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Сегодня, 17:45

«Лада» вернулась в КХЛ. Как и кем она будет играть? Отвечает генменеджер клуба

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты тольяттинской «Лады».
Хоккеисты тольяттинской «Лады».
Фото ХК «Лада»
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Интервью нового генерального менеджера тольяттинцев Рафика Якубова.

Кусачая команда, за которую не будет стыдно

— Наконец-то вы вернулись обратно в КХЛ! Волнуетесь?

— Есть небольшая тревога, что надо будет много чего доказать. Много чего от нас ждут, все-таки первый год после возвращения «Лады». Есть небольшой мандраж, скрывать не буду.

— Вы понимаете, каким клубом будет «Лада»? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.

— Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

— Говорят, что много игроков перейдет из СКА.

— Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.

— Почему решили поехать в Тольятти?

— Было предложение, которое меня устроило. КХЛ — это уже другая лига. Я очень благодарен СКА за эти два года, это сильная организация, в которой я получил полезный опыт. Хотя я уже и в высшей лиге с молодежью работал, а тут я совмещал. А сейчас я принял новый вызов и для себя, и для команды. Для меня «Лада» не пустой звук, я ведь три замечательных сезона провел в Тольятти в качестве игрока, первое золото свое выиграл и два серебра.

Евгений Грошев. «Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?

— Были слухи, что вы могли вернуться в Нижнекамск.

— У меня было предложение из Нижнекамска, но я в сумме провел там 18 лет, поэтому захотелось принять новый вызов для себя.

— Какой будет «Лада»?

— У нас будет кусачая команда. Конечно, в первый год опыта будет не хватать, но за «Ладу» точно не будет стыдно.

— У вас практически с нуля формируется команда. Как вы понимаете, кого нужно оставлять, а кого нет?

— Мы ведь разговариваем по этому поводу. С Валерием Беловым была связь, да и вообще не все ведь взяли и ушли. Мы для себя определили ряд игроков, которым надо дать шанс проявить себя в КХЛ.

— Почему Браташ?

— Мы приняли такое решение. Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с Кудашовым в хорошей команде.

— Мне казалось, что в первый год вам нужно быть стильной командой, например как «Адмирал». А Браташ ведь не работал до этого.

— Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали. Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с Ларионовым сравнить. Поживем — увидим.

— Не считаете ли вы, что рискуете?

— Кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Хоккеист Матвей Мичков

На Мичкова не рассчитываем, на Бучельникова — да

— Правда, что Алтыбармакян и Попугаев у вас будут играть?

— Пока не знаю.

— А когда вы будете команду комплектовать?

— Сейчас мы своих игроков будем переподписывать, потом собираемся подписать ребят, которые заявили о себе в ВХЛ: Семин, Минеев. Сейчас рынок такой, что не развернешься особо.

— Вы хорошо знаете ВХЛ, много поездили в этом году по «вышке».

— Я хочу сказать, что это очень хорошая лига, есть игроки, которые заслуживают шанса попробовать себя в КХЛ.

— Бучельников может к вам перейти?

— Все может быть. У СКА есть Мичков, Бучельников, они — перспективные ребята. Есть Гурзанов, но он 2002 года рождения, а нам нужен лимитчик, поэтому на Бучельникова больше рассчитываем. Думаю, что Мичков будет в следующем году в Питере играть.

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— У вас будет борьба с «Сочи» за Бучельникова.

— Тут уже самому парню решать надо. Мы будем разговаривать с агентом и с руководством СКА. Мы постоянно на связи с Романом Борисовичем, надеюсь, что у нас будет очень хорошее понимание.

— А не превратится ли «Лада» в «Сочи» образца прошлого сезона?

— Мы будем кусачей и амбициозной командой, а остальное — время покажет.

— Ну вот Семин хорошо проявит себя, а его заберут в СКА.

— Есть регламент, всю команду не заберешь, возьмут одного-двух игроков, а у нас будет 25. И еще не факт, что кого-то у нас заберут.

— Что с Аноховским? Он у вас был одним из лучших игроков.

— Мы планируем подписать с ним контракт.

— А почему еще не подписали? В чем сложность?

— Ему другие команды делали предложение, ведь получилось так, что из-за перехода между лигами все игроки стали неограниченно свободными агентами. Работа идет, она очень тяжелая, но мы двигаемся к своей цели.

Хоккеисты тольяттинской «Лады».

Болельщики в Тольятти очень капризные

— Я слышал, что вы не хотели работать с Чеботаревым.

— Нет, никогда у нас не было никакого конфликта. Мы даже общались с ним, когда он еще был агентом.

— Перед назначением пошли новости о борьбе группировок за власть в «Ладе». Не пугало вас это?

— Когда я изначально пришел в клуб, то сразу сказал, что я еду не отношения выяснять, а работать. Прежде всего мне хочется доказать что-то себе как спортивному менеджеру. Для меня эта команда небезразлична, мы хотим, чтобы о нас говорили с хорошей стороны. Болельщики в Тольятти очень капризные, я знаю, что нам будет тяжело, но мы поборемся.

— После «Ак Барса» у вас была пауза в два года. Какие выводы вы для себя сделали? Как изменились?

— Наверное, стал более спокойным и рассудительным по отношению к игрокам и агентам. Когда я был в Казани, то разговаривал с позиции топ-команды, а сейчас надо быть гибче.

— Соскучились по КХЛ?

— Очень.

Александр Овечкин и&nbsp;обладатель &laquo;Золотой клюшки&raquo; самому ценному игроку, лучший снайпер и&nbsp;бомбардир сезона Дмитрий Яшкин из&nbsp;СКА. Овечкин награждал друга, Ковальчук — в сборной всех времен. Как закончился 15-й сезон КХЛ

— А то я вас в «вышке» видел, вам было тяжело.

— Ну да, поэтому я сказал Роману Борисовичу, что у меня есть предложения из Нижнекамска и Тольятти, он меня спокойно отпустил.

— Вы ждете матчей с «Ак Барсом»?

— Конечно, я жду матчей и с «Ак Барсом», и со СКА. «Ак Барс» — моя родная команда, там мои родные и близкие.

— Вы сегодня выходили на лед с Маратом Валиуллиным, но даже не подрались с ним.

— Тренер мне не дал такого задания. Если бы сказал, то сразу бы скинул перчатки и побежал.

— Будут ли у вас иностранцы?

— Я надеюсь на это.

— Сколько?

— Три.

— А какие позиции?

— Хотелось бы двух нападающих и одного защитника. Мы хотим, чтобы они составляли наше первое звено и были лидерами команды. Бойцы, которые будут копать на пятачке, у нас есть, нужно немножко мастеровитых ребят.

— Несколько лет назад «Лада» ушла из КХЛ из-за финансовых проблем. Сейчас есть какие-то гарантии?

— Губернатор обещал. Если первый человек сказал, что «Лада» должна играть в КХЛ, значит, она должна там играть. Все очень ждем новый сезон.

— Вы же понимаете, что будете главными аутсайдерами нового сезона?

— Я так не буду говорить, я очень амбициозный человек. Игра покажет.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Рафик Якубов
ВХЛ
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