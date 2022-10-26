«В Казани дежурили с ножами на входе в общежитие». Директор клуба КХЛ — о 90-х

Интервью Рината Баширова — о трансферах «Салавата» и проблемах лиги.

Хо-Сэнг, Амиров и молодежь

— Насколько довольны тем, как выглядит «Салават Юлаев» на старте сезона?

— В целом мы довольны результатом. Вначале были опасения, потому что ожидания были несколько другие. В каждом проигранном матче команде не хватало совсем немного. Конечно же, травма Хо-Сэнга внесла свои коррективы. На сегодняшний день можно говорить о том, что команда заиграла и знает свои возможности, равно как и отдельные недостатки. Тренерский штаб понимает, над чем надо работать. Главное — это то, что команда смогла перестроиться по ходу чемпионата. Ждем выхода травмированных, это придаст команде дополнительный импульс. Считаем, что ребята поверили в себя, и это главное. Не все так гладко, не все так быстро, как, может быть, мы рассчитывали, но думаю, что все будет нормально. Мы вчера разговаривали с Виктором Николаевичем [Козловым]. Он трезво оценивает текущее положение.

— По пятибалльной шкале на сколько оцените старт?

— На четверку. Хорошую, такую, которую можно маме показать.

— Когда можно ждать возвращения Хо-Сэнга к тренировочному процессу?

— По плану он будет в Уфе примерно через месяц. Три недели назад мы разговаривали с ним, с его агентом и решали, где ему лучше проходить реабилитацию. В Германии он прошел полный курс необходимых мероприятий, поэтому решили, что ему будет легче, в том числе ментально, проходить реабилитацию в Торонто. Сложная была травма, сложное место, оно требует, к сожалению, длительного восстановления. Джош хочет как можно скорее вернуться в Уфу и помочь команде.

— Когда вернется в строй Родион Амиров?

— Определенности пока нет, мы не можем сказать точно. Мы проявляем сдержанный оптимизм. Разговаривал с ним дня два назад. Он сказал, что тренируется в небольшом объеме с перерывами на выходные дни. Мы его не торопим, ждем. Не спрашивал у него, когда он выйдет на лед. Знаем о его большом желании помочь команде, но мы ни в коем случае не будем делать это во вред его здоровью или его собственным ощущениям. Если он приедет и скажет, что готов, то, конечно, тренерский штаб будет его использовать. Будем рады, если увидим его на льду «Уфа-Арены» сразу после Нового года.

— Очень ярко зашел в КХЛ Егор Сучков. Насколько удивлены его прогрессом?

— Мы не удивлены. Егор — из той плеяды молодых игроков, которых тренеры вели с их первого появления в молодежной команде. Сразу было понятно, что они зайдут в главную команду. Как раз тогда «Толпар» возглавил Михаил Васильев. Он очень многое дал молодым игрокам и сам всегда верил в их потенциал. Мы верили ему. Сегодня они практически все в основном составе «Салавата Юлаева».

Про Сучкова всегда говорили: «Вот ему бы еще габаритов». Но его желание, страсть — это то, что нам нужно. Часто шутим о том, что у Сучкова всегда будет свой фан-сектор на арене. Такие игроки очень нравятся болельщикам — он очень эффективный и очень эмоциональный. Но не сказал бы, что ему было легко заходить во взрослую команду, потому что конкуренция среди молодых тоже высокая, или тренер при равных условиях всегда предпочтет взрослого игрока, потому что надежность в приоритете.

Тренерский штаб всегда говорил, что Егор — игрок первого-второго звена, а учитывая, что наши первые два звена всегда были заняты легионерами и ребятами взрослее, ему там места найти не могли. Поэтому сейчас можно сказать, что ему повезло, что легионеров нет, но тем не менее, даже если бы они были, мы бы все равно хотели, чтобы он играл в главной команде в любом звене.

— Можно его сравнить даже с Панариным — он тоже в 21-22 заиграл, тоже с небольшими габаритами, Гусев тот же не сразу заиграл.

— Очень надеемся, что такое сравнение в будущем будем слышать как можно чаще. Наверное, те, кто вел этих игроков, понимали, что им нужно чуть больше времени. Хотели их поберечь.

— Что с Алалыкиным? У него в каждом матче есть моменты, но что-то как будто пропало из его игры. Всего одно очко за сезон.

— Мы с ним на эту тему говорили как раз сегодня. Он сказал, что его беспокоит: больше эмоционально переживает. Переживания связаны с его ответственностью перед командой, болельщиками. Думаю, Данил взял на себя слишком много обязательств. Сказал ему: «Мир не крутится вокруг тебя, успокойся, никто тебе счета не выставляет». У него нет личных проблем, которые мешали бы играть. Предложил ему психолога, но он сказал, что он ему не нужен. Данил, что называется, парень из уфимских дворов, сам со всем справится.

— Насколько переживал по поводу серии поражений Андрей Кареев? Команда долго при нем не могла выиграть.

— Он ни разу не переживал по этому поводу. В этих поражениях на старте сезона его вины нет, это были командные поражения. Были проблемы, шла притирка, распределение ответственности. Тренерский штаб в него верит, поэтому ставил его на эти игры. Три сухих матча показали, что он психологически очень уверенный в себе человек. Видно, что за два сезона в Финляндии Андрей повзрослел, он профессионально относится к делу, и никаких вопросов к нему нет.

— Ежов в этом сезоне чуть побольше сыграл. Говорит ли это о том, что нет пока основного вратаря? В целом для команды, которая рассчитывает на что-то в плей-офф, это скорее проблема, чем плюс.

— Еще рано, конечно, говорить, сезон длинный, но у нас присутствует ощущение уверенности во вратарской линии. Если кто-то оступится, то есть полноценная замена, в которой уверена команда. Игрокам все равно, кто будет в воротах: Ежов или Кареев. Не хочу сглазить, но сейчас для нас сложилась хорошая ситуация — любой из двух вратарей в каждом отдельном матче является первым.

Родион Амиров. Фото photo.khl.ru

Трансферы и телеграм-канал

— Самый частый вопрос вам, который уже стал мемом, — когда трансферы?

— Мы, конечно, понимаем, где нам надо усилиться, но сейчас ситуация такая. У меня такое чувство, будто на трансферы рассчитывает только «Салават Юлаев», а другие команды в этом не нуждаются. У нас традиционно высокая планка на легионеров. Поиск таких игроков сегодня большая проблема. Были игроки, которые хотели играть у нас, но из-за известных событий были вынуждены отложить свой приезд в Россию. Да, есть игроки, которые и сегодня готовы приехать, но они не лучше наших игроков.

Окно для трансферов у нас было, надо признать. Мы старались им воспользоваться максимально, но в то же время не хотели размениваться на игроков пограничного уровня. Считали, что ситуация улучшится и будут предложения после тренировочных лагерей НХЛ. Могли появиться игроки, которые делают результат, но ситуация затягивалась. Игроки продолжали ждать предложения из НХЛ, а когда не получали его, то принимали решение уже не в пользу КХЛ.

Скажу банальность, но это шансы для молодых. Они понимают это. Не исключено, что ситуация поменяется к дедлайну. Возможно, кого-то приобретем. Думаю, что если бы Хо-Сэнг сегодня играл, то вопрос с трансферами не был бы столь актуален. Считаем, что в нашем случае три легионера — это не стремление подыграть Федерации хоккея России, а оптимально возможное количество легионеров, в которых мы уверены.

— У Мерфи отличная результативная серия — восемь матчей он набирает очки. Но запомнился момент в первом матче с «Ак Барсом», когда он ударил Галиева и получил «5+20». Оштрафовали его?

— По штрафам, как вы знаете, это в другое страшное место. Мы, конечно, никаких санкций к Райану не применяли. Понятно, что он переживал, но никаких штрафов не было. У него нет репутации игрока, который подводит команду. Мы не разбирались, случайно он это сделал или специально. Понимаем, что такие действия не в его характере. Если бы это сделал игрок с соответствующей репутацией, то там было бы все понятно. Но Галиеву все равно надо быть осторожнее, когда Райан где-то рядом.

— Вы активно ведете телеграм-канал. Как относитесь к критике?

— Наверное, это правильно, когда болельщики могут напрямую высказывать свои претензии к руководителю клуба. Мы, кстати, заметили, что после этого значительно сократилось количество негатива в клубных соцсетях. Всегда же лучше обращаться к источнику проблем. Болельщики нашего клуба, которые критикуют нас, получили такую возможность.

Уверен, что все они добрые люди. В большинстве своем это действительно искренне переживающие за клуб люди, но есть и просто люди несчастливые. Злых людей нет. Если бы с ними поговорить, я уверен, что они резко изменились бы.

— Видели высказывание Владимира Плющева, что команде надо помогать трансферами, а не телеграмом?

— Владимир Анатольевич — уважаемый человек, часто читаю его очень грамотные экспертные мнения, не всегда с ним соглашаюсь, но, наверное, в данном случае, все, что он сказал в отношении «Салавата Юлаева», очень правильно.

Райан Мерфи. Фото ХК «Салават Юлаев» Фото ХК «Салават Юлаев»

Учеба в Казани и сравнение с Уфой

— Вы учились в Казани в финансовом институте. Почему уехали из Уфы?

— Я в Уфе окончил финансовый техникум, ушел в армию, вернулся в 1989 году — по сути, строилась новая страна. Конечно, я мечтал поступить в Ленинград, в финансовый университет. Приехал туда, мне все очень понравилось, конкурс был большим, срок обучения — пять лет. Понимал, что после армии будет сложно сдать математику на отлично, был большой риск не пройти конкурс и потерять еще один год. Тогда не было возможности подавать документы в несколько учебных заведений. Как раз в тот момент было принято решение о создании налоговых органов, и срочно требовалось подготовить специалистов. Поэтому было принято решение о сокращенном сроке обучения для выпускников финансовых техникумов. Такое обучение было организовано в Казанском финансово-экономическом институте. Там уже не изучали научный коммунизм и историю КПСС, а сразу переходили к специальным предметам. Срок обучения был три года. Понимал, что надо быстрее выпускаться и использовать появившиеся возможности в изменяющейся стране. Поэтому выбрал Казань.

— Сравните Казань тех лет с современной.

— Это был тихий ужас: повсюду грязь, трущобы в центре города, группировки, разборки. В общежитии было мало парней, порой мы устраивали баррикады и дежурили с ножами на входе — такие были времена. После того как получил диплом, в тот же день вечером уехал домой. Не мог там больше находиться. А через десять лет, когда приехал в командировку в Казань, то очень удивился — город стал совершенно другим. Сейчас, конечно, не сравнить. Был тяжелый период в жизни всей страны. Считаю, что прошел жесткую школу в Казани.

— В Уфе спокойнее было в то время?

— Да, в Уфе всегда спокойно было. У нас не было никаких группировок, бандитских разборок, город всегда был чистым. И люди, как мне казалось, были добрее и терпимее. Во всяком случае, я чувствовал себя безопаснее и спокойнее.

— Какой город сейчас лучше — Уфа или Казань?

— Если бы я был экспертом, то, конечно, сказал бы, что Казань как город лучше Уфы — это объективно. Однако значительной разницы нет. Еще во время учебы отвечал на этот вопрос тем, что сто лет назад Владимир Ильич Ленин учился в Казанском университете, а Уфа была местом политической ссылки Надежды Крупской. И мы за сто лет сдвинулись до сравнения между этими городами. В историческом смысле Уфа сделала большой шаг вперед. Казань тогда была старинным купеческим городом с высоким уровнем управления и образования, а Уфа — далекой провинцией. Мне очень нравится дореволюционная архитектура Казани, очень много красивых отреставрированных зданий. Этого мне в Уфе не хватает. Тем не менее Уфа для меня самый замечательный город, в котором очень много хороших людей.

Ринат Баширов. Фото ХК «Салават Юлаев» Фото ХК «Салават Юлаев»

Неравные условия в КХЛ и лучший «Салават» в истории

— Удивило ли вас то, что «Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд?

— Да, меня удивило, конечно, но тем не менее я как считал, что «Ак Барс» — один из основных претендентов на Кубок Гагарина, так и продолжаю считать. Потому что за Казанью мы следим давно и пристально, знаем их традиции, знаем, какие сложные ситуации были у команды, и они всегда находили силы выбираться из них, а потом преобразовывались. Это очень грозный соперник с огромным потенциалом.

— Все ждали, что с таким звездным составом они должны выходить и забрасывать по пять-шесть шайб за матч.

— По аналогии с нами, «Ак Барсу» нужно достаточно времени, чтобы команда состоялась. Нельзя до начала сезон по фамилиям давать чемпионство. Мы понимали, что это все равно очень сложный процесс. Думаю, они тоже понимали риски, хотя об этом и не высказывались. Здесь важно терпение — нужно не шарахаться из стороны в сторону, что сейчас и демонстрирует руководство «Ак Барса». Это совершенно правильная позиция, они сами внутри понимают, что все просто так не бывает — купил фамилии, а дальше жди и празднуй чемпионство. Посмотрим в конце сезона, где будем мы, а где — «Ак Барс».

— Как считаете, упал уровень лиги по сравнению с прошлым сезоном в целом?

— С самого начала был уверен в том, что этот сезон будет очень интригующим. Самый интересный за все последние годы, кроме, наверное, 2011-го. Сейчас, конечно, определились некоторые лидеры, но сам себя ловлю на мысли, что каждый день слежу за всем чемпионатом. Раньше смотришь календарь и знаешь, кто, где, сколько очков возьмет, а сейчас вообще невозможно что-то предугадать. Не случайно в этом году в лигу пришло много букмекерских компаний. Очень много сейчас смотрю хоккей, раньше такого не было. Мне просто стало интересно как обычному зрителю.

Предполагал, что будет много команд, которые станут для всех сюрпризом. Так оно и происходит. «Витязь», «Торпедо», «Северсталь», «Нефтехимик», «Адмирал» демонстрируют очень хороший хоккей. В то же время лидеры прошлых лет пока не могут набрать темп. Внешние события поменяли наш чемпионат. Возможно, иностранных звезд стало меньше, но количество игроков, о которых заговорили, в чемпионате не уменьшилось.

— Какой «Салават Юлаев», который вы видели, был лучшим в истории?

— Наверное, чемпионский 2011 год. Четыре равные пятерки, ты был на сто процентов уверен, что после матча диктор скажет привычные слова: «Поздравляем «Салават Юлаев» с очередной победой!» Мы к этому будем стремиться.

Ринат Баширов. ХК «Салават Юлаев»

— Но сейчас такой состав нереально собрать.

— Конечно. Да, тогда команды были в разных условиях, но сейчас сказать, что условия равные для всех, я не могу. Это делает наш чемпионат не до конца конкурентным. Считаем, что выработка равных условий, которые должны соблюдаться всеми, — это процесс, который необходимо пройти как можно быстрее. Лига сейчас много работает по привлечению болельщиков на трибуны. Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов говорил о привлечении на матчи поколения Z от 1 до 17 лет. Мы после этого даже обустроили на арене комнату матери и ребенка. Однако значительного успеха это не принесло. Видимо, необходимы более радикальные шаги. Без значительных изменений в регламентах не обойтись. Все же понимают, что конкурентный чемпионат — это полные трибуны и увеличение доходов клубов, в том числе и от рекламодателей, трансляций и т. д.

— А в чем неравные условия? Вы имеете в виду бонусы?

— Бонусы в том числе. Почему четыре команды могли безлимитно направлять средства на бонусы? Понятно же, что это было в том числе и инструментом обхода потолка зарплат. Сколько нужно было времени, чтобы понять это?

— Но в этом году этого уже нет.

— Мы выступали против предложения разрешить победителю Кубка Гагарина тратить на бонусы неограниченное количество средств. На чем основано наше мнение? Всем давно известны основные претенденты на чемпионство. У них изначально, при формировании команды, есть приоритет. Перспектива неограниченных бонусов— весомый аргумент в переговорах. Мы как раз этим летом столкнулись с таким случаем. Здесь возникает вопрос к авторам изменений в регламент. Если вы понимаете отрицательную практику безграничных бонусов, почему тогда делаете исключение для победителя чемпионата? Мы же не в колхозе вручаем премию победителю соцсоревнований. Как компромиссный вариант считаем правильным установить лимит на бонусы и в этом случае.

Сокращение заявки позволит создать реальный рынок игроков. Текущее положение дел мешает как общему развитию хоккея, так и многим перспективным игрокам.

Необходимо введение ограничений на расходование средств на покупку игроков. Хорошим вариантом было бы включение суммы покупки в потолок зарплат или определение норматива таких расходов от этого потолка.

Должны быть такие правила, которые, возможно, и не напишешь в регламентах, но несоблюдение которых будет вызывать порицание и принятие справедливых решений со стороны лиги. Необходимо выработать политику соблюдения «правил приличия». Должна быть практика преследования совершения действий, формально не запрещенных, но явно предвзятых, как, например, «корпоративные переходы» или «корпоративный контроль» нескольких команд лиги, явно заниженные контракты игроков команд — в общем говоря, все то, что сейчас является предметом кулуарных разговоров или темой обсуждения в прессе.

Понимаем, что в лиге прекрасно понимают, что нужно делать для повышения конкуренции. Учить их этому не нужно. Нужна только политическая воля, владелец которой находится за пределами КХЛ.

И еще по поводу неформальных правил. Когда мы после травмы Хо-Сэнга говорили, что нужно изменить какие-то правила, чтобы яркие игроки могли без оглядки показывать красивую игру, то многие спрашивали: «А как это сделать?» Не знаю, как это сделать, но уверен в том, что опыт НХЛ нам бы пригодился. Здесь соглашусь с Романом Борисовичем (Ротенбергом), когда он после травмы Захара Бардакова говорил о необходимости изменения правил, которые защищали бы ярких игроков. Действительно, борта необходимо закрывать быстрее, мало того, было бы лучше, если бы «борта» вообще не выходили на лед. Возможно, к нашим предложениям не стоит относиться серьезно, так как мы делаем в хоккее только первые шаги.