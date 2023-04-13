СКА переродился, но снова не дошел до Кубка. Какой будет команда из Питера в следующем сезоне

Итоги выступления команды Романа Ротенберга в чемпионате-2022/23.

СКА выиграл регулярный чемпионат, но пятый раз подряд от Западной конференции в финале Кубка Гагарина сыграет ЦСКА. В очной серии москвичи оказались сильнее, а в пятом и шестом матчах преимущество команды Сергея Федорова и вовсе было подавляющим. Но так ли все плохо для команды Романа Ротенберга? Давайте оценим сезон СКА со всех сторон и заглянем в ближайшее будущее команды.

Как прошла перезагрузка?

По сути, в межсезонье Ротенбергу пришлось заниматься строительством новой команды. СКА покинули пять лучших бомбардиров прошлой регулярки — Кузьменко, Бурдасов, Кемппайнен, Гусев и Марченко, ключевые защитники Робинсон, Лехтонен и Фантенберг, а также основной вратарь Юханссон. Замену искали в основном на внутреннем рынке: ключевыми стали сделки по обмену защитника Александра Никишина из «Спартака», а также приобретению прав на нападающих Марата Хайруллина и Дмитрия Яшкина. А уж когда в команду вернулся в Гусев, пазл состава сложился.

Новички Хайруллин, Жафяров, Яшкин и Никишин с ходу стали лидерами, а воспитанник СКА Николаев на второй сезон в главной команде стал основным вратарем. Регулярка оказалась очень важна для армейцев в плане набора опыта, но наиграть определенные сочетания тренерский штаб не смог. Бывало так, что в 10 матчах подряд состав СКА мог не повториться. О каких сыгранных связках может идти речь?

Дамир Жафяров (слева). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему лидеры не спасли в плей-офф?

У Яшкина и Хайруллина — двух лучших нападающих команды в регулярке — лишь одно набранное очко в серии с ЦСКА. Конечно, это провал — особенно на фоне решивших исход серии Григоренко, Окулова и остальных. Яшкин играл с травмой, а Хайруллин банально никогда не играл на таком уровне — максимумом его «Нефтехимика» был первый раунд. Но где были остальные?

Сила ЦСКА в том, что там любая тройка может выйти на лидирующие роли. Ушел в тень Григоренко — забьет Мамин. Не видно Слепышева — есть Карнаухов. Соперник закрыл Окулова? Ничего страшного, на первый план выйдут Светлаков с Каменевым. У СКА же не оказалось тех, кто прикроет потерявшихся лидеров.

Дмитрий Яшкин. ХК СКА

Что случилось с Гусевым?

Никита потерял место в составе по ходу серии с ЦСКА — его посадили в запас в третьем периоде третьего матча. Слабые стороны Гусева давно известны: он плохо играет в обороне и избегает силовой борьбы. Но когда они компенсировались бешеной результативностью, вопросов к Гусеву не было. Бредовые новости о чрезмерном увлечении пивом даже комментировать не хочется: появились бы они, тащи Гусев СКА в серии?

Не стоит забывать, что Гусеву уже 31 год — никогда не слывший быстрым, Никита явно не прибавляет в скорости. Да, в регулярке он снова разрывал КХЛ, но в серии с очень организованным и жестким ЦСКА Гусев как будто исчез со льда. Не получалось ничего и в большинстве.

Нестандартный ход тренерского штаба встряхнул команду, которая выиграла четвертый матч. Но мастерства в решающих матчах СКА явно не хватило. Комаров, Поляков, Гребенщиков, Кетов, Зыков — вряд ли кто-то из этих форвардов мог спасти серию. Но Гусев так и не появился в составе СКА до конца сезона.

Никита Гусев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Есть ли место для Мичкова?

Самый талантливый юниор российского хоккея не смог закрепиться в составе СКА и на вторую половину сезона был отправлен в аренду в «Сочи». Отрезок на юге страны Мичков провел классно: 20 (9+11) очков в 27 матчах. Правда, в начале апреля 18-летний хоккеист пережил страшную трагедию — в Сочи мертвым нашли его отца. Андрей Мичков был не просто отцом, а еще и наставником, личным тренером и близким другом своего сына. Остается только надеяться, что Матвей достойно перенесет утрату.

Мичков показал, что может стабильно играть в КХЛ с приличным айстаймом. И наверняка пройдет предсезонную подготовку со СКА. Пока сложно понять, кто будет конкурировать с Матвеем за место в составе, но возвращение и развитие Мичкова вполне может позволить армейцам больше средств вложить в усиление других позиций. Мичков же вряд ли будет хуже Зыкова, Волкова и Алтыбармакяна.

Матвей Мичков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что дальше?

Контракт заканчивается у капитана команды Дмитрия Яшкина, но блеклое выступление в плей-офф вряд ли скажется на его перспективах в СКА. Игроков, способных забивать так много, в лиге практически нет. Так что Яшкин может рассчитывать на получение нового контракта с солидной зарплатой.

А вот будущее Гусева туманно — у него действующий контракт еще на год, но после инцидента в плей-офф очевидно, что в СКА для него места нет. Для Ротенберга это отличная возможность выторговать на рынке важного для себя игрока — на Гусева претендентов будет достаточно.

На пресс-конференции после окончания серии с ЦСКА главный тренер армейцев заявил, что чемпионское окно у ЦСКА закрывается, а у СКА, наоборот, все впереди. Слова Ротенберга отчасти подтвердил Сергей Федоров, согласившийся, что лидеры ЦСКА уже не так молоды. Вопрос только в том, с кем собираются в СКА открывать свое чемпионское окно?

Костяк качественных и достаточно молодых игроков есть: Николаев, Никишин, Фальковский, Хайруллин, Хуснутдинов, Бардаков будут только прогрессировать. Но этого мало. Как и мало классной молодежи, собранной в системе СКА. Потому что пока они растут и доходят до взрослого хоккея, главная команда продолжает проигрывать принципиальному сопернику в плей-офф.

СКА нужны состоявшиеся игроки с победным опытом: пусть их будет не так много, но без них на успех рассчитывать сложно. Сообщалось об интересе к канадскому центрфорварду Эрику О'Деллу из «Динамо», а также Павлу Порядину из «Нефтехимика». Возможно, рассмотрят в Санкт-Петербурге и вариант с приглашением Константина Окулова, который стал настоящим злым гением для СКА в серии.