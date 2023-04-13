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Сегодня, 17:20

Долой серии СКА — ЦСКА! Теперь «Восток» будет играть с «Западом» уже во втором раунде

Михаил Зислис
Обозреватель
Матч ЦСКА — СКА.
Фото photo.khl.ru
Фото ХК «Авангард»
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По мнению обозревателя «СЭ», голосовавшим за перекрестный плей-офф должно быть стыдно.

Стремление КХЛ развивать свой продукт, повышая уровень внутренней конкуренции и улучшая зрелищность турнира, радует уже не первый год. Даже если перемены идут небыстро и со скрипом. Однако одним сомнительным шагом легко дискредитировать любую идею. Даже самую привлекательную. Со следующего сезона в КХЛ вводится перекрестный плей-офф, причем начиная со второго раунда. Это тот случай, когда всем причастным к принятию этого решения должно быть стыдно.

В пользу нововведения проголосовали 15 клубов из 23. К голосу коллективного разума вроде бы не пристало придираться. Погружение в детали многое меняет. В декабре в Челябинске проводилось совещание руководителей клубов. Сколько тогда я ни спрашивал представителей КХЛ, ФХР и клубов об аргументации перехода на перекрестный плей-офф как в частном, так и в приватном порядке, но не услышал в ответ ни одного четкого довода, который можно было бы обосновать с экономической, спортивной и телевизионной точек зрения. «Старый формат надоел — надо попробовать новый». В моем понимании, это полный провал. Частные «хотелки» нескольких людей не должны становиться причиной одного из важных решений.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Локальные противостояния — это всегда плюс к интриге вкупе с активной вовлеченностью болельщиков. Массовый выезд нижегородских фанатов в Москву, омских — в Новосибирск и наоборот — эти события улучшают антураж и дарят массу медийных поводов. Новая схема автоматически снижает вероятность появления в плей-офф замечательного «Зеленого дерби». Только по одной этой причине реформа получает много минусов. О плюсах, повторюсь, никто сказать не в состоянии. Видимо, придется в следующий раз пытать всех причастных.

Задаться вопросом «кому выгодно?» — обязательное условие при внесении каких-либо изменений. Иногда для этого даже не требуется проводить тщательный анализ. Ненароком оброненная фраза раскрывает всю сущность процесса. Не верить глубокоуважаемому президенту ФХР и настоящей легенде Владиславу Третьяку лично у меня не получается. Он всегда ведет себя искренне и не юлит. Это сильное качество авторитетного человека. «На мой взгляд, в следующем году армейские клубы надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз», — заявил Третьяк РИА «Новости» по окончании серии ЦСКА и «Локомотива».

ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА. Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?

Даже без этих слов, прямо указывающих на людей, которые инициировали сомнительную реформу, очевидно, что больше всех от нововведения может выиграть только СКА. Петербуржцы устали каждый сезон вылетать в финале «Запада» от ЦСКА и хотят что-то изменить, раз в спортивном плане ничего не получается. Хотя будет смешно, если через год две армейские команды снова встретятся в полуфинале Кубка Гагарина. Еще за новую схему должен был обеими руками голосовать «Локомотив».

Одновременно топ-клубы «Запада» решили подстраховать себя от возможной серии с одним из дальневосточных клубов. Это настоящая трусость. За все время существования лиги только «Адмирал» один раз вышел во второй раунд. Легко предположить, что успех нынешнего сезона повторить будет невероятно сложно, учитывая особенности рынка — заманить качественных игроков на Дальний Восток почти нереально.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С интересом готов выслушать аргументацию самых активных сторонников нового формата плей-офф. Только у меня огромные сомнения, что им есть что сказать в публичном пространстве. Боязнь открытой дискуссии — признак неуверенных в себе и правоте своих идей людей.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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