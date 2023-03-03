«Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

Легенда КХЛ, экс-форвард «Магнитки» — о совместной игре с другой легендой и лучшим партнером по звену, недавно закончившим карьеру.

24 февраля Данис Зарипов объявил об окончании карьеры игрока. Заключительным для нападающего «Ак Барса» стал матч против «Металлурга», в составе которого он выиграл два Кубка Гагарина и исполнил одно из желаний — сыграл в одной тройке с Сергеем Мозякиным. Их связка кошмарила лигу несколько сезонов и до сих пор считается самой результативной в истории КХЛ. Корреспондент «СЭ» встретился с Мозякиным, который сейчас работает директором по развитию «Магнитки», и поговорил о завершении карьеры Зарипова, совместной игре и ожиданиях от плей-офф КХЛ.

Хитрый и изобретательный

— Вас не пробило на слезу, когда Данис Зарипов произносил трогательную речь после прощального матча?

— На слезу не пробило, но было очень близко к этому. Горжусь Данисом, что он собрался и сказал такую хорошую речь. Он — большой молодец. Понравилось, что болельщики стояли до последнего. Никто не уходил. Все ждали Даниса.

— Символично, что прощальным Зарипова стал именно матч между «Ак Барсом» и «Металлургом» — двух команд, в которых Данис выиграл пять Кубков Гагарина?

— Так и должно было произойти. Все планировалась именно под этот матч. С кем еще, если не с «Магниткой»? Все его годы в большом хоккее прошли именно в этих клубах. Очень хорошо, что такой матч выпал в концовке регулярного чемпионата, и Данис закончил свой хоккейный путь. Красивая история не только для него, но и для «Ак Барса» с «Магниткой».

— Помните ваше первое знакомство с Зариповым?

— Это было очень давно. Подружились мы с ним в сборной. А познакомились намного раньше. Мы же одного года. Много встречались на финалах России. В 14 лет, в 15 — уже с этого возраста играли друг против друга. Помню, он выступал за Урал. У них была сильная команда.

— Раз Данис играл против вас, то, наверное, и проблем на льду много доставлял?

— Проблем, конечно, много. У них была хорошая тройка. Все ребята боевые. Помню, было много драк. Не в исполнении Даниса, а от его партнеров. Тяжело было против них играть.

Александр Медведев, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Валерий Каменский (слева направо). Владимир Беззубов и Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

— Данис с юных лет славился хитростью и высоким хоккейным интеллектом на льду?

— Вы знаете, хитрость и изобретательность он проявляет не только на льду. Он такой человек по жизни. Конечно, все это идет с детства. Дай Бог, чтобы так оставалось и дальше.

— В чем проявлялась изобретательность Зарипова?

— Расскажу одну историю. Мы хотели, чтобы руководство купило нам телевизор в раздевалку. Довольно-таки дорогой. Данис ни с того ни с сего — а дело было перед Новым годом — попросил, чтобы распечатали письмо Деду Морозу. Чтобы он на праздник подарил нам телевизор в раздевалку. И это свершилось. Мы отдали письмо — и нам купили телевизор.

— Вы играли в «Металлурге», когда Данис только переходил в команду. Руководство советовалось с вами, стоит ли подписывать Зарипова? Принимали ли вы участие в переговорах?

— Серьезных советов у меня не спрашивали. Только по игре. Интересовались, поможет ли он нам. Но как можно было рассуждать, поможет ли такой человек команде? В тот момент мы много общались, много ездили по сборным. Всегда хотели сыграть в одной тройке с Данисом. И такой момент произошел. Я был только «за», чтобы он перешел в нашу команду. Руководство сделало такой шаг. Я сказал, что Данис нам точно поможет. Так и получилось.

Главная звезда «Магнитки»

— До прихода Даниса вы были единоличной звездой «Металлурга». С Зариповым пришлось делиться ролью лидера. Как отнеслись к этому?

— Даже не думал об этом. Когда Данис приехал, я не был суперзвездой. За два года, которые провел в «Металлурге», мы ничего не выиграли. А когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до кубка. А еще в команде был Вася Кошечкин. Все ребята сделали огромный вклад. Не могу сказать, что мы были главными звездами. Возможно, даже Данис сам был звездой номер один.

— Удивило, как быстро вы нашли взаимопонимание в тройке?

— В тройке с Яном Коваржем мы начали играть только в чемпионате. На предсезонке мы не провели ни одного матча. Почему-то тренер всегда менял центральных, но Коварж ни разу не сыграл с нами. Произошло это только в чемпионате. И с первого же матча пошла игра: забили вроде пять голов в одной встрече. Хотя мы даже не тренировались вместе. Чувствовали, возможно, так друг друга. И сразу же все пошло. Уже потом мы наигрывали какие-то схемы. А в первое время все было, можно сказать, с листа.

— В чем особенность Яна Коваржа, если сравнивать его с другими центральными, которых пробовали с вами в тройке?

— Я не могу объяснить это. Нас ставили и с праворукими, и с леворукими. Не скажу, что мы играли плохо. Но именно супертройки не получалось. А Ян вписался в нашу пару идеально. Очень рад, что так произошло.

— Многие недооценивают вклад Коваржа в вашу тройку. Как бы вы оценили роль Яна?

— Не могу сказать, что у нас были какие-то определенные роли. Ян — центральный нападающий: больше работал в защите, хорошо играл на вбрасываниях. Это его задача. Мы с Данисом — крайние нападающие. Ян снабжал нас шайбой, и мы уже разбирались с защитниками и вратарем. Центральный связывает трех нападающих. А крайние больше действуют на острие и завершают атаки. Мы были одной тройкой. И в хоккее, и в жизни. Дружим, общаемся до сих пор. Нам помогло то, что мы общались вне хоккея.

Два прощальных матча летом

— Мы видели прощальный матч Даниса Зарипова. Когда состоится церемония, посвященная окончанию вашей карьеры?

— Сейчас я могу сказать, что мы планируем сделать ее летом. Но мы хотели провести два матча: в Магнитогорске и Казани. Обсуждали это с Данисом. Мы готовим мероприятие, но пока говорить конкретно о датах рано.

— Насколько это будет масштабное событие? Планируете приглашать иностранных игроков?

— Мы общаемся с ребятами. Посмотрим, кто сможет, а кто — нет. Сейчас тяжело загадывать на месяцы вперед. Все зависит от самих ребят. Хотелось бы увидеть и ребят из НХЛ — того же Женю Малкина, и чтобы это мероприятие получилось масштабным.

— Вы в последнее время стали более медийным человеком. Вам это по душе?

— Я понимал, на какую должность иду. И что мне предстоит общаться с детьми, родителями, руководством и прессой. Я этого давно не делал. Сейчас понимаю, что это нужно. Думаю, все заметили, что я стараюсь быть более открытым.

— Вы даже во "ВКонтакте" завели себе страницу.

— Да, а где еще сейчас можно что-то вести?

— Раньше вы публиковали фотографии в одной запрещенной сейчас сети.

— Да, было такое, но я не очень активно вел аккаунт. Большинство фотографий как раз были с Зариповым и Коваржем. Потом мне это перестало быть интересным.

Сергей Мозякин и Данис Зарипов. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

— На лед сейчас не выходите?

— Выхожу. Больше с детьми. На днях принимал участие в семейном турнире с дочками. Опять возвращается интерес к конькам, клюшке и азарту. Надеюсь, в скором времени буду побольше времени проводить на льду.

— Какие ваши ожидания от борьбы за Кубок Гагарина? Внимательно следили за регуляркой?

— Все матчи регулярки, конечно, не смотрел. Но видел повторы большинства игр. Мне нравится, как ведет себя Игорь Ларионов и как играет его команда. Слежу за ним — и по игре, и в медиа. Конечно, буду смотреть за «Металлургом». Не знаю, будет ли играть в плей-офф Данис. Если он выйдет, то буду следить за «Ак Барсом». Всегда слежу за ярославским «Локомотивом». Интересно, как сыграет в плей-офф «Торпедо». Регулярка — это одно, а в плей-офф — другой хоккей. Команда подобралась интересная. И соперник — «Динамо» — противоположный по игре и стилю клуб. Интересно будет посмотреть за серией.

— Как думаете, «Торпедо» может пройти «Динамо» в первом раунде?

— Не знаю. Вот как раз интересно посмотреть и узнать, как их стиль работает в плей-офф. С удовольствием буду следить за этой серией.