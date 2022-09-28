США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются

Несмотря на посылы посольств и МИД к согражданам, повода для паники нет. Надеемся, что и не будет.

Ситуация с возможным отъездом американских легионеров из КХЛ в течение среды разгорелась ярким огнем до самого неба. Детали, как водится, мало кого интересовали. «Гипс снимают, клиент уезжает» — крылатая фраза из давнего советского киношедевра лучше всего отражает вспыхнувшую почти на ровном месте шумиху.

КХЛ даже была вынуждена отреагировать на происходящее. «Информация, опубликованная посольством США, касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации, — говорится в заявлении лиги. — 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, еще один — Шэйн Принс — имеет гражданства США и Белоруссии. Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным, то это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила регламента о компенсации в связи с расторжением контракта».

Американец Шейн Принс. Фото ХК «Спартак» ХК «Спартак»

Однако даже подробная формулировка лишь слегка успокоила общественность. Канадские коллеги из агентства Canadian Press еще раньше сделали материал по горячей теме. Местный МИД и Hockey Canada принялись стыдить своих соотечественников, выступающих в клубах КХЛ. Но не больше. Посыл «вы должны вернуться или объясните, почему остаетесь в России» — это как грозить пальцем маленькому ребенку. Эффект лишь визуальный. Заставить игроков что-то сделать в приказном порядке ни одна из этих организаций не способна.

На всякий случай оперативно связался с несколькими агентами, реагируя в первую очередь на шумиху вокруг американских легионеров. Не услышал ни единого намека на панику. Никто из игроков на данный совет возвращаться на родину не собирается. И тем более не желает публично каяться на камеру.

Заявление МИД США носит исключительно рекомендательный характер. То же самое было раньше, когда российско-украинский конфликт находился в начальной стадии. Аналогично ведут себя канадские чиновники. Дипломатические сотрудники предупреждают каждого игрока, решившего отправиться в КХЛ, о возможных рисках уже на протяжении нескольких месяцев. Понятно, что в случае дальнейшей военной эскалации может произойти всякое. Тогда всем будет уже не до хоккея. Но сейчас легионеры все осознают, остаются и готовы играть.

Актуальная политическая повестка действительно останавливает игроков, которые еще размышляли над выбором, стоит ли продолжать карьеру в России. Ждать новичков из-за океана на фоне тяжелого новостного фона в ближайшие недели точно не стоит. И пока «Авангарду» придется возвращать себе место в верхней части таблицы с неоднозначным дуэтом вратарей Демченко — Галимов. Но, например, американский нападающий Райан Макиннис, ранее договорившийся с «Амуром», в ближайшие дни рассчитывает получить визу и в начале октября должен прилететь в Хабаровск. Реального повода для паники на текущий момент нет.