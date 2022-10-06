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Сегодня, 16:15

«Трактор» провалил старт сезона. Как выйти из кризиса и стоит ли увольнять тренера?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Анвар Гатиятулин с хоккеистами «Трактора».
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Анвар Гатиятулин.
Фото ХК «Трактор»
Эндрю Хэммонд.
Фото ХК «Трактор»
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Разбираем ошибки челябинцев.

После успешного сезона-2021/22 «Трактор» скатился в подвал «Востока» и разочаровывает на старте регулярного чемпионата. По потерянным очкам челябинцы занимают последнее место в конференции, уступая «Нефтехимику» и «Амуру». И дело не столько в набранных баллах, сколько в игре. Состав и амбиции черно-белых располагают к другим результатам. Разбираемся, почему бронзовый призер прошлого сезона столкнулся с кризисом на старте регулярки.

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Осторожный хоккей и отсутствие баланса

Беглый анализ фактов выставляет виновником главного тренера. По составу черно-белые претендуют на место в топ-6 конференции. Не ниже. Подбор игроков не уступает «Салавату Юлаеву» и неожиданно залетевшему на первую строчку «Автомобилисту». Осторожный, а местами трусливый хоккей, отсутствие баланса между периодами, стагнация ведущих игроков — все эти симптомы сопровождают падение «Трактора». Хоккеисты не реализуют лучшие качества, играют ниже ожиданий и собственного потенциала. Поникли Никита Тертышный, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин. Эпизодами феерит Антон Бурдасов, вспыхивает человек-бросок Тему Пулккинен. Только целостной системы у «Трактора» не прослеживается.

Команде не хватает сил на три равных периода. Равных по движению, энергии и нацеленности на ворота. Вероятно, сказывается летняя подготовка. Игроков перегрузили, помня о длинном чемпионате из 68 матчей. «Трактор» шикарно провел второй период с «Ак Барсом». Не уступал в скорости в первой 20-минутке с энергичным «Металлургом». Заводился в третьем периоде с «Нефтехимиком», когда горел 0:2. Перечисленные исключения подтверждают правило: команда не может ровно провести 60 минут. Эпизодами челябинцы смотрятся симпатично, но всплесков недостаточно, чтобы стабильно набирать очки, особенно с грандами. А играть первым номером команда так и не научилась.

Консервативный Гатиятулин не привык решать проблемы резкими ходами: кардинальными перестановками в составе или вводом новых игроков вместо буксующих лидеров. Тренер челябинцев — за стабильность и последовательность. Он верит в хоккеистов, несмотря на кризис. Только на старте регулярки Анвар Рафаилович встряхивал сочетания. Менял звенья, развел Бурдасова и Хохрякова. «Трактору» не хватает свежих идей. Команду то и дело накрывают пассивность и хмурость. Выбраться из ямы не получилось даже в принципиальном матче с «Магниткой». Челябинцы впервые с января 2016 года дома уступили «Металлургу» в регулярке.

Анвар Гатиятулин. Фото ХК "Трактор"
Анвар Гатиятулин.
ХК «Трактор»

Гатиятулин заслужил шанс на исправление ситуации

Виноват ли в кризисе Гатиятулин? Безусловно. Тренер не раскрывает игровой потенциал команды. Не получается поднять хоккеистов из окопов и кардинально изменить ситуацию. Нет, позитивные сдвиги заметны. По первой половине матча с «Металлургом» не было предпосылок, что хозяева сгорят 2:5. Однако когда «Магнитка» добавила скорости, челябинцы рассыпались и неприлично часто попадались на контратаках.

Гатиятулин выиграл для Танкограда две бронзы КХЛ — в 2018-м и 2022-м. Тренер прошел челябинскую вертикаль: начинал в молодежной команде, получил повышение до «Трактора». Отлучился на два сезона в СКА, тренировал сборную и вернулся в город спасителем и любимцем публики. Кризис, в котором оказался «Трактор», — первое серьезное испытание в карьере Гатиятулина. Никогда прежде тренер не сталкивался с подобным давлением, вызванным завышенными ожиданиями от клуба. И прошлыми успехами специалист заслужил шанс, чтобы самостоятельно исправить ситуацию. Рубить сплеча, увольняя тренера, которого воспитал сам «Трактор», — не выбор серьезного клуба.

Отношения Гатиятулина с командой строятся на взаимном уважении. Гнобить и презирать игроков не входит в привычку тренера. Но сейчас «Трактору» жизненно не хватает горячей руки. Подобной той, которой Боб Хартли зажег «Авангард». Методы канадца хоккеисты вспоминали с любовью даже после ухода из омского клуба. Анвар Рафаилович не привык к режиму диктатора, но сейчас перемены назрели. Сложившийся кризис — в том числе путь к изменению взглядов на хоккей. Гатиятулина не назовешь гибким тренером, и сейчас пришло время выйти из зоны комфорта, чтобы встряхнуть коллектив.

Все беды не сходятся на фигуре главного тренера. Штабу «Трактора» не помешает усиление. В нем не хватает противовеса и альтернативного мнения самому Гатиятулину. Как по тактике, так и по психологии и атмосфере. Необходим человек, которого будут бояться игроки. А раздевалка оживет с его приходом. В ясные дни незачем было обращаться к злому полицейскому. Сейчас же команде требуется встряска. Прежде всего эмоциональная. Сильный помощник привнес бы новые порядки и помог бы Гатиятулину найти выход из ситуации.

Эндрю Хэммонд. Фото ХК «Трактор»
Эндрю Хэммонд.
ХК «Трактор»

Вопросы к селекции

Клубный кризис — комплексный процесс, в котором виноваты не только тренеры, но и менеджеры. Летняя селекция «Трактора» оставила вопросы. Клубу требовалось равноценно заменить уехавших лидеров-легионеров. Вратаря Вилла, защитников Пилута и Бэйлена, форвардов Седлака и Гику. С подписаниями иностранцев затянули и в итоге привезли атакующего защитника Адама Альмквиста и голкипера Эндрю Хэммонда. Справился ли с задачей офис Ивана Савина? Результаты на старте регулярки выдают категоричный ответ на вопрос.

Неправильно утверждать, что состав челябинцев слабый. Подбор игроков позволяет ориентироваться на место в первой половине конференции. Проблема в том, что не все хоккеисты справляются с возложенными ожиданиями. Альберт Яруллин — не только самый высокооплачиваемый защитник черно-белых с зарплатой в 65 миллионов, но и худший по показателю полезности (-5). По мне, оборона — самая страдающая линия челябинцев. Системный хоккей, который хочет видеть Гатиятулин, основывается на правильных действиях в своей зоне. Бросающие в дрожь индивидуальные ошибки стопорят команду. Обороне не хватает спокойствия и надежности. Базовых принципов, на которых строится правильный хоккей. Эти проблемы предсказывали летом, но менеджмент не подписал защитника-домоседа, способного успокоить игру и подстраховать в ключевых отрезках.

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Вратари — отдельная песня. «Трактор» по делу отказался от Эмиля Гарипова, а тот выиграл четыре матча подряд, перейдя в «Нефтехимик». В Челябинске же он проиграл конкуренцию Сергею Мыльникову и Илье Проскурякову. А с приездом Хэммонда держать трех взрослых вратарей стало бессмысленно. Канадца и пригласили на Южный Урал, чтобы закрыть позицию первого номера. Проскуряков и Мыльников остались на подстраховке. Не забываем про Кирилла Устименко, который пока не провел ни одного матча за черно-белых и готовится по индивидуальной программе.

Гарипов сам упустил возможность захватить вратарскую власть в «Тракторе». С уходом Вилла освободилось место безальтернативного основного голкипера. Пожалуйста — выходи, доказывай, что способен вытаскивать матчи и добавлять защитникам уверенности. Вместо этого Эмиль провалился в двух играх, отразив только 77,8 процента бросков. Мыльников и Проскуряков справились со своими отрезками лучше — Илья и вовсе заработал «сухарь» с «Нефтехимиком». Отказавшись от Гарипова, руководство челябинцев признало летний просчет с вратарями. Хэммонд провел только два матча — чтобы оценить его уровень, потребуется больше времени.

У черно-белых оптимальный подбор нападающих. Выдержан баланс между работягами и творцами. Скоро к «Трактору» присоединится креативный форвард Сергей Шумаков, способный добавить красок атаке. Челябинцы собрали три равнозначных звена, от которых ждут голов. Но просветления в атаке не наступает. Команду оправданно попрекают излишне осторожным хоккеем. Эпизодами за игрой невозможно смотреть, когда от действий на льду веет унынием и скукой. Удивительно, ведь в составе достаточно нападающих, способных творить. Это еще один звоночек к усилению тренерского штаба. Атака заждалась новых мыслей и идей. Которые не только удивят соперников, но и расшевелят самих игроков. Не называл бы ситуацию безнадежной, но положение челябинцев тревожное. Ждем, как на происходящее отреагирует высшее руководство клуба. Игнорирование проблем только усугубит кризис команды.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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