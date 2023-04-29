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Сегодня, 21:40

Должен был стать звездой НХЛ, а стал звездой КХЛ. Лучшего игрока плей-офф до сих пор мало кто знает

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Григоренко и Сергей Плотников празднуют гол
Михаил Григоренко празднует гол с Сергеем Плотниковым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хоккеист Михаил Григоренко
Михаил Григоренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Михаил Григоренко — MVP Кубка Гагарина-2023.

В идеальном мире нападающий ЦСКА Михаил Григоренко должен был стать если не звездой, то крепким нападающий для топ-6 команды НХЛ. Когда уроженца Хабаровска выбирали под 12-м номером на «черном» драфте 2012-го года, казалось, что по ту сторону океана для сборной России наконец-то растет топовый габаритный центральный нападающий с прекрасным хоккейным IQ, диспетчерскими навыками и великолепной техникой. Смущало только два момента: первый — его стартовая скорость, которая до сих пор вызывает вопросы, второй — разговоры о возможном изменении возраста при переезде из Хабаровска в Москву. Впрочем, «переписанными» в России любят называть любых парней, у которых в 18 лет борода растет чуть лучше, чем у сверстников.

Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в&nbsp;Кубке Гагарина-2023. ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина

За 11 лет с момент попадания на энхаэловский распределитель воспитанник ЦСКА успел провалиться в «Баффало», который не побоялся потратить на него первый пик, не очень успешно поиграть за «Колорадо», где только-только высадился Джаред Беднар, вернуться в ЦСКА и выиграть свой первый Кубок Гагарина, попытаться вновь заиграть в НХЛ в перестроечном «Коламбусе» и окончательно осесть на фланге. А настоящей звездой он стал не в Северной Америке, а в родной России, в которую с ним приехала его жена — гражданка Канады Амели.

Хоккеист Михаил Григоренко
Михаил Григоренко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Прошедший сезон, который Григоренко закрыл третьим чемпионством в карьере с 49 очками в регулярке, стал для него одним из лучших в — больше он набирал только в 2019-м. Однако куда ценнее и почетнее, что он в очередной раз не растворился в кубковой части и выбил сразу 25 (12+13) баллов в розыгрыше Кубка Гагарина и почти весь плей-офф шел по графику «очко за игру». А ведь последний раз подобная планка покорялась магнитогорскому мастеру Сергею Мозякину в далеком 2016-м. Да, вторую часть финальной серии Михаил провел куда менее ярко, чем первую. Но разве кто-то скажет, что местный «Конн Смайт» лидер красно-синих получил незаслуженно? Достаточно вспомнить, кто своим хет-триком переломил хребет СКА в пятом матче финала Запада.

Только не покидает ощущение, что даже несмотря на три чашки за спиной и приобретенное сегодня звание MVP, Григоренко рискует прослыть ноунеймом в масштабе страны. Нет сомнений в том, что лучший бомбардир армейцев — большой мастер, обладающий по-настоящему убойным на уровне КХЛ броском. Однако можно ли его назвать настоящей звездой лиги? Вряд ли.

Хоккеисты ЦСКА&nbsp;&mdash; победители Кубка Гагарина. Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было

Он редко дает большие интервью, не так часто появляется в публичном пространстве, а традиционно закрытый в медийном плане ЦСКА, который практически не использует огромные ресурсы «Роснефти», не делает ровным счетом ничего для раскрутки своего хэйдлайнера. И это в период, когда в КХЛ идет смена поколений и не хватает новых лиц. Чем сейчас не идеальный момент, чтобы раскрутить новую звезду лиги?

Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было