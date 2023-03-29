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Сегодня, 12:10

«Магнитка» меняет лицо. Тренером будет Разин, бюджет сократят

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин.
Фото ХК «Северсталь»
Андрей Разин с хоккеистами «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Было очевидно, что магнитогорский клуб после ужасного сезона-2022/23 станет другим. Немного меняется концепция, приходит новый тренер, в следующем сезоне «Металлург» начинает писать новую историю.

Смешно, конечно, что пятое место в конференции после регулярного чемпионата и выход во второй раунд плей-офф в «Металлурге» считается катастрофой. Десяток команд турнира были бы рады таким показателям, но дело в том, что у уральцев была слишком большая зарплатная ведомость, чтобы это кого-то обрадовало. И последовали выводы.

Можно, конечно, долго разбираться в том, кто был основным виновником провала. И дело ведь не в результате как таковом. Команда играла очень плохо, без перспектив. Можно проиграть так, чтобы о тебе вспоминали добрым словом, как во Владивостоке или Нижнем Новгороде. Но в Магнитогорске другой случай. Рассказывают и об ошибках менеджеров, о том, что главный тренер плохо выполнял свою работу, да и хоккеисты не слишком-то старались. Это, в принципе, неважно.

Андрей Разин. Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

В Магнитогорск едет новый главный тренер Андрей Разин, который за пять лет в Череповце зарекомендовал себя с лучшей стороны. И даже не с точки зрения спортивного результата. Он научился справляться с ограниченным бюджетом и выжимать из каждого хоккеиста максимум.

Бюджет «Металлурга» будет сокращен. На зарплаты будет выделено менее 700 миллионов рублей, но это не потому, что у владельца закончились деньги. Различные обстоятельства заставляют пойти на сокращение. Например, в городе завершается строительство нескольких объектов, на это тоже нужны деньги. А раз так, то есть хорошая возможность по-настоящему проверить молодежь. Будущий сезон будет переходным для «Металлурга».

И потому спортивные задачи перед Разиным в первый сезон будут достаточно скромными. Надо попасть в плей-офф да пройти первый раунд, чтобы у тренера активировался второй год контракта. Это вполне по силам, если тренер возьмет все самое лучшее из работы в Череповце. Вопрос в том, сумеет ли Разин показать лучшую работу в изменившейся ситуации. В «Металлурге» он будет только тренером, не сможет влиять на контракты хоккеистов.

Андрей Разин с хоккеистами «Северстали».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впрочем, Разина никто притеснять не собирается. Например, клуб сознательно не прощается ни с одним из хоккеистов, даже у кого закончился контракт, не проводит обменов или каких-то сделок. Все будет обсуждаться с тренером, и только сам Разин решит, с кем продолжать работу.

Сокращение зарплатного бюджета может привести к тому, что в «Металлурге» не будет легионеров. По крайней мере такой вариант возможен, ничего страшного в этом нет. Опять же, это не принципиальная позиция, а вынужденная мера. Те легионеры, которые есть сейчас в клубе, просят совершенно нереальные деньги. Никто не даст Паскуале контракт на 110 миллионов, что просит его агент, но за 40-50 миллионов вратаря с легкостью оставят. По таким ценам ищут иностранцев, а то, что у Андрея Разина плохие отношения с самым крупным представителем легионеров на российском рынке, не играет никакой роли. В конце концов, в мире есть и другие агенты с хорошими хоккеистами.

Андрей Разин. Конец эпохи. Разин покинул «Северсталь»

Надежда «Металлурга» на то, что будет прогрессировать молодежь: Роман Канцеров, Данила Юров, Никита Гребенкин. Есть пара человек в «Стальных Лисах», да и Разин по-настоящему проверит парней, которые находились в фарм-клубе. К сожалению, Илья Воробьев на них не обращал внимания.

Так что не стоит опасаться, что «Металлург» будет середняком чемпионата. Ничего подобного. Клуб меняется, но скоро он снова начнет биться за Кубок Гагарина. Но вы не знаете Андрея Разина. Он-то настолько мотивирован, что не удовлетворится решением минимальной задачи. У него в голове они совершенно другие.

Так что не все так грустно.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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