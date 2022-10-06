«Трактор» провалил старт сезона. Как выйти из кризиса и стоит ли увольнять тренера?

Разбираем ошибки челябинцев.

После успешного сезона-2021/22 «Трактор» скатился в подвал «Востока» и разочаровывает на старте регулярного чемпионата. По потерянным очкам челябинцы занимают последнее место в конференции, уступая «Нефтехимику» и «Амуру». И дело не столько в набранных баллах, сколько в игре. Состав и амбиции черно-белых располагают к другим результатам. Разбираемся, почему бронзовый призер прошлого сезона столкнулся с кризисом на старте регулярки.

Осторожный хоккей и отсутствие баланса

Беглый анализ фактов выставляет виновником главного тренера. По составу черно-белые претендуют на место в топ-6 конференции. Не ниже. Подбор игроков не уступает «Салавату Юлаеву» и неожиданно залетевшему на первую строчку «Автомобилисту». Осторожный, а местами трусливый хоккей, отсутствие баланса между периодами, стагнация ведущих игроков — все эти симптомы сопровождают падение «Трактора». Хоккеисты не реализуют лучшие качества, играют ниже ожиданий и собственного потенциала. Поникли Никита Тертышный, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин. Эпизодами феерит Антон Бурдасов, вспыхивает человек-бросок Тему Пулккинен. Только целостной системы у «Трактора» не прослеживается.

Команде не хватает сил на три равных периода. Равных по движению, энергии и нацеленности на ворота. Вероятно, сказывается летняя подготовка. Игроков перегрузили, помня о длинном чемпионате из 68 матчей. «Трактор» шикарно провел второй период с «Ак Барсом». Не уступал в скорости в первой 20-минутке с энергичным «Металлургом». Заводился в третьем периоде с «Нефтехимиком», когда горел 0:2. Перечисленные исключения подтверждают правило: команда не может ровно провести 60 минут. Эпизодами челябинцы смотрятся симпатично, но всплесков недостаточно, чтобы стабильно набирать очки, особенно с грандами. А играть первым номером команда так и не научилась.

Консервативный Гатиятулин не привык решать проблемы резкими ходами: кардинальными перестановками в составе или вводом новых игроков вместо буксующих лидеров. Тренер челябинцев — за стабильность и последовательность. Он верит в хоккеистов, несмотря на кризис. Только на старте регулярки Анвар Рафаилович встряхивал сочетания. Менял звенья, развел Бурдасова и Хохрякова. «Трактору» не хватает свежих идей. Команду то и дело накрывают пассивность и хмурость. Выбраться из ямы не получилось даже в принципиальном матче с «Магниткой». Челябинцы впервые с января 2016 года дома уступили «Металлургу» в регулярке.

Анвар Гатиятулин. ХК «Трактор»

Гатиятулин заслужил шанс на исправление ситуации

Виноват ли в кризисе Гатиятулин? Безусловно. Тренер не раскрывает игровой потенциал команды. Не получается поднять хоккеистов из окопов и кардинально изменить ситуацию. Нет, позитивные сдвиги заметны. По первой половине матча с «Металлургом» не было предпосылок, что хозяева сгорят 2:5. Однако когда «Магнитка» добавила скорости, челябинцы рассыпались и неприлично часто попадались на контратаках.

Гатиятулин выиграл для Танкограда две бронзы КХЛ — в 2018-м и 2022-м. Тренер прошел челябинскую вертикаль: начинал в молодежной команде, получил повышение до «Трактора». Отлучился на два сезона в СКА, тренировал сборную и вернулся в город спасителем и любимцем публики. Кризис, в котором оказался «Трактор», — первое серьезное испытание в карьере Гатиятулина. Никогда прежде тренер не сталкивался с подобным давлением, вызванным завышенными ожиданиями от клуба. И прошлыми успехами специалист заслужил шанс, чтобы самостоятельно исправить ситуацию. Рубить сплеча, увольняя тренера, которого воспитал сам «Трактор», — не выбор серьезного клуба.

Отношения Гатиятулина с командой строятся на взаимном уважении. Гнобить и презирать игроков не входит в привычку тренера. Но сейчас «Трактору» жизненно не хватает горячей руки. Подобной той, которой Боб Хартли зажег «Авангард». Методы канадца хоккеисты вспоминали с любовью даже после ухода из омского клуба. Анвар Рафаилович не привык к режиму диктатора, но сейчас перемены назрели. Сложившийся кризис — в том числе путь к изменению взглядов на хоккей. Гатиятулина не назовешь гибким тренером, и сейчас пришло время выйти из зоны комфорта, чтобы встряхнуть коллектив.

Все беды не сходятся на фигуре главного тренера. Штабу «Трактора» не помешает усиление. В нем не хватает противовеса и альтернативного мнения самому Гатиятулину. Как по тактике, так и по психологии и атмосфере. Необходим человек, которого будут бояться игроки. А раздевалка оживет с его приходом. В ясные дни незачем было обращаться к злому полицейскому. Сейчас же команде требуется встряска. Прежде всего эмоциональная. Сильный помощник привнес бы новые порядки и помог бы Гатиятулину найти выход из ситуации.

Эндрю Хэммонд. ХК «Трактор»

Вопросы к селекции

Клубный кризис — комплексный процесс, в котором виноваты не только тренеры, но и менеджеры. Летняя селекция «Трактора» оставила вопросы. Клубу требовалось равноценно заменить уехавших лидеров-легионеров. Вратаря Вилла, защитников Пилута и Бэйлена, форвардов Седлака и Гику. С подписаниями иностранцев затянули и в итоге привезли атакующего защитника Адама Альмквиста и голкипера Эндрю Хэммонда. Справился ли с задачей офис Ивана Савина? Результаты на старте регулярки выдают категоричный ответ на вопрос.

Неправильно утверждать, что состав челябинцев слабый. Подбор игроков позволяет ориентироваться на место в первой половине конференции. Проблема в том, что не все хоккеисты справляются с возложенными ожиданиями. Альберт Яруллин — не только самый высокооплачиваемый защитник черно-белых с зарплатой в 65 миллионов, но и худший по показателю полезности (-5). По мне, оборона — самая страдающая линия челябинцев. Системный хоккей, который хочет видеть Гатиятулин, основывается на правильных действиях в своей зоне. Бросающие в дрожь индивидуальные ошибки стопорят команду. Обороне не хватает спокойствия и надежности. Базовых принципов, на которых строится правильный хоккей. Эти проблемы предсказывали летом, но менеджмент не подписал защитника-домоседа, способного успокоить игру и подстраховать в ключевых отрезках.

Вратари — отдельная песня. «Трактор» по делу отказался от Эмиля Гарипова, а тот выиграл четыре матча подряд, перейдя в «Нефтехимик». В Челябинске же он проиграл конкуренцию Сергею Мыльникову и Илье Проскурякову. А с приездом Хэммонда держать трех взрослых вратарей стало бессмысленно. Канадца и пригласили на Южный Урал, чтобы закрыть позицию первого номера. Проскуряков и Мыльников остались на подстраховке. Не забываем про Кирилла Устименко, который пока не провел ни одного матча за черно-белых и готовится по индивидуальной программе.

Гарипов сам упустил возможность захватить вратарскую власть в «Тракторе». С уходом Вилла освободилось место безальтернативного основного голкипера. Пожалуйста — выходи, доказывай, что способен вытаскивать матчи и добавлять защитникам уверенности. Вместо этого Эмиль провалился в двух играх, отразив только 77,8 процента бросков. Мыльников и Проскуряков справились со своими отрезками лучше — Илья и вовсе заработал «сухарь» с «Нефтехимиком». Отказавшись от Гарипова, руководство челябинцев признало летний просчет с вратарями. Хэммонд провел только два матча — чтобы оценить его уровень, потребуется больше времени.

У черно-белых оптимальный подбор нападающих. Выдержан баланс между работягами и творцами. Скоро к «Трактору» присоединится креативный форвард Сергей Шумаков, способный добавить красок атаке. Челябинцы собрали три равнозначных звена, от которых ждут голов. Но просветления в атаке не наступает. Команду оправданно попрекают излишне осторожным хоккеем. Эпизодами за игрой невозможно смотреть, когда от действий на льду веет унынием и скукой. Удивительно, ведь в составе достаточно нападающих, способных творить. Это еще один звоночек к усилению тренерского штаба. Атака заждалась новых мыслей и идей. Которые не только удивят соперников, но и расшевелят самих игроков. Не называл бы ситуацию безнадежной, но положение челябинцев тревожное. Ждем, как на происходящее отреагирует высшее руководство клуба. Игнорирование проблем только усугубит кризис команды.