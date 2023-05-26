Нераскрытый талант Челябинска снова возвращается в КХЛ из НХЛ. Все сбились со счета, в какой раз

Виталий Кравцов не заиграл в «Рейнджерс» и «Ванкувере» и снова начнет сезон в «Тракторе».

Виталий Кравцов возвращается в «Трактор». Удивительно уже то, что на картинке, опубликованной на клубном канале, написаны туманные «достигнута договоренность о контракте до конца сезона-2024/25». У остальных — все конкретно.

Впрочем, тут, возможно, дело в юридических тонкостях. Клуб не может зарегистрировать договор с игроком до 1 июля, когда у Виталия завершится действие контракта с «Ванкувером». Просто менеджерам было важно объявить об этом как можно раньше, чтобы местные болельщики порадовались и забыли о кошмаре прошлого сезона, когда клуб не попал в плей-офф. А то ведь помнят до сих пор.

Но и планы Виталия угадать нельзя. А вдруг опять сорвется, уедет, кто его знает. Конечно, если будет подписанный контракт на руках, то сделать ему это будет очень тяжело, но, в конце концов, он и не такие трюки выкидывал. Впрочем, на этот раз все обойдется. Несмотря на то, что у Кравцова завершился контракт, права остаются у «Ванкувера», но канадцы раздумывают над тем, стоит ли делать квалификационное предложение хоккеисту или отпустить его на все четыре стороны.

Интереса от других команд нет. Их и не было с последнего возвращения. Верить заокеанскому агенту, утверждавшему, что чуть ли не все клубы НХЛ интересовались Виталием, не было никаких оснований. Да и в канадский клуб его устроили, скорее, по знакомству, чем для усиления. Это была неофициальная благодарность за подписание Андрея Кузьменко. Если бы на Виталия был спрос, то его бы и из «Рейнджерс» не отпустили. С таким-то дешевым контрактом не отказались бы от сильного форварда.

Так что у Виталия и выхода другого не было, кроме как вернуться в КХЛ. Правда, деньги ему тут предлагают совсем неразумные. За два года он гарантировано получит 95 миллионов рублей, а еще 55 может взять за счет бонусов, причем, весьма легких. За что? Почему? Хоккеист даже лояльность клубу не демонстрировал за это время. Плюс он неограниченно свободный агент, так что все равно у челябинцев был мощный козырь на переговорах.

Платить такие деньги — огромный риск. Ведь Виталий сейчас не первый раунд драфта, а человек, который перестал попадать в состав клуба, давно потерявшего шансы на выход в плей-офф. Он был не нужен команде, которая потеряла спортивную мотивацию и играла лишь для развлечения. В какой форме хоккеист, никто не знает. Вполне возможно, и не потянет даже в «Тракторе».

Фото ФХР

Хотя нужно сделать скидку на то, что Кравцов потерял место в клубе НХЛ, а в России уровень турнира пониже. Да, к нему было много претензий в последний год по качеству игры, но по поведению, по работе на тренировках никаких вопросов не было. Многие отмечают, что Кравцов действительно стал другим, только это очень сильно сказалось на уровне его игры.

Беда и в том, что у Виталия все проблемы были исключительно психологического плана. Он считал, что его недооценивают, чуть ли не специально не дают развернуться. Из-за этого и многочисленные скандалы за океаном, когда он отказывался ехать в фарм-клуб. В России все было попроще, но и тут он мог обидеться на тренера или партнеров. А в какой-то момент стал откровенно чуть ли не посылать руководство. Так какого игрока приобретает «Трактор»?

Как бы возвращение Кравцова не стало очередным разочарованием.