КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ

Лига продала права онлайн-кинотеатру.

Лиге и всем людям, ответственным за проведение Матча звезд в Челябинске, есть чем гордиться. Лично я готов долго расписывать собственные впечатления от четкой организации и прекрасной атмосферы по итогам звездных выходных. Это была очень качественная работа во всех отношениях.

Из природной скромности не берусь утверждать, что нынешний Матч звезд стал самым-самым. Но лучше этого мероприятия за все время существования КХЛ точно не было.

Почти на сто процентов уверен, что ни один из болельщиков, посетивших челябинскую арену в эти дни, не пожалел о проведенном времени. Разница между просмотром вживую и по телевизору огромная, особенно если дело касается Матча звезд. В данном случае положительные эмоции от соучастия в шоу всегда важнее чисто спортивной составляющей.

Один важный фактор, который помешал идеальному проведению праздника, живо обсуждался уже в субботу. Увидеть конкурсы и матчи на тематических телеканалах лиги было нельзя — только в записи. КХЛ продала права на прямой показ звездного уик-энда онлайн-кинотеатру «Кинопоиск», принадлежащему «Яндексу».

Для подавляющего большинства болельщиков этот ход стал неожиданностью. Пользоваться всеми благами интернета в России умеют даже пенсионеры. Однако без своевременного оповещения и грамотного продвижения в полной мере гордиться прекрасно завершившимся Матчем звезд нельзя.

Никита Нестеров. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Далеко не все смогли проследить от и до за яркими событиями, происходившими на арене в Челябинске. Найти трансляцию можно было только при большом желании.

Этот недостаток — сиюминутная проблема, которая в будущем больше не должна возникать.

Основной вывод из текущей ситуации видится в другом. Уход хоккея с телевизионных каналов в онлайн-кинотеатры в самое ближайшее время неизбежен. Для КХЛ и «Яндекса» нынешняя история — это попытка присмотреться друг к другу. Велика вероятность, что сотрудничество продолжится в следующем сезоне в более глобальном объеме.

Когда тебе не требуется даже вставать с дивана, чтобы получить доступ к всевозможным развлечениям, которые только существуют на планете, возникает логичный вопрос о значимости такого нишевого продукта, как чемпионат КХЛ. Однако с учетом политической ситуации, приведшей к уходу западных фильмов, сериалов и спортивных лиг, «Яндекс» будет браться за любую возможность разнообразить линейку своих программ.

В мае прошлого года коллеги с «Чемпионата» сообщали об интересе со стороны «Окко Спорта» к приобретению прав на показ чемпионата КХЛ. Речь тогда якобы шла о возможности пятилетнего соглашения с ежегодной выплатой миллиарда рублей.

Сотрудники лиги оптимистично рассказывали, что с появлением возможности смотреть матчи через «Кинопоиск» рейтинги подросли. Аудитория у хоккея, несмотря на все попытки омолодить ее, достаточно возрастная и, соотвественно, очень консервативная. Ей не так просто сменить свои привычки. Это мнение тоже надо учитывать, чтобы сохранить всех болельщиков.

В августе 2022-го КХЛ и федеральный спортивный телеканал продлили договор о показе трансляций на ближайшие три сезона. Потребителю удобнее получать контент в одном месте, чем прыгать с одного места на другое. Возникает логичный вопрос, как лиге удастся в равной мере сочетать сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и тематическими телеканалами. Это огромный вызов. Крайне интересно будет наблюдать за тем, как лига с ним справится.