включиться в эту работу.

- Вы можете назвать конкретную дату?

— Конкретную дату не могу назвать, но думаю, что в течение недели-двух это назначение состоится.

— Сегодня Евгений Кузнецов сказал, что предлагал вам хоккеиста, а вы отказались и, к сожалению, он подписал контракт с «Вашингтоном». Можно подробности этой истории?

— Мы точно от него не отказались. Я могу подтвердить, что Женя рекомендовал нам его и мы очень хотели заключить контракт с Сонни. Мы делали очень хорошее предложение с точки зрения финансов, но нам сложно заключить контракт с игроком, у которого на руках есть предложение от клуба НХЛ. Мы были заинтересованы в нем, но не получилось увидеть его в «Тракторе».

- А что с вратарем, которого рекомендовал Кузнецов?

— Точно такая же ситуация. Я уже неоднократно говорил, что игроки будут до последнего ждать, и нужно предложить баснословные деньги, чтобы перебить предложение от клуба НХЛ, а «Трактор» таким не занимается.

Иван Савин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

На грани

- Предположим худшее — вы не попали в плей-офф. Насколько изменится ваше будущее и будущее Анвара Гатиятулина? Сильно ли все поменяется или это будет расценено как локальная неудача и вы продолжите работать по своей стратегии?

— Вы зря иронизируете слово «стратегия». Я не понимаю, как можно жить без нее, это ведь ориентир — то, к чему мы должны прийти. Любая компания, которая строит свой бизнес, делает бизнес-план. Итоги мы будем подводить по окончании сезона. Я не считаю, что сейчас подход к оценке этого сезона должен быть слишком пессимистичным. На данный момент перед нами стоит задача попасть в плей-офф, а там все уже начнется с нуля, поэтому абсолютно не важно, с какого места мы будем стартовать, потому что мы уже не раз обыгрывали команды, с которыми нам предстоит играть. Там все в большей степени будет зависеть от нас. Но если сезон получится неудовлетворительным, будут подведены соответствующие итоги и изменения будут необходимы. Но я рассчитываю, что этот сезон сложится для нас успешно, а поставленные задачи будут выполнены.

— А если вы не попадете в плей-офф, то что делать игрокам и агентам? К кому им обращаться, вдруг вас уволят? Возможно, им нужно будет общаться уже с другими людьми.

— В этом плане полная определенность. Сейчас я занимаю это место, поэтому разговаривать надо со мной. В этой ситуации нет какого-то двойного подтекста. Более того, мы уже ведем переговоры с агентами наших игроков о продлении контрактов на следующий год. Не важно, кто будет руководить командой и тренировать ее. Есть задачи по переговорному процессу, которые нужно решать прямо сейчас. От нас есть предложения, игрокам просто нужно их принимать, желательно на наших условиях и не переживать за свое будущее.

— У вас есть контракт на следующий год?

— Мой контракт заканчивается через две недели.

- Есть ли какие-то переговоры о продлении?

— Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров, который состоится в течение последующих двух недель. На нем будут решать, заключать ли со мной новый контракт или нет.

- Есть ли у вас уверенность, что вы останетесь в клубе?

— У меня есть уверенность, что мы до конца сезона останемся в клубе. Я рассчитываю, что наше руководство будет подводить все итоги по окончании сезона.

Хоккеисты и тренерский штаб «Трактора». ХК «Трактор»

Пару слов о будущем

— Вы знаете, как не повторить этот сезон? Если с вами продлят контракт, то вы можете гарантировать, что такого не повторится?

— Я точно знаю те ошибки, которые нами были допущены, мы сделаем все возможное, чтобы их больше не допускать.

- Анвар Гатиятулин останется на посту главного тренера?

— У него контракт до конца следующего сезона.

- Но вы ведь можете привезти нового тренера и выплатить компенсацию Гатиятулину.

— Давайте мы этот сезон спокойно доиграем. Я еще раз повторюсь, мы не рассматривали возможность увольнения главного тренера в рамках этого сезона, подводить итоги будем по его окончании.

- Почему нет новостей о продлении контракта Алексея Бывальцева? Ведь сейчас самое время, чтобы таких центров забирать.

— Мы хотим, чтобы он остался в нашей команде, и ведем переговоры с его агентом.

— С кем-то уже договорились о продлении?

— С некоторыми — на словах. С Алексеем, к сожалению, мы пока не пришли к общему пониманию того, на каких условиях он останется. Его агенты говорят, что у него есть желание продолжить карьеру в «Тракторе», но у нас немного разные ожидания по финансам. Это абсолютно нормально, более того, я могу сказать, что требования Алексея обоснованны, но тем не менее мы отталкиваемся от наших возможностей. Мы будем пытаться сохранить Алексея, но в большей степени на наших условиях.

— Вы понимаете финансовые параметры следующего сезона в «Тракторе»?

— Да, большая благодарность губернатору Челябинской области. У нас есть стабильность с точки зрения финансирования клуба, поэтому мы чувствуем себя спокойно.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

- То есть в следующем году будут те же деньги, что и сейчас?

— С точки зрения бюджетного финансирования как основного источника дохода нашего клуба все будет оставаться на прежнем уровне. Если мы хотим увеличивать бюджет, то мы должны это делать за счет коммерческих доходов.

- Есть какие-то положительные сдвиги с точки зрения самостоятельного заработка?

— Мы каждый год по некоторым показателям движемся вперед, я рассчитываю, что наша коммерческая служба во главе со мной даст нам бо`льшие возможности для менеджмента.

— Вы планируете зарабатывать на коммерции еще больше?

— Конечно, чем мы больше заработаем, тем больше у нас появится возможностей для заключения контрактов с более дорогостоящими игроками.

- Можно ли сказать, что дни Владимира Ткачева в «Тракторе» сочтены?

— Ни в коем случае! Я точно не стал бы в такой утвердительной форме констатировать, что Владимир не будет играть в «Тракторе» на следующий год.

- У вас есть перспективный Рыков, которому сейчас нужно играть и получать опыт, он очень талантливый, но играет мало. Это из-за вашего нынешнего положения?

— Всегда в первую очередь нужен результат здесь и сейчас, этого ждут от нас болельщики. А вторая, параллельная задача — сделать так, чтобы наши молодые хоккеисты получали место в составе по спортивному принципу, не ставя под сомнение выполнение основной задачи. Рыков сейчас как раз должен подготовиться за счет нашей системы. Он МХЛ прошел, ВХЛ, сейчас должен зайти в «Трактор». Он должен приносить пользу, выполняя свою роль и делать нашу команду способной выполнить задачу, которая перед ней стоит.

Сергей Шумаков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вратари и Шумаков

- Все время напрягает, что в одном матче вы можете одновременно выглядеть как команда, которая может выиграть Кубок Гагарина, в другом — как команда, которая не претендует на выход в плей-офф. Вы понимаете причину такого перепада в играх?

— Я тоже заметил такую особенность. Меня, конечно, больше радует, что мы можем хорошо играть. Мы иногда закрываем соперников в зоне на две минуты и крутим их так, что те не знают, что им делать. Думаю, это вопрос больше к тренерскому штабу. Я вижу, что это команда с большим потенциалом, нам нужно его реализовывать на стабильном уровне.

- Никто из игроков не уезжает в Америку?

— Пока нет, только если по окончании сезона, возможно, соберется кто-то.

- Шакир Мухамадуллин из «Салавата» уже давал понять, что переговоры бессмысленны, потому что он уедет. У вас нет таких?

— Нет, у нас ряд ключевых игроков уже на контрактах, особенно в линии обороны. Такой проблемы у нас нет.

- Решится ли в следующем году проблема вратаря?

— Все будет зависеть от рынка. Понятно, что приобретение Хэммонда было рискованным, мы все понимали, но мы стояли перед выбором: либо мы идем на риск и имеем возможность вывести его на хороший уровень, либо просто отказываемся. Мы пошли на этот риск. Да, не оправдалось, он приехал, две недели потренировался, сказал, что у него травма, и мы по его инициативе с финансовой компенсацией с его стороны расторгли контракт. Все будет зависеть от рынка, мы хотим, чтобы у нас была сильная вратарская бригада, и делаем для этого все. Мы понимали, что будет осуждение из-за того, что мы Хэммонда привозим, но нам важно было попробовать дать шанс, чтобы вратарская бригада могла стать сильнее. Я на эту критику адекватно реагирую, ничего страшного в этом нет. На следующий год мы будем делать все возможное, чтобы усилить нашу вратарскую бригаду.

- Расскажите правду про Шумакова. Почему расстались с ним? Зачем подписывали?

— Подписывали мы в первую очередь потенциально сильного игрока. Я не думаю, что кто-то сомневается в том, что Сергей обладает мастерством хорошего уровня, но не сложилось. По прошествии времени я думаю, что ему нужно себе вопросы задавать. Я очень хорошо отнесся к тому, что его подписало минское «Динамо». Я лично рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет, несмотря ни на что, вести за собой команду, так как у нас с ним цели совпадают. И вот этой мотивации и заряженности на каждый матч, к сожалению, не было, но это мое субъективное мнение. Конечно, ему было тяжело без предсезонной подготовки, он вливался в новый коллектив, может быть, больше хотел быть задействованным в игровых звеньях, но тем не менее я считаю, что он выйдет на свой уровень и мы увидим Сергея Шумакова таким, каким мы его должны увидеть.