Овечкин награждал друга, Ковальчук — в сборной всех времен. Как закончился 15-й сезон КХЛ

Итоги церемонии закрытия пятнадцатого сезона лиги.

Сезон КХЛ официально заканчивается только после церемонии закрытия и чествования лучших хоккеистов, тренеров и руководителей. Обладателя Кубка Гагарина все узнали в конце апреля. Семиматчевая заруба завершилась второй подряд победой московского ЦСКА. Прежде чем вручить чемпионам долгожданный кубок и запустить на арене «We are the champions», наградили самого ценного хоккеиста плей-офф. Лига пошла по пути наименьшего сопротивления и признала MVP Михаила Григоренко. Остальные индивидуальные награды дожидались героев в Барвихе, где 18 мая состоялась церемония закрытия сезона.

Лучший тренер и новичок

Главная интрига развернулась вокруг двух номинаций: лучший тренер и лучший новичок. Лига заранее анонсировала тройки претендентов, подогрев интерес к премиям. Среди дебютантов — Никита Гребенкин, Богдан Конюшков и Степан Никулин. Каждый молодой игрок заслужил комплиментов за сезон. Гребенкину пришлось уехать в хабаровский «Амур», чтобы доказать, что нападающий созрел для КХЛ. В родном «Металлурге» Илья Воробьев не верил в форварда со светлой головой и шикарными данными. Аренда на Дальний Восток помогла Никите раскрыться и заявить о себе как о подрастающей звезде.

Путь Конюшкова заслуживает отдельного подробного рассказа. Год назад защитник развивался в системе пензенского «Дизеля» и только мечтал о сильнейшей российской лиге. Учреди КХЛ приз «Прорыв года», его обязательно получил бы Богдан. За сезон Конюшков спрогрессировал от игрока НМХЛ до ведущего защитника «Торпедо». Хоккеист прижился в Нижнем Новгороде и раскрылся под присмотром Игоря Ларионова: дошел до второго раунда плей-офф и помог «Чайке» выиграть Кубок Харламова. Никулин выгрыз место в основе «Локомотива» у отправленного в аренду в «Амур» Лихачева. Любопытно, что играл Ярослав как раз-таки вместе с Гребенкиным, которого КХЛ признала лучшим новичком сезона.

Не уверен, можно ли считать неожиданным выбор тренера года. Каждый из трех кандидатов достоин награды. Сергей Федоров выиграл второй Кубок Гагарина за два года работы в ЦСКА. Уникальное достижение для недавнего дебютанта профессии! Зинэтула Билялетдинов вернул «Ак Барс» в финал впервые с 2018 года. Он подхватил кризисную команду в декабре и за короткое время преобразил ее до неузнаваемости. Казанцы вышли на первое место Восточной конференции и дошли до седьмого матча финала. О феномене Игоря Ларионова за сезон говорили столько, что и добавить особо нечего. Впрочем, тренер-фрешмен КХЛ заслужил повышенное внимание. Ларионов сделал команду-сказку из «Торпедо», вдохновил игроков, по 30 минут беседовал с журналистами и задал тренд на здоровое питание. Лучшим признали Федорова за золотой дубль с ЦСКА.

Сюрприз от КХЛ

Лучшим вратарем справедливо выбрали Никиту Серебрякова, который олицетворял оборону «Адмирала». Без подвигов голкипера не случилось бы чуда владивостокцев, впервые в истории прошедших первый раунд плей-офф. Феноменальную статистику регулярного чемпионата Серебряков только улучшил в плей-офф, если сравнивать процент отраженных бросков. Никита ровно провел сезон, несмотря на солидный объем работы. «Адмирал» строил хоккей от обороны, а без надежности и спокойствия вратаря такой подход малоэффективен.

Букет наград собрал Дмитрий Яшкин. Без интриги форвард СКА увез призы лучшего бомбардира и снайпера регулярки. Все заранее понимали, кто получит награду. Под знаком вопроса оставался обладатель «Золотой клюшки», вручаемой самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. Выбирая между Радуловым, Никишиным и Яшкиным, остановились на нападающем СКА, который пополнил коллекцию подарков билетами в ложу Большого театра на любой спектакль. Приехать на представление Яшкин может на новом автомобиле — «Ниве», подаренной партнером КХЛ.

Отметили на церемонии завершившего карьеру Василия Кошечкина. Вратарь «Металлурга» получил приз за верность хоккею имени прославленного защитника и комментатора Сергея Гимаева из рук его сына — Сергея Сергеевича Гимаева. Символично, что голкипер позднее вручил награду дебютанту Гребенкину. «Ветераны уходят — молодые приходят», — заявил на сцене Василий. В новом сезоне Кошечкин уже не поможет «Металлургу» на льду. С Гребенкиным — все наоборот. Нападающий вернулся в «Магнитку» и станет важной частью команды Андрея Разина.

Церемония закрытия сезона собрала множество почетных гостей. Приехали Александр Овечкин с супругой — капитан «Вашингтона» награждал своего друга и экс-партнера по «Кэпс» Яшкина. Приз лучшим арбитрам вручал бывший президент ИИХФ Рене Фазель, получивший должность в структуре КХЛ. Проникновенную речь выдал обладатель золотого свистка линейного судьи Сергей Шелянин. Опытный рефери вернулся в профессию после тяжелой болезни. «Хотел поблагодарить ребят, которые в тяжелой для меня ситуации морально и материально поддержали меня, нашли врачей. Парни, я не сдался» — сказал Шелянин, подняв над головой почетную награду. Не оставили без призов представительниц Женской лиги. Лучшей хоккеисткой сезона ЖХЛ признали вратаря уфимской «Агидели» Анну Пругову.

Вишенкой церемонии стало объявление символической сборной за 15 сезонов КХЛ. По такому случаю прилетел защитник Крис Даллмэн, который вместе с Ильей Никулиным вошел в золотую пару обороны. Тройку нападения составили Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Вратарем выбрали динамовца Александра Еременко, а главным тренером — Зинэтулу Билялетдинова.

15-й сезон КХЛ официально завершен. Чемпионат выдался одним из самых увлекательных и содержательных за последние годы. Увеличение матчей пошло на пользу сезону, который изобиловал яркими сюжетами. Прощаемся с КХЛ до августа — до старта летних предсезонных турниров.

Все призы:

Самый ценный игрок плей-офф — Михаил Григоренко (ЦСКА)

Лучший бомбардир — Дмитрий Яшкин (СКА), 62 очка

Лучший снайпер — Дмитрий Яшкин (СКА), 40 шайб

Самый результативный защитник — Александр Никишин (СКА), 55 очков

Золотая клюшка — Дмитрий Яшкин (СКА)

Золотой шлем (символическая сборная): Никита Серебряков (Адмирал), Никита Нестеров, Михаил Григоренко (оба — ЦСКА), Александр Никишин, Дмитрий Яшкин (оба — СКА), Александр Радулов (Ак Барс)

Лучший вратарь — Никита Серебряков (Адмирал)

Приз им. Алексея Черепанова (лучший новичок) — Никита Гребенкин (Амур)

Лучший тренер — Сергей Федоров (ЦСКА)

Лучший показатель +/- - Андрей Педан (СКА), +32

Самая результативная тройка — Владимир Ткачев, Корбэн Найт, Рид Буше (все — Авангард), 42 шайбы

Приз им. Всеволода Боброва (самая результативная команда) — СКА, 294 шайбы

Приз им. Сергея Гимаева (за верность хоккею) — Василий Кошечкин (Металлург)

Приз им. Валентина Сыча (лучший руководитель) — Игорь Есмантович (ЦСКА)

Приз им. Андрея Старовойтова (Золотой свисток) — Алексей Белов

Приз им. Михаила Галиновского (Золотой свисток линейного судьи) — Сергей Шелянин

Золотой состав (символическая сборная за 15 лет): Зинэтула Билялетдинов, Александр Еременко, Кевин Даллмэн, Илья Никулин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин.