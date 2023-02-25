Провал года. «Трактор» потратил на зарплаты около 670 миллионов, но не попал в плей-офф

Разбираемся в кризисе челябинцев.

Черно-белая синусоида

«Трактор» год за годом стремится к статусу топ-клуба. Если не в КХЛ, то в Восточной конференции точно. Прорыв в медиа, стабильное финансирование, громкие подписания, хорошая детская школа — перечисленных факторов достаточно, чтобы поставить челябинцев в один ряд с «Ак Барсом», «Металлургом» и «Авангардом». Не сходятся только командные результаты — главный показатель клуба. Как бы привлекательно ни выглядела обложка, начинка переворачивает впечатления от работы команды. Так произошло и в текущем сезоне. Черно-белые неожиданно пролетели мимо плей-офф.

По составу, амбициям и возможностям челябинцам стыдно конкурировать с «Нефтехимиком» и «Амуром» за выход в восьмерку. Мы помним успешный прошлый сезон, когда «Трактор» забрался в финал «Востока» и не справился с «Магниткой». Гендиректор Иван Савин перед регуляркой заявлял, что задача клуба — улучшить прошлогодний результат: «Выйти в финал и желательно там победить». Однако после яркого взлета последовало страшное падение. Синяки от которого будут болеть еще долго. «Танкоградцы» лишь пять раз за 15 лет КХЛ остались без плей-офф. Это большая неудача для обожающего шайбу хоккейного Челябинска. Теперь из арены «Трактор» болельщики перекочуют в старый Дворец спорта «Юность», где «Челмет» проводит матчи плей-офф ВХЛ.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

Чего не отнять у «Трактора», так это синусоидального движения все 15 лет КХЛ. За большими взлетами следовали провальные или близко к этому сезоны. По самым разным причинам. Проблемы черно-белых в текущем чемпионате описал бы системным кризисом. К которому привели не только тренерские, но и селекционные просчеты. И результат сезона стал логичным следствием накопившихся внутренних проблем и противоречий. На зарплаты хоккеистов клуб потратил около 670 миллионов (пятый показатель «Востока»), но не попал в плей-офф.

Системный кризис

Вспомним, с чем «Трактор» подошел к сезону. Летом команду покинули системообразующие легионеры: Лукаш Седлак, Томаш Гика, Лоуренс Пилут и вратарь Роман Вилл. Они помогли челябинцам забраться на второе место в регулярке-2021/22. Дотащили команду до финала конференции. Но против более сбалансированного, гибкого и раскрепощенного «Металлурга» силы оказались неравны. Усугубилось положение, когда клуб расторг контракт с Ником Бэйленом — ведущим защитником, который дирижировал большинством и позиционными атаками «5х5». Канадец с белорусским паспортом поздно прилетел на сборы — и главный тренер Анвар Гатиятулин не стал церемониться со вторым бомбардиром прошлого сезона. «Трактор» расстался с Бэйленом, что стало стратегической ошибкой.

Летом руководству не удалось отыскать равноценной замены покинувшим команду легионерам. Голкипер Эндрю Хэммонд в текущем состоянии мог соревноваться с Виллом только в поедании гамбургеров. И, возможно, даже победил, но вот на льду за «Трактор» канадец проиграл два матча. И оперативно был расторгнут из-за проблем со здоровьем, о которых не предупредил клуб. Защитник Адам Альмквист зачах на Южном Урале и не заменил Бэйлена или Пилута. В межсезонье челябинцы не спешили раздавать контракты новичкам. Единственный сработавший громкий трансфер — возвращение в Челябинск Антона Бурдасова. Нападающий сполна отработал щедрый контракт, но команда осталась без плей-офф.

Анвар Гатиятулин. ХК «Трактор»

Проблемы «Трактора» на старте регулярки вытекали из провальной селекции. Достаточно вспомнить, как черно-белые перебирали вратарей. На коротком отрезке спасителем стал возрастной Илья Проскуряков, но на длинную регулярку опытного голкипера не хватило. А Сергей Мыльников и Кирилл Устименко — не из тех, кто на собственном горбу затащит команду в плей-офф. Хоккей, который ставит Гатиятуллин, эффективен только при сильном и стабильном вратаре. Какими в бронзовые сезоны «Трактора» были Павел Францоуз и Роман Вилл. Система строится от порядка в собственной зоне. А когда обороной правит хаос, и голкипер пропускает легкие шайбы, то и нападающие не раскрываются в полной мере. Что, собственно, и увидели в «Тракторе».

Не все сходится на селекции и расставании с ценными иностранцами. Главному тренеру не хватило игровой гибкости. В «Тракторе» предпринимали шаги, чтобы исправить ситуацию. Подписали Роберта Хэмилтона. Пересобрали тренерский штаб. Не угадали с Сергеем Шумаковым, но вернули из Северной Америки Никиту Сошникова. В бездействии челябинцев не упрекнуть. Вот только, переварив изменения, черно-белые продолжили играть всплесками. Отрезками «Трактор» выглядел как претендент на Кубок Гагарина. Потом затухал и превращался в обреченную команду меланхоликов. Челябинцы слишком много очков потеряли в начале регулярки — и все попытки спасти репутацию в конце сезоне закончились ничем.

Что дальше?

Невыход в плей-офф должен привести к перезагрузке «Трактора». Касается это в первую очередь тренерского штаба. В ближайшие недели в Челябинске решат, пойдут ли в новый сезон с Гатиятулиным или пригласят нового главного тренера. Ответственности с наставника за провальный сезон никто не снимает. В «Тракторе» — это особенность управленческой системы клуба — главный тренер не только занимается игрой, но и влияет на подбор хоккеистов. Гатиятулин не пошел на уступки с Бэйленом. Гатиятулин выбрал Альмквиста, который не задержался в команде надолго. Неправильно обвинять Анвара Рафаиловича во всех бедах, но и нельзя отрицать, что многие его решения способствовали провалу.

Оптимальный выбор «Трактора» — назначение нового главного тренера. Это перезагрузит и клуб, и самого Гатиятулина, который не поменялся, когда того требовала ситуация. Некоторые матчи черно-белых было противопоказано смотреть без энергетика — от уныния так и тянуло ко сну. Тренер перестал развиваться, не смог перестроиться и выбрать новые — нетривиальные — ходы. Помню, как после поражения «Трактора» от «Металлурга» (1:2 ОТ) предложил Анвару Рафаиловичу на пресс-конференции сыграть в сверхатакующий хоккей. Чтобы раскрепостить нападающих и почувствовать голевые моменты. На что наставник ответил: «У нас игра в атаке — это максимальная свобода и творчество. Каждый тренер приветствует обводку один в один, атаки с ходу. Никаких рельсов и запрещенных действий. От обороны требуем играть как можно строже, исключить лишние потери».

Фото ХК «Трактор»

Козырь нового «Трактора» — Алексей Волков. Генеральный менеджер, который выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом», а ранее изнутри видел, как развивается чемпионская вертикаль ЦСКА. Он прекрасно знает рынок и призван исправить селекционные промахи, допущенные в этом сезоне. В клубе понимают болевые точки и правильно реагируют на них. Волков возьмется за комплектование команды и разгрузит Ивана Савина, который недавно продлил контракт с клубом на три года. Действует соглашение и с Гатиятулиным — однако, по информации коллеги Артура Хайруллина, в высшем руководстве Челябинской области склоняются к отставке главного тренера. Если так, то Гатиятулину придется выплатить компенсацию за следующий сезон. Но кажется, от расставания выиграют обе стороны. Проект гатиятулинского «Трактора» стагнировал. Тренеру нужны новые вызовы. Без работы Анвар Рафаилович не останется. Он — сильный специалист, которому пора перезагрузиться, чтобы продолжить прогрессировать. Как и самому «Трактору».