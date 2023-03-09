Канадец привел в бешенство Ротенберга. В таком гневе тренера СКА мы еще не видели

Пятый матч серии СКА — «Динамо» Мн (6:3) едва не перерос в небывалый скандал.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Пинчук — 2 (бол., Спунер, Соколов), 8:43 — 0:1. Яшкин — 3 (бол., Гусев, Ожиганов), 10:16 — 1:1. Глотов — 3 (Л. Комаров), 17:15 — 2:1. Яшкин — 4 (бол., Жафяров, Ожиганов), 39:17 — 3:1. Пакетт — 2 (Козун, Спунер), 46:32 — 3:2. Гусев — 3 (Глотов, Камалов), 47:53 — 4:2. Соколов — 2 (бол., Барберио, Козун), 51:58 — 4:3. Хайруллин — 1 (п.в.), 58:27 — 5:3. Хайруллин — 2 (мен., п.в., Хуснутдинов), 59:48 — 6:3.

Вратари: Николаев — Колосов (57:09 — 58:27, 58:46 — 59:48).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (14+16+13) — 22 (6+9+7).

Судьи: Наумов, Юдаков.

9 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11 896 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

Кем все знают Романа Ротенберга? Одни — первым вице-президентом ФХР, вторые — главой штаба СКА, третьи — главным тренером питерцев, четвертые — бывшим помощником Александра Медведева. Однако есть еще один, чуть менее заметный пункт в его резюме: он — непримиримый борец с канадцами.

Вряд ли вы найдете в прессе хотя бы одно его интервью, в котором бы он не упомянул про великое хоккейной противостояние с Канадой. Оттого и кубковая рубка с минским «Динамо», где традиционно сосредоточено большое количество игроков с кленовым паспортом, для него приобретает особый статус.

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Второй период пятого матча серии СКА — «Динамо» Минск без особых скандалов буднично катился к завершению. Однако за шесть секунд до его конца игру воспламенили два момента, которые мгновенно заставили одного из самых многозадачных людей нашего хоккея взорваться.

Сперва в рядовой борьбе у борта повреждение получил Захар Бардаков, который, судя по всему, неудачно подвернул колено при падении на лед после контакта с защитником «Динамо» Ильей Шинкевичем. Причем покинуть лед и уйти в раздевалку нападающий питерцев сумел только с помощью партнеров и медицинского персонала.

В итоге арбитры не нашли виновного в этом эпизоде и решили продолжить игру формальным вбрасыванием в зоне СКА. Однако минчане не желали впустую тратить оставшееся время до сирены и вполне логично попробовали закончить период результативным «броском в раздевалку». Вот только после выигранного единоборства на точке защитник «зубров» Джо Душак промахнулся мимо шайбы и с мощнейшего замаха попал по лицу Марату Хуснутдинову, бросившемуся под щелчок канадца. Страшные последствия самоотверженной игры центрфорварда хозяев можно оценить на фото ниже — без швов и порванный губы тут дело явно не обошлось.

Правда, и в этом моменте судьи обошлись без репрессий, посчитав, что здесь имел место несчастный случай. А вот Роман Ротенберг действиями североамериканца остался недоволен и, спустившись вниз к бортику, решил лично высказать ему все свои претензии и продемонстрировать отличное знание английского языка. Что доподлинно говорил главный тренер СКА Душаку, понять сложно. Однако сквозь интершум в трансляцию несколько раз попали слова «f...» и «shit». Не зря же босс питерцев оканчивал Европейскую бизнес-школу в Лондоне и работал в Barclays. Благо, что Хуснутдинов в конце концов не только вернулся на лед в третьем периоде, но и отдал результативную передачу Марату Хайруллину.

«Отдельная благодарность команде. Держали удар, все в крови. Соперник применял свои грязные канадские приемчики. Мы на это не повелись — на провокации ответили голами.

Знаете, есть жизненные понятия, а есть правила игры в хоккей. Наверное, по правилам игры в хоккей в момент броска он ударил в лицо нашему игроку. Но он мог этого не делать. Он это сделал специально. И там получилось на тоненького. Вопрос жизни и смерти. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики. Нам не привыкать.

Канадцы так играют. Но они тоже должны понимать, что есть какие-то правила. Почему, когда наши играют в НХЛ, то они себе такого не позволяют? Канадцы сюда приезжают и играют близко к тому, что после них не просто можно здоровье потерять... Будем сильнее, будем держать удар", — был максимально жесток Ротенберг на пресс-конференции.