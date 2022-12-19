Суперрезультат за мизерные деньги. «Адмирал» идет на лучший сезон в истории

Все зарплаты приморцев.

В прошлом сезоне «Адмирал» был одним из главных аутсайдеров КХЛ. Сейчас приморцы обосновались в кубковой восьмерке, занимая пятую строчку. «Адмирал», располагающий небольшим бюджетом, опережает настоящих грандов, таких как «Авангард», «Ак Барс», «Трактор». Кто мог предположить такое в межсезонье?

Пожалуй, главный фактор успеха команды — главный тренер Леонид Тамбиев. «Адмирал» играет предельно строго и дисциплинированно в обороне, меньше приморцев не пропускает никто (75). При этом команда из Владивостока и забивает меньше всех (77)! Практически треть голов «Адмирал» забил в большинстве (25): численное преимущество команда Тамбиева использует неплохо. Важную роль здесь играет чешский защитник команды Либор Шулак — он же самый высокооплачиваемый хоккеист (26 миллионов рублей в год).

По нашей информации, общая зарплатная ведомость «Адмирала» составляет 333 миллиона рублей. Меньше в Восточной конференции тратит на зарплаты только «Нефтехимик». При этом логично, что значительная часть затрат «Адмирала» уходит на контракты легионеров: Шулак, Криштоф, Уильямс, Червены и Елисеев получают 109 миллионов рублей в год. Эти хоккеисты наряду с не пригодившимся «Авангарду» Александром Горшковым и играют ключевые роли.

Небольших затрат стоит вратарская линия «Адмирала»: троица Серебряков — Лазушин — Хомченко обходится клубу в 30 миллионов. Причем лучший вратарь лиги Серебряков зарабатывает по старому контракту всего 15 миллионов рублей в год! 30 апреля контракт Никиты заканчивается, и можно не сомневаться, что за него развернется мощная борьба среди топ-клубов КХЛ.

Пожалуй, единственный завышенный контракт — у белорусского защитника Евгения Лисовца. Но стоит отметить, что он и в «Салавате Юлаеве» получал примерно те же деньги. В «Адмирале» же от него не требуют часто подключаться к атакам, Лисовец блокирует много бросков и играет почти по 20 минут за матч.

Разочаровал Тамбиева атакующий защитник Егор Рыков, который в свое время пытался пробиться в основу «Нью-Йорк Рейнджерс». Но у Егора последовательно не получилось в СКА, «Северстали», а теперь и в «Адмирале». Игрок с зарплатой в 17 миллионов рублей в год сыграл всего шесть матчей, в которых не набрал ни одного очка при показателе полезности «-4».

Файзуллин, Чебыкин, Гареев, Берлев, Шевченко не очень результативны, но учитывая их небольшие контракты, все они стали неплохими приобретениями. Эти нападающие хороши тем, что умеют играть по заданию — как раз то, что нужно Леониду Тамбиеву. Удачно влился в состав и ветеран Дмитрий Саюстов, который благодаря паре голов в этом сезоне стал лучшим снайпером «Адмирала».

Вот только уже сейчас тревожно за будущее дальневосточной команды, учитывая сокращение лимита в следующем сезоне с пяти до трех. Не стоит сомневаться, что в «Адмирале» хотели бы сохранить всю пятерку лидеров нынешнего сезона. Кто их заменит — молодежь или недорогие ветераны? Пока непонятно, а сейчас команде надо выжимать максимум из этого сезона, который может стать лучшим в истории клуба.