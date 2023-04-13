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КХЛ

13 апреля, 22:35

СКА переродился, но снова не дошел до Кубка. Какой будет команда из Питера в следующем сезоне

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Роман Ротенберг и хоккеисты СКА.
Роман Ротенберг и хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
Дамир Жафяров (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хоккеист СКА Дмитрий Яшкин.
Дмитрий Яшкин.
Фото ХК СКА
Хоккеист СКА Никита Гусев.
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хоккеист ХК «Сочи» Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Итоги выступления команды Романа Ротенберга в чемпионате-2022/23.

СКА выиграл регулярный чемпионат, но пятый раз подряд от Западной конференции в финале Кубка Гагарина сыграет ЦСКА. В очной серии москвичи оказались сильнее, а в пятом и шестом матчах преимущество команды Сергея Федорова и вовсе было подавляющим. Но так ли все плохо для команды Романа Ротенберга? Давайте оценим сезон СКА со всех сторон и заглянем в ближайшее будущее команды.

Как прошла перезагрузка?

По сути, в межсезонье Ротенбергу пришлось заниматься строительством новой команды. СКА покинули пять лучших бомбардиров прошлой регулярки — Кузьменко, Бурдасов, Кемппайнен, Гусев и Марченко, ключевые защитники Робинсон, Лехтонен и Фантенберг, а также основной вратарь Юханссон. Замену искали в основном на внутреннем рынке: ключевыми стали сделки по обмену защитника Александра Никишина из «Спартака», а также приобретению прав на нападающих Марата Хайруллина и Дмитрия Яшкина. А уж когда в команду вернулся в Гусев, пазл состава сложился.

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Новички Хайруллин, Жафяров, Яшкин и Никишин с ходу стали лидерами, а воспитанник СКА Николаев на второй сезон в главной команде стал основным вратарем. Регулярка оказалась очень важна для армейцев в плане набора опыта, но наиграть определенные сочетания тренерский штаб не смог. Бывало так, что в 10 матчах подряд состав СКА мог не повториться. О каких сыгранных связках может идти речь?

Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
Дамир Жафяров (слева).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему лидеры не спасли в плей-офф?

У Яшкина и Хайруллина — двух лучших нападающих команды в регулярке — лишь одно набранное очко в серии с ЦСКА. Конечно, это провал — особенно на фоне решивших исход серии Григоренко, Окулова и остальных. Яшкин играл с травмой, а Хайруллин банально никогда не играл на таком уровне — максимумом его «Нефтехимика» был первый раунд. Но где были остальные?

Сила ЦСКА в том, что там любая тройка может выйти на лидирующие роли. Ушел в тень Григоренко — забьет Мамин. Не видно Слепышева — есть Карнаухов. Соперник закрыл Окулова? Ничего страшного, на первый план выйдут Светлаков с Каменевым. У СКА же не оказалось тех, кто прикроет потерявшихся лидеров.

Хоккеист СКА Дмитрий Яшкин.
Дмитрий Яшкин.
ХК СКА

Что случилось с Гусевым?

Никита потерял место в составе по ходу серии с ЦСКА — его посадили в запас в третьем периоде третьего матча. Слабые стороны Гусева давно известны: он плохо играет в обороне и избегает силовой борьбы. Но когда они компенсировались бешеной результативностью, вопросов к Гусеву не было. Бредовые новости о чрезмерном увлечении пивом даже комментировать не хочется: появились бы они, тащи Гусев СКА в серии?

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Не стоит забывать, что Гусеву уже 31 год — никогда не слывший быстрым, Никита явно не прибавляет в скорости. Да, в регулярке он снова разрывал КХЛ, но в серии с очень организованным и жестким ЦСКА Гусев как будто исчез со льда. Не получалось ничего и в большинстве.

Нестандартный ход тренерского штаба встряхнул команду, которая выиграла четвертый матч. Но мастерства в решающих матчах СКА явно не хватило. Комаров, Поляков, Гребенщиков, Кетов, Зыков — вряд ли кто-то из этих форвардов мог спасти серию. Но Гусев так и не появился в составе СКА до конца сезона.

Хоккеист СКА Никита Гусев.
Никита Гусев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Есть ли место для Мичкова?

Самый талантливый юниор российского хоккея не смог закрепиться в составе СКА и на вторую половину сезона был отправлен в аренду в «Сочи». Отрезок на юге страны Мичков провел классно: 20 (9+11) очков в 27 матчах. Правда, в начале апреля 18-летний хоккеист пережил страшную трагедию — в Сочи мертвым нашли его отца. Андрей Мичков был не просто отцом, а еще и наставником, личным тренером и близким другом своего сына. Остается только надеяться, что Матвей достойно перенесет утрату.

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Мичков показал, что может стабильно играть в КХЛ с приличным айстаймом. И наверняка пройдет предсезонную подготовку со СКА. Пока сложно понять, кто будет конкурировать с Матвеем за место в составе, но возвращение и развитие Мичкова вполне может позволить армейцам больше средств вложить в усиление других позиций. Мичков же вряд ли будет хуже Зыкова, Волкова и Алтыбармакяна.

Хоккеист ХК «Сочи» Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что дальше?

Контракт заканчивается у капитана команды Дмитрия Яшкина, но блеклое выступление в плей-офф вряд ли скажется на его перспективах в СКА. Игроков, способных забивать так много, в лиге практически нет. Так что Яшкин может рассчитывать на получение нового контракта с солидной зарплатой.

А вот будущее Гусева туманно — у него действующий контракт еще на год, но после инцидента в плей-офф очевидно, что в СКА для него места нет. Для Ротенберга это отличная возможность выторговать на рынке важного для себя игрока — на Гусева претендентов будет достаточно.

На пресс-конференции после окончания серии с ЦСКА главный тренер армейцев заявил, что чемпионское окно у ЦСКА закрывается, а у СКА, наоборот, все впереди. Слова Ротенберга отчасти подтвердил Сергей Федоров, согласившийся, что лидеры ЦСКА уже не так молоды. Вопрос только в том, с кем собираются в СКА открывать свое чемпионское окно?

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Костяк качественных и достаточно молодых игроков есть: Николаев, Никишин, Фальковский, Хайруллин, Хуснутдинов, Бардаков будут только прогрессировать. Но этого мало. Как и мало классной молодежи, собранной в системе СКА. Потому что пока они растут и доходят до взрослого хоккея, главная команда продолжает проигрывать принципиальному сопернику в плей-офф.

СКА нужны состоявшиеся игроки с победным опытом: пусть их будет не так много, но без них на успех рассчитывать сложно. Сообщалось об интересе к канадскому центрфорварду Эрику О'Деллу из «Динамо», а также Павлу Порядину из «Нефтехимика». Возможно, рассмотрят в Санкт-Петербурге и вариант с приглашением Константина Окулова, который стал настоящим злым гением для СКА в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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