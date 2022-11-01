В Челябинске изобрели машину времени. В раме зажигает вратарь «из прошлой жизни»

35-летний Илья Проскуряков преобразился в челябинском «Тракторе» после провала в Германии и скитаниям по ВХЛ

Пришел из «Бурана» на роль четвертого вратаря

Оценивая преображение в «Тракторе» вратаря Ильи Проскурякова, невольно думаешь, что в Челябинске изобрели машину времени или открыли цех по разливу эликсиров молодости. 35-летний голкипер в матче с «Амуром» оформил четвертый «сухарь» в сезоне и лидирует в КХЛ по этому показателю. Девять из десяти побед (с учетом овертаймов и буллитов) черно-белые одержали, когда ворота защищал Проскуряков. Илья выиграл конкуренцию у Эмиля Гарипова и экстренно подписанного Эндрю Хэммонда, который покинул команду после двух матчей. И это — в 35 лет, когда голкипера почти списали на пенсию.

Летом Проскуряков переходил в «Трактор» из воронежского «Бурана» на роль третьего-четвертого вратаря. Начал с просмотрового контракта, но правильным отношением к делу и самому себе заслужил полноценный. Предполагалось, что Гарипов начнет сезон первым номером, а позднее подъедет иностранец. Иностранец подъехал, но быстро улетел, и не думаю, что обещал вернуться. К концу октября челябинцы пересобрали вратарскую бригаду. Компанию Проскурякову составил Алексей Мельничук из «Сочи», которого арендовали до конца сезона. Вернувшийся из Северной Америки и пропустивший старт регулярки из-за восстановления Кирилл Устименко и Сергей Мыльников балансируют между «Челметом» и основой. А 35-летний Проскуряков стал надеждой и опорой команды Анвара Гатиятулина.

Иронично, что летом Илья выбрал клуб, где за вратарей отвечает его давний коллега Георгий Гелашвили. Именно голкипер с грузинскими корнями подвинул Проскурякова в «Магнитке» по ходу сезона-2010/11. Финский тренер Кари Хейккиля охотнее доверял вратарю, с которым доходил до финала Кубка Гагарина с «Локомотивом», чем местному воспитаннику и кумиру сотен болельщиков. Как показала дальнейшая карьера, дуэль с Гелашвили стала если не поворотной, то определяющей для Ильи. Его обменяли из «Металлурга» в ЦСКА, после чего начались скитания по клубам, лигам и даже странам. Получилось, что конкурент, когда-то вытеснивший Проскурякова из состава, давно закончил карьеру. А сам Илья, словно вернувшись из той, прошлой жизни, зажигает как в молодые годы.

Илья Проскуряков. ХК «Трактор»

Неудачный сезон в Германии и вояж в ВХЛ не сломали карьеру

В «Торпедо» при Петерисе Скудре уроженец Сургута вернулся на прежний уровень, но только на два сезона. Далее — «Югра», чемпионат Германии, «Сочи», неудачная поездка в рижское «Динамо», смазанная ковидом, год в ВХЛ за «Ладу». Согласитесь, не лучший бэкграунд, чтобы зайти в клуб — претендент на высокие места в конференции. «Трактор» протянул руку помощи и дал голкиперу шанс перезагрузиться и красиво закончить карьеру в КХЛ. Однако вряд ли челябинцы предполагали, что вратарь войдет в команду так успешно, что вытеснит Гарипова и прилетевшего с травмой Хэммонда.

Отдельно остановился бы на переезде Проскурякова в немецкую лигу. Сезон-2018/19 вратарь провел в «Крефельде», которым тогда еще не руководил латыш Сергей Савельев. Зато тренировал команду канадец Брэндон Рид — с ним Илья пересекался в московском ЦСКА. Отсутствие устраивающих вариантов в России подтолкнуло к переезду в Германию. Проскуряков не впечатлял надежностью и выиграл лишь два матча из четырнадцати. Однако сомнительная поездка в Европу и метания по клубам ВХЛ не сломали голкипера. Илья вернулся в КХЛ спустя почти два года и вырвался в лидеры по матчам на ноль.

Илья Проскуряков. ХК «Трактор»

Проскуряков — вратарь старой формации. Это бросается в глаза по технике: положению рук и работе в стойке. Илья не наделен богатырскими габаритами, но по-прежнему мобилен в воротах и отлично перемещается не только на щитках, но и коньковым шагом. У Проскурякова полный порядок с самообладанием. Вратарь не тратит эмоции зря и сохраняет тонус, в том числе ментальный, для напряженных концовок. Четыре «сухаря» не пришли из ниоткуда. Гатиятулин на последней пресс-конференции рассказал, что Илья занимается по индивидуальному графику. Вратарь уделяет большое внимание заминкам и уезжает из арены едва ли не последним. Лично видел, как после матча в Магнитогорске Проскурякова поторапливал персонал команды из-за того, что он не успевал к командному отъезду после упражнений в зале. «Такого трудолюбивого человека я не встречал», — так Илью описал один из действующих голкиперов КХЛ.

— Илья — опытный игрок, много лет в хоккее, знает, что нужно для подготовки, плюс Георгий Гелашвили с ним занимается. У него индивидуальный график, даем возможность восстановиться. Он держит себя в тонусе — это залог побед, — считает главный тренер «Трактора».

Сюжет с возвращением Ильи в КХЛ поддержала лига, выбравшая голкипера на Матч звезд, который пройдет в не чужом для вратаря Челябинске. Дивизион Харламова представит южноуральский тандем — Проскуряков из «Трактора» и Эдди Паскуале из «Металлурга». Прекрасная награда за труд и профессионализм, который голкипер демонстрировал на протяжении нелегкой карьеры.