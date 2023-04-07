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Сегодня, 16:50

Современный СКА — не команда Гусева. Почему чемпиона ОИ вывели из состава

Михаил Зислис
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никита Гусев.
Фото photo.khl.ru
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Заключительный период третьего матча Западной серии Кубка Гагарина против ЦСКА форвард петербуржцев смотрел со скамейки. Вероятно, в состав до конца плей-офф он уже не вернется.

Свой очередной день рождения главный тренер СКА Роман Ротенберг, которому исполнилось 42 года, встретил в скверном настроении. В четверг его команда в Москве вчистую проиграла третий матч против ЦСКА (0:4) и теперь уступает в финале «Запада» (1-2). Однако каким бы черным ни был общий фон, решение босса петербуржцев вывести из основного состава второго бомбардира СКА Никиту Гусева (12 очков в 13 матчах) не назовешь спонтанным. Этому предшествовала цепь закономерных событий.

Еще в начале февраля Гусев по решению тренерского штаба пропустил три матча. По официальной версии, этот ход подавался как возможность дать игроку отдохнуть и перезарядить батарейки. В сериях с минским «Динамо» и «Торпедо» форвард выглядел бодро и стабильно набирал очки. Против ЦСКА, который на своей половине площадки проводит тактику «выжженной земли», Гусев потерялся. Что-то похожее было с ним в НХЛ, когда в условиях высокой интенсивности и обилия силовой борьбы ему было некомфортно.

Форвард сборной России Никита Гусев на&nbsp;Олимпиаде-2018. Такие хоккеисты в КХЛ на вес золота. Герой Олимпиады Гусев вернулся в СКА

Но почему в качестве жертвы сейчас принесен именно Гусев, который уже в прошлом матче безвылазно досматривал весь третий период со скамейки запасных? Ротенберг в прошлые годы в СКА не стеснялся наказывать игроков с именем — Илью Ковальчука, Владимира Ткачева, Андрея Кузьменко. Тут можно усмотреть два фактора, которые имеют право на жизнь. Первый — его разочаровали игроки, которым он всецело доверял и ждал от них большего. Второй — встряхнуть кардинально команду, отправив в запас или переведя в четвертое звено условных Александра Волкова и Эмиля Галимова, вряд ли получится. Нужна фигура покрупнее. В третьем матче серии петербуржцы выглядели старательно, но безыдейно. Нужен большой взрыв.

Никита Гусев.
Фото photo.khl.ru

Нынешний шаг показывает, что будущее Гусева в СКА призрачно, несмотря на имеющийся контракт на следующий сезон. Дело тут не в отношении к своим обязанностям игрока или радикальной позиции главного тренера. Гусев по-прежнему мастер высокого уровня, но общее состояние не позволяет ему быть настолько эффективным в матчах с реальными претендентами на Кубок Гагарина.

При этом легко допускаю мысль о том, что 30-летний нападающий сильно проявит себя в другом клубе. Но этот СКА ему совсем не подходит. Когда в межсезонье петербуржцы проводили масштабную селекцию, то сразу бросилась в глаза ставка на силу и габариты. Видимо, после постоянных поражений в плей-офф от ЦСКА родилась мысль отзеркалить конкурента, пытаясь взять на вооружение те же козыри.

Появление невысокого и техничного Жафярова воспринималось почти как нонсенс. По ходу сезона вернулся Гусев, не нашедший себе места работы в Северной Америке, но чувствовал он в таком хоккее себя комфортно только на начальном этапе, когда хватило выносливости. Дальше все пошло хуже. Отправка Мичкова в аренду в «Сочи» — из той же серии. Он тоже пока не вписывается в новую систему.

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Серия против ЦСКА пока убеждает, что со сменой концепции СКА больше потерял, чем приобрел. Действующий обладатель Кубка Гагарина выстраивал свой фундамент годами при почти неограниченных финансовых возможностях и в процессе приобрел чемпионскую психологию. Это особая культура внутри команды. Очень серьезный фактор, учитывая частые изменения в составе и введение жесткого потолка зарплат. Важно сформировать костяк и держаться за него. Менеджмент СКА выбрал другой путь и должен терпеливо ему следовать, отсекая ненужные элементы и добавляя новые. И если при этом придется расстаться с Гусевым, то ничего страшного. Был бы результат.

Никита Гусев
Футбол
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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