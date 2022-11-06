Знарок раскрыл еще одного молодого защитника. 18-летний талант выводит «Ак Барс» из комы

Никита Евсеев идет по пути Александра Никишина.

«Ак Барс» — самая обсуждаемая команда текущей регулярки. Причины преимущественно негативные. Длинная серия поражений, вероятная отставка Олега Знарка, конфликты внутри коллектива, крик души Александра Радулова — поводов для похвалы команда почти не подавала. Впрочем, без позитива жизнь хоккейного гиганта Татарстана не обходится. Радует глаз 18-летний Никита Евсеев, дебютирующий в КХЛ. Защитник дорос до первой пары обороны, выходит вместе с опытным Вячеславом Войновым и идет по пути Александра Никишина, который закрепился в основе «Спартака» при Знарке.

Летом казанцы затеяли мощную трансферную кампанию. Подписанный звездный десант укрепил и без того сбалансированный состав. Казалось бы, с таким подбором защитников юному Евсееву в лучшем случае удостоена роль лимитчика и скромное игровое время. В худшем — командировка в «Барс», где Никита провел большую часть прошлого сезона. Однако для Евсеева все сложилось иначе. Статус лимитчика помог попасть в состав, далее защитник заслужил доверие Олега Знарка, о чем тренер говорил на пресс-конференциях.

Никита начал сезон седьмым защитником, но со временем его определили в первую пару к Вячеславу Войнову. Обычно опытным защитникам приходится страховать молодых партнеров, но у Евсеева — обратная ситуация. Быстроногий парень подчищает ошибки обладателя Кубка Стэнли, а забивает Евсеев больше других защитников «Ак Барса». Четыре гола за 20 матчей — лучший результат не только среди оборонцев казанцев. Никита отличался чаще Дмитрия Кагарлицкого, Станислава Галиева и Артема Галимова. Причем Никита забивает важные голы. Сравнял счет в последнем «зеленом дерби» с «Салаватом Юлаевым». Его дубль с «Нефтехимиком» разбудил «Ак Барс» в дерби Татарстана. Сохранил бы должность Знарок без стараний молодого защитника — большой вопрос.

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок. Фото ХК «Ак Барс» Фото ХК «Ак Барс»

Не ждал приглашения в основу «Ак Барса»

Казанцы давно следили и вели Евсеева. Прошлым летом защитник перешел в «Ак Барс» из альметьевского «Нефтяника» — родственного по линии генерального спонсора клуба. Никитой заинтересовался лично Дмитрий Квартальнов, который планировал подключить юное дарование к основе в конце прошлой регулярки. Планы не сбылись из-за досрочного завершения сезона. Задумка экс-тренера казанцев все-таки исполнилась, но без участия самого Квартальнова. Летом Евсеева пригласили на сборы с «Ак Барсом», чему сам защитник был приятно удивлен.

— Честно, не ожидал, что вызовут на сборы. В команду пришло много новых игроков с большим опытом в КХЛ. Не думал, что пригласят на сбор, но безумно рад, что тренируюсь с первой командой, — говорил Никита в интервью сайту МХЛ, которое мы записывали в начале августа.

Евсеев здраво оценивал собственные шансы. По разговору заметил, что Никита не занижал свои способности и не отказывался от конкуренции раньше времени, оценив состав «Ак Барса». Парень слушал тренеров и играл по заданию. С ходу получить шикарный айстайм и место в первой паре у требовательного Знарка невозможно. Доверие тренера надо заслужить. В сентябре Никиту выпускали на пять-семь минут за матч, а в октябре повысили до первой пары и поставили к опытному Войнову. Игровое время выросло больше чем в два раза — и Никита справляется с ответственной ролью. Почти не ошибается, страхует медлительного напарника и эффективно подключается к атакам.

Путь Евсеева в КХЛ сложился без существенных трудностей и метаморфоз. В 16 лет защитник дебютировал в МХЛ еще за «Спутник». В 17 — попал в ВХЛ и раскрылся в «Барсе» у Сергея Душкина. Поступательный прогресс оценили в «Ак Барсе», пригласив Никиту в основную команду, которая переживает нелегкие времена. С детских лет тренеры обучали Евсеева универсальным навыкам. Использовали его и в обороне, и в нападении. Сейчас 18-летний Никита — защитник без явных слабых сторон. Прекрасно владеет коньками, не уступает в единоборствах, видит площадку и не стесняется отдавать первый пас. Все эти качества помогли Евсееву закрепиться в звездном «Ак Барсе».

Альметьевский самородок

До перехода в «Ак Барс» Никитой интересовались другие не менее состоятельные клубы. Известно, что защитника обхаживал магнитогорский «Металлург». Бывший скаут уральцев Виктор Постников рассказывал, как приезжал на матчи «Спутника» и следил за одаренным юнцом. Евсеев же выбрал будущее в системе «Ак Барса», куда защитника пригласили после окончания сезона-2020/21 за «Спутник» из МХЛ. Очевидно, что защитник не ошибся с решением.

— В «Ак Барсе» проводились сборы для новичков и молодых. От «Нефтяника» поехали три человека, включая меня. Мы потренировались месяц с тренерами КХЛ. На игровые тренировки приходил Дмитрий Вячеславович Квартальнов. Потом мы вернулись домой. За три дня до сборов у «Ак Барса» мне сказали, что я поеду в Казань, — рассказывал Никита.

Способности защитника отметили и за океаном. «Эдмонтон» выбрал Евсеева на драфте-2022, но только в шестом раунде под 190-м номером. Символично, что «Ойлерз» выбрали именно воспитанника альметьевского «Нефтяника». Воспользуйтесь переводчиком, если не поняли игру слов. Менеджеры «Эдмонтона» явно вдохновенно следят за прогрессом Никиты в «Ак Барсе». Разглядеть такого таланта и потратить пик шестого раунда — несказанная удача для штаба Кена Холланда.

Контракт Евсеева с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Говорить об отъезде защитника в «Эдмонтон» рано. Успешный дебют в КХЛ стоит закрепить стабильной игрой за первую команду. Уже сейчас без Евсеева сложно представить оборону «Ак Барса». Неприятности и внутренние разногласия казанцев не повлияли на развитие защитника. Никита — настоящее сокровище Олега Знарка и один из лучших игроков кризисного «Ак Барса». Такими темпами защитник может ворваться в гонку за призом Алексея Черепанова, который вручается лучшему новичку сезона.