Мечтал попасть в НХЛ, но вернулся в Россию «из-за тоски по дому». Запутанная история вратаря

Вратарь Михаил Бердин выбрал тернистый путь в НХЛ. Уфимский воспитанник в 18 лет уехал за океан. Выбрал сильнейшую юниорскую лигу США — USHL. А через два года оказался в системе выбравшего голкипера на драфте-2016 «Виннипега». С сезона-2018/19 Бердин терпеливо ждал шанса в основе «Джетс», где место первого номера забронировал Коннор Хеллибак. На уровне низших лиг вратарь прославился рок-н-ролльным стилем. Не боялся выходить из ворот, включая режим футбольного голкипера. Смело работал клюшкой. Забил гол и подрался с полевым игроком соперника.

Выходки Бердина сочетались с откровенно средней игрой за фарм-клуб «Виннипега». Сверхнадежностью голкипер не впечатлял. «Джетс» не дали россиянину шанса в основе и держали в АХЛ. Это не смущало Михаила. В декабре 2020 года голкипер продлил контракт с клубом. Важный момент: с сезона-2022/23 соглашение Бердина трансформировалось в одностороннее. Вратарь получил бы путь в основу, проложенный подписанными обязательствами. Односторонний контракт не гарантия того, что Михаила обязательно сделают дублером Хеллибака. Но в АХЛ его бы отправили только через процедуру драфта отказов.

Перед сезоном, которого Бердин долго и упорно ждал, вратарь откровенно удивил. 7 октября из-за океана пришли новости, что Михаил покинет команду по рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Контракт заморозят, «Виннипег» сохранит права на хоккеиста, но не будет выплачивать зарплату. Соответственно, кэпхит голкипера не учитывается в платежке. Позже агент Бердина Дэн Мильштейн объявил, что вратарь вернется в Россию и подпишется в КХЛ.

— У Миши Бердина нет и не было проблем с алкоголем и наркотиками. Психологически ему стало трудно одному вдали от России без близких людей, а эта программа — единственный вариант, как можно вернуть хоккеиста при действующем контракте с правом заморозить и играть в другой лиге, — уточнил Мильштейн.

Михаил Бердин. Фото Global Look Press

Бердин покинул «Виннипег», ссылаясь на программу Substance Abuse and Behavioral Health Program. Она распространяется на игроков, которые испытывают проблемы с алкоголем или наркотиками. Сам Михаил в интервью коллегам из «Спорт24» объяснил, что попасть в программу можно и по другим причинам. Бердин подтвердил: участие в программе добровольное. Это выбор самого вратаря, а не «Виннипега».

— Никаких проблем психологического характера у меня нет. Я счастлив, что возвращаюсь домой. Клубу я сформулировал это так, что хочу вернуться к семье в такое непростое время. Сейчас я хочу находиться со своими родными, — сказал Бердин.

Ситуация Бердина нетипичная и выбивается за привычные рамки. Голкипер долго шел к мечте и остановился в шаге от приоткрытой двери в основу «Виннипега». Но вдруг сорвался из-за тоски по дому и желания вернуться к семье в непростое время. Которое началось не сегодня, не вчера и не месяц назад. Большие вопросы, дадут ли «Джетс» Бердину второй шанс после демарша перед стартом регулярки, если вратарь захочет вернуться через год.

Оценим конкурентов Бердина в «Джетс». Позиции Хеллибака стабильны, как в абсолютной монархии. Бэкап — регрессирующий чех Давид Риттих, провалившийся в последних сезонах за «Нэшвилл» и «Торонто». Никто из четверки вратарей из фарм-клуба и близко не готов к основе. Оскари Салминен только приехал из финского чемпионата. Эван Кормье провел прошлый сезон на две лиги — АХЛ и Ист-кост. Швед Арвид Хольм год назад проиграл конкуренцию Бердину в «Манитобе». Лиам Хьюз барахтался в минорных СА-лигах и даже заглянул в английский чемпионат EIHL. Михаил прошел несопоставимый путь в сравнении с перечисленной четверкой.

Запутанная история Бердина может закрыть ему дорогу в НХЛ. Права на голкипера в КХЛ принадлежат СКА. Летом армейцы планировали использовать их как обменный фонд. Но не договорились с «Металлургом», который не захотел отпускать в Санкт-Петербург прогрессирующего Илью Набокова. Спрос на Михаила в России сохранится. Многим клубам не помешает укрепить вратарскую позицию. Вопрос только, на какие условия согласятся армейцы. Чтобы не сгубить талант, которым голкипер не обделен, Бердину надо цепляться за любой вариант. Даже если интерес ограничится аутсайдерами лиги. Такими, как «Сочи» и «Куньлунь».