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КХЛ

Сегодня, 12:45

Хитрый ход. «Салават Юлаев» выменял одного из лучших вратарей в лиге на молодого форварда

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото ХК «Северсталь»
Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александр Самонов продолжит карьеру в Уфе.

«Салават Юлаев» в кризисный для себя период (а у клуба нет денег, задержка по зарплате составляет уже три месяца) совершил очень грамотную сделку. Клуб обменял в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина, а взамен получил вратаря Александра Самонова. Да, пришлось заплатить череповчанам компенсацию в 50 миллионов, но это того стоило. Вратарь же, чей контракт заканчивался следующей весной, переподписал соглашение, и теперь проведет в Уфе как минимум три сезона.

Не слишком ли дорого за вратаря? Нет. Конечно, уфимские болельщики могут найти минусы, да и уже слышно, как они начинают выражать недовольство по поводу ухода талантливого центрального нападающего. Но только дело в том, что сам Данил очень хотел покинуть «Салават Юлаев». И его аргументы понятны. Дома излишнее давление, слишком большие ожидания, все это беспокоит Аймурзина и не дает показать свои лучшие качества. В «Торосе», например, ничего этого нет, и там хоккеист показывает великолепную игру. Но хочется и в КХЛ о себе заявить, а в «Северстали» самая лучшая возможность проявить себя. Андрей Козырев точно будет давать шанс, а местные болельщики не такие строгие, да и задача команды на сезон минимальная.

Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
ХК «Северсталь»

Аймурзин же не уезжает за океан, в конце концов, он когда-нибудь может раскрыться и вернется домой, если захочет. Но уфимцам нужно решать серьезные задачи здесь и сейчас. В клубе не могут себе позволить выпускать молодежь на ключевые позиции, так что Данил был бы обречен на минимальное игровое время, не имея к тому же гарантированного места в составе.

А тут еще и получилось взять вратаря. Александр Самонов — хороший голкипер российского уровня. Конечно, не такой выдающийся, как Никита Серебряков, но уж точно входит в топ-3 вратарей с российским паспортом, выступающих в лиге. В свое время его неожиданно забрали из «Витязя» в СКА, хотя он провел только семь отличных матчей в Подольске, правда, с выдающимся процентом отраженных бросков — 97,6. До сезона-2019/20 Александр курсировал между Высшей лигой и КХЛ, так что всплеск был удивительным, а уж трансфер в СКА — совсем сенсационным.

Но и в Санкт-Петербурге Самонов не потерялся. Он провел отличный сезон, съездил на чемпионат мира и там был в полном порядке. Но в питерском клубе никто не имеет права на ошибку. В сезоне-2021/22 Александр играл очень мало, но при этом побывал на Олимпиаде (хотя ни разу и не появился на льду), однако отношения с клубом были разрушены.

Павел Порядин, Алексей Береглазов. Порядин — в «Спартаке», Береглазов — в «Локомотиве». Таблица переходов КХЛ

С самого начала прошлого сезона ходили разговоры о том, что вратарю ищут варианты обмена, в итоге расторопней всех оказался Андрей Разин, получивший голкипера взамен Владислава Подъяпольского. Самонов играл в Череповце хорошо, но у него был тяжелый контракт для «Северстали», плюс у команды появился Константин Шостак, так что можно было бы пожертвовать дорогим хоккеистом.

Известно, что за Самонова некоторые клубы предлагали больше, но чистые деньги клубу не совсем нужны, а «Салават Юлаев» нашел самый идеальный вариант. Конечно, есть риск, что Александр не будет тащить команду. В конце концов, у него за спиной только два нормальных сезона. Но вратарю лишь 27 лет, он еще прогрессирует, да и, напомним, что лучше него на рынке никого не было. А с парой Самонов — Ежов «Салават Юлаев» уже может на что-то претендовать.

Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, не дает покоя одна мысль. У Виктора Козлова и в прошлом сезоне была неплохая пара вратарей, но он самостоятельно загнал Кареева в запас, а это не принесло пользы клубу. И вдруг он снова будет верить только в Илью, основываясь на каких-то непонятных цифрах.

Но если Кареева брали как свободного агента, то Самонова приобрели. И вряд ли тренеру позволят гнобить дорогого новичка. Есть вероятность, что Александр сможет приблизиться к своей статистике времен «Витязя». Хотя бы потому, что в клубе не будет такого адского давления, как в СКА.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
Александр Самонов
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