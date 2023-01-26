«У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ

Интервью с воспитанником «Магнитки» с большим опытом игры в НХЛ, решившим, что в тренеры идти еще рано.

У меня была дыра в ноге

— Я был одним из пессимистов, когда вас приглашали в «Салават Юлаев» после длительной паузы. Вы были уверены в себе, что получится выйти на тот уровень, который сейчас показываете?

— Конечно. Последний сезон в «Магнитке» был немного подорван из-за травмы. Большую часть чемпионата пропустил. Тяжело было сразу набрать форму, когда идут игры. Летом появилось время подготовиться и начать новый сезон с новыми силами в Уфе.

— Почему вы не закончили карьеру? Вы же были на грани того, чтобы закончить, разве нет?

— Нет, я не был на грани того, чтобы закончить. Просто сделали несколько неудачных операций. Только в Германии после сезона провел полтора месяца, и мне смогли залечить травму.

— Говорят, у вас была дыра в ноге.

— Да.

— Что-то хранить в ней можно было?

— Можно было небольшую вещь спрятать.

— Все из-за того, что конек протер?

— Началось все с бурсита. Сделали несколько неудачных операций. Потом было заражение. Все это очень надолго затянулось.

Николай Кулемин. ХК «Салават Юлаев»

— Огорчились, что «Магнитка» поставила на вас крест? Вам предлагали чуть ли не прощальный матч провести.

— Такого предложения не было. Предлагали перейти на тренерскую работу. Но это их выбор. Я еще не был готов к этому. Знал, что есть силы играть и продолжать показывать то, что умею. Хорошо, что получилось подписать контракт в Уфе, и здесь все хорошо сложилось.

— То есть вы даже не думали о завершении карьеры?

— Нет, конечно. Нужно было просто залечить травму и начать все с чистого листа.

— В «Салавате» много молодых ребят. В раздевалке вы стараетесь их воспитывать?

— Конечно, взрослых ребят у нас не так много. На нас ложится обязанность — учить молодых, где-то подсказывать. Ребята все хорошие, сами спрашивают, интересуются. Сами лишний раз подойдут и спросят, как лучше сделать. Мне это очень нравится.

— И что вы говорите?

— Подсказываю по каждой ситуации отдельно — в зависимости от вопроса.

— Видел, что вы еще и Райану Мерфи переводите.

— Да, стараюсь помогать ребятам.

— За перевод вам доплачивают?

— Пока нет.

Сокращение легионеров станет плюсом

— Что у вас с новым контрактом? Готовы остаться в клубе? Ведутся ли переговоры?

— Пока мы не разговаривали. У нас очень напряженный сезон. Думаю, всем пока не до этого, в том числе и мне. Надо закончить сезон и потом смотреть, что будет дальше.

— Не беспокоит то, что до сих пор не предложили новый контракт?

— Беспокоиться не о чем. Мне не 20 лет, чтобы беспокоиться. Есть время подумать и после сезона решать вопрос.

— Вы не допускаете мысль, что закончите карьеру?

— Считаю, что надо сначала закончить сезон и посмотреть, как это будет. Дальше будем решать. Есть силы играть дальше. Просто сейчас стараюсь об этом не думать и концентрироваться на сезон. У нас очень серьезный график.

— Сейчас подписал контракт Яков Рылов. Вернулся в хоккей Михаил Варнаков. Ветераны говорят, что чувствуют силы играть в этой лиге. Действительно ли уровень КХЛ позволяет возрастным хоккеистам продолжать работу?

— Как мы видим, много возрастных ребят приносят пользу своим командам. Даже моего возраста — тот же Сергей Широков стабильно набирает очки. Много ребят и старше играют. Чувствую, что у меня есть силы и возможности показывать мой уровень и приносить пользу команде. Готов играть дальше, пока буду нужен.

Михаил Варнаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Чего вам не хватает? Чувствуете, что к концу матча не хватает сил или скорости?

— Я чувствую себя в отличной форме. Не считаю, что мне чего-то не хватает. Можно было набрать больше очков. Есть моменты для этого. Не хватает реализации. Надо проявлять больше уверенности именно в реализации моментов.

— Как относитесь к сокращению лимита на легионеров?

— Тяжело сказать. Думаю, сейчас есть небольшая проблема из-за того, что многие легионеры сами не едут в Россию. Тяжело найти хороших иностранцев. Может быть, сокращение станет плюсом. Появится конкуренция для легионеров. Будут выбирать именно лучших, которые принесут пользу команде. А не просто брать легионеров, чтобы заполнить эти места.

— Вы играли в хороших командах КХЛ. Были легионеры, которые не соответствовали уровню?

— Такие попадаются. Бывает, берут легионеров, а через месяц-два стараются от них избавиться. Считаю, что это неправильно. Если уж берете легионеров на эту позицию, то надо подходить к отбору щепетильно и выбирать тех, которые будут тащить команду.

— Добавление в КХЛ «Лады» не размажет качество хоккея и не сократит количество хороших матчей?

— В этом году мы видим, что хороших матчей очень много. Тем более больше игр проводим с принципиальными соперниками. Думаю, это не особо повлияет. Появятся дополнительные места для молодых ребят, чтобы развиваться. Думаю, это пойдет только на пользу.

Интрига

— Как вам интрига за плей-офф на «Востоке»? Следите за таблицей?

— Конечно. Мы все находимся в этой гонке. Буквально два-три поражения — и скатываешься. А потом две-три победы — и поднимаешься наверх.

— Но вы-то попадете в плей-офф?

— В этом у меня нет сомнений. Борьба идет за места. Мы видим, что уже несколько команд поднимались на первое место, потом откатывались. Очень интересный сезон.

— Есть тайный фаворит, кто попадет в плей-офф от «Востока»?

— Тяжело сказать. Все команды бьются, лидеры теряют очки. У всех есть шансы до последнего.

— Согласны, что в этом сезоне на «Востоке» неважно, кто с кем сыграет в плей-офф?

— Да, в этом году как никогда место в регулярном чемпионате ничего не дает. Команды с первого по седьмое место играют примерно ровно и побеждают и те и другие.

— Но ведь на Дальний Восток не хочется лететь?

— Это будет тяжело.

— У вас, если сравнивать с командами из московского часового пояса, разница во времени меньше на два часа. Будет легче?

— Все равно сказывается разница во времени. Два часа — не такая разница. Все равно лететь далеко.

— А как вам таблица «Запада»?

— На «Западе», как всегда, все определено. Первые пять команд практически всегда одни и те же. Нет такой борьбы, как на «Востоке». В нашей конференции все могут попасть в плей-офф.

— Вы с позиции своего опыта видите талантливых хоккеистов, которые растут в КХЛ?

— Много ребят, которые прогрессируют. Но все равно все лучшие стараются уехать. Сначала надо доказать здесь, что ты можешь играть. А потом можно спокойно ехать.

— Почему вы не объясните Шакиру Мухамадуллину, что он не готов к отъезду?

— А кто сказал, что он не готов?

Шакир Мухамадуллин. Фото photo.khl.ru

— А разве вы думаете, что он готов?

— Можно подготовиться в Северной Америке. Там подготовят и научат.

— Но он худенький.

— И что? Там тоже играют худенькие и маленькие.

— Можете уговорить Хо-Сэнга выйти на лед в официальном матче?

— Он готов. Сегодня уже выходил на тренировку.

— Как же готов, если он не катается с вами?

— Готовится к более серьезным играм в плей-офф.

— Почему у «Салавата Юлаева» началась серия из четырех поражений?

— В этом году у нас постоянно идут серии побед, а потом серии поражений. Это наш минус — мы не играем ровно. Не можем играть в некоторых матчах все 60 минут. Расслабляемся на пять минут, пропускаем два-три гола и проигрываем матчи, которые должны выиграть. Надо поработать над этим и исправить ближе к плей-офф. Все матчи с хорошими командами проигрываем в одну шайбу. Не считаю, что мы проигрывали из-за того, что плохо играли.

— Чувствуете нервозность тренеров в раздевалке?

— Нервозности нет. Тренеры довольны командой. Делают акцент на конкретных ошибках, чтобы мы их исправляли. Как уже сказал, большинство игр большую часть времени мы проводим хорошо. Но мелочи и ошибки подводят нас.