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Потерял пол-литра крови за пять минут. Одна из самых жутких травм в истории российского хоккея

Роковое лезвие. Российский хоккеист пережил страшное, но отделался испугом
Галина Глазко
Хоккеист Денис Соколов режится за шею после попадания коньком
Денис Соколов получил жуткую травму.
Фото Скриншот из трансляции
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Лезвие прошло прямо по шее.

За всю историю КХЛ на льду происходило разное. Один из самых шокирующих и жутких моментов произошел в сезоне-2012/13 в матче регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Трактором» (0:3). Екатеринбуржцы не только проиграли, но и лишились на несколько матчей своего защитника Дениса Соколова.

Весь лед в крови

В начале третьего периода Соколов столкнулся с нападающим челябинцев Яном Булисом. Игрок «Трактора» неудачно перепрыгнул через соперника, задев его коньком. Лезвие прошло прямо по шее, откуда полилась пульсирующая кровь. Весь лед был в ней. При этом Соколов был в сознании, и, хотя потерял много крови, даже сам ушел в подтрибунное помещение.

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Обычные скребки не смогли очистить лед, пришлось даже поливать из шлангов. И весь этот ужас воочию наблюдали родные Соколова с трибун. На игре присутствовали отец, брат и жена с двумя маленькими детьми.

— Я отделался легким испугом. Удар пришелся чуть ниже уха, боли почти не почувствовал. Только понял, что пульсирует и льется кровь. Отец быстро пришел в раздевалку и увидел, что я живой. Дети, конечно, сразу начали плакать, жена держалась, чтобы их еще больше не пугать. Потом они все сели в машину и поехали следом за скорой, — рассказывал в интервью «Советскому спорту» Денис после случившегося.

Следы крови на льду после травмы Дениса Соколова
Скриншот из трансляции

Скорая помощь

Помогло Соколову то, что врачи «Автомобилиста» быстро и грамотно оказали первую помощь, сжав сонную артерию. В раздевалке ему также поставили капельницу, а уже потом передали хоккеиста врачам скорой помощи, которые отвезли его в больницу. Там ему наложили швы под местным наркозом, а спустя час он уже вместе с родными уехал домой.

— Денису повезло, что удар пришелся не по самой сонной артерии, а по ее ответвлению. Но травма все равно серьезная. Нужно было быстро останавливать артериальное кровотечение. Потому что эти четыреста с лишним миллилитров Денис потерял минут за пять, — вспоминал врач «Автомобилиста» Александр Котлов.

При этом доктор отметил, что если бы врачи не успели прийти на помощь, то могло произойти самое страшное.

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А сам Соколов хотел выйти на лед уже в следующем матче, но ему пришлось пропустить несколько игр. Хоть состояние спортсмена и оценивалось как удовлетворительное, могли из-за резких движений или падения разойтись швы. Поэтому клубные врачи настояли взять паузу, чтобы рана полностью зажила.

Денис также признавался, что не держит абсолютно никакого зла на соперника, который нанес ему опасную травму. Он понимает, что это был игровой момент без злого умысла.

Самое главное, что хоккеист «Автомобилиста» легко отделался, но эта травма навсегда запомнится фанатам и особенно зрителям, которые видели все это вживую.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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