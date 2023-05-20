Хитрый ход. «Салават Юлаев» выменял одного из лучших вратарей в лиге на молодого форварда

Александр Самонов продолжит карьеру в Уфе.

«Салават Юлаев» в кризисный для себя период (а у клуба нет денег, задержка по зарплате составляет уже три месяца) совершил очень грамотную сделку. Клуб обменял в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина, а взамен получил вратаря Александра Самонова. Да, пришлось заплатить череповчанам компенсацию в 50 миллионов, но это того стоило. Вратарь же, чей контракт заканчивался следующей весной, переподписал соглашение, и теперь проведет в Уфе как минимум три сезона.

Не слишком ли дорого за вратаря? Нет. Конечно, уфимские болельщики могут найти минусы, да и уже слышно, как они начинают выражать недовольство по поводу ухода талантливого центрального нападающего. Но только дело в том, что сам Данил очень хотел покинуть «Салават Юлаев». И его аргументы понятны. Дома излишнее давление, слишком большие ожидания, все это беспокоит Аймурзина и не дает показать свои лучшие качества. В «Торосе», например, ничего этого нет, и там хоккеист показывает великолепную игру. Но хочется и в КХЛ о себе заявить, а в «Северстали» самая лучшая возможность проявить себя. Андрей Козырев точно будет давать шанс, а местные болельщики не такие строгие, да и задача команды на сезон минимальная.

Александр Самонов. ХК «Северсталь»

Аймурзин же не уезжает за океан, в конце концов, он когда-нибудь может раскрыться и вернется домой, если захочет. Но уфимцам нужно решать серьезные задачи здесь и сейчас. В клубе не могут себе позволить выпускать молодежь на ключевые позиции, так что Данил был бы обречен на минимальное игровое время, не имея к тому же гарантированного места в составе.

А тут еще и получилось взять вратаря. Александр Самонов — хороший голкипер российского уровня. Конечно, не такой выдающийся, как Никита Серебряков, но уж точно входит в топ-3 вратарей с российским паспортом, выступающих в лиге. В свое время его неожиданно забрали из «Витязя» в СКА, хотя он провел только семь отличных матчей в Подольске, правда, с выдающимся процентом отраженных бросков — 97,6. До сезона-2019/20 Александр курсировал между Высшей лигой и КХЛ, так что всплеск был удивительным, а уж трансфер в СКА — совсем сенсационным.

Но и в Санкт-Петербурге Самонов не потерялся. Он провел отличный сезон, съездил на чемпионат мира и там был в полном порядке. Но в питерском клубе никто не имеет права на ошибку. В сезоне-2021/22 Александр играл очень мало, но при этом побывал на Олимпиаде (хотя ни разу и не появился на льду), однако отношения с клубом были разрушены.

С самого начала прошлого сезона ходили разговоры о том, что вратарю ищут варианты обмена, в итоге расторопней всех оказался Андрей Разин, получивший голкипера взамен Владислава Подъяпольского. Самонов играл в Череповце хорошо, но у него был тяжелый контракт для «Северстали», плюс у команды появился Константин Шостак, так что можно было бы пожертвовать дорогим хоккеистом.

Известно, что за Самонова некоторые клубы предлагали больше, но чистые деньги клубу не совсем нужны, а «Салават Юлаев» нашел самый идеальный вариант. Конечно, есть риск, что Александр не будет тащить команду. В конце концов, у него за спиной только два нормальных сезона. Но вратарю лишь 27 лет, он еще прогрессирует, да и, напомним, что лучше него на рынке никого не было. А с парой Самонов — Ежов «Салават Юлаев» уже может на что-то претендовать.

Александр Самонов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, не дает покоя одна мысль. У Виктора Козлова и в прошлом сезоне была неплохая пара вратарей, но он самостоятельно загнал Кареева в запас, а это не принесло пользы клубу. И вдруг он снова будет верить только в Илью, основываясь на каких-то непонятных цифрах.

Но если Кареева брали как свободного агента, то Самонова приобрели. И вряд ли тренеру позволят гнобить дорогого новичка. Есть вероятность, что Александр сможет приблизиться к своей статистике времен «Витязя». Хотя бы потому, что в клубе не будет такого адского давления, как в СКА.