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22 ноября, 22:50

СКА стер ЦСКА в порошок за один период. Но основные разборки армейцев будут позже

СКА победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты СКА празднуют победу над ЦСКА.
Фото ХК СКА
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Для преодоления сложившегося комплекса перед москвичами петербуржцам нужно потратить еще много сил.

КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)
Голы: Воробьев — 8 (Гусев, Хайруллин), 0:28 — 1:0. Гусев — 6 (Хайруллин, Воробьев), 2:16 — 2:0. Бардаков — 4 (Ожиганов, Камалов), 7:20 — 3:0. Жафяров — 7 (Ожиганов, Глотов), 13:36 — 4:0. Жафяров — 8 (Яшкин, Ожиганов), 23:55 — 5:0. Карнаухов — 7 (Григоренко, Плотников), 26:46 — 5:1. Каменев — 13 (Мамин), 28:40 — 5:2. Яшкин — 18, 48:50 — 6:2.
Вратари: Николаев — Рейдеборн (Шарыченков, 13:36, 0:00 — 13:36).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (10+7+5) — 31 (5+19+7).
Судьи: Беляев, Наумов.
22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 378 зрителей.

СКА стер чемпиона в порошок уже в первом периоде, полностью разрушив все предматчевые прогнозы. От игры двух армейских тяжеловесов ждешь чего угодно, но только не полного доминирования одной из сторон. В последний раз петербуржцы забрасывали пять шайб в ворота самого принципиального соперника в кубковом апреле 2018 года. Тогда у них была дрим-тим, забитая почти под завязку свежеиспеченными олимпийскими чемпионами и яркими легионерами, а также находившийся на своем пике Олег Знарок. Сейчас СКА отгрузил москвичам столько же голов уже к 24-й минуте, а шесть шайб в очных матчах не забивал на протяжении шести лет!

Один из героев Пхенчхана Никита Гусев был заметен, внеся переполох в голову вратаря Адама Рейдеборна. Швед быстро поплыл, проведя один из худших матчей в чемпионате, и был заменен еще до окончания стартового периода. Дни, когда у отдельно взятого игрока все валится из рук, иногда бывают. Но эту причину нельзя назвать основной в поражении ЦСКА. Гости впечатляюще провели вторую половину матча и сделали все, чтобы спасти ситуацию. Лично у меня не сложилось впечатления, что чемпион стал сильно хуже, чем год назад. Опытная команда спокойно переносит отдельные неудачи и прекрасно знает, что выходить на свой максимум необходимо ближе к весне.

Это обстоятельство не делает победу СКА менее важной. Команда четыре раза за последние пять лет на пути к финалу Кубка Гагарина спотыкалась именно о ЦСКА. Еще один плей-офф не был доигран из-за разгула «короны». Психологический комплекс перед соперником развивается и укрепляется год от года. Для преодоления этой проблемы требуются колоссальные усилия, что еще не гарантирует достижения конечной цели.

Еще в межсезонье петербуржцы провели масштабную перестройку, став моложе, крупнее, физически сильнее и надежнее в обороне. Создалось впечатление, что эти перемены были сделаны специально под ЦСКА. В чемпионате СКА уже дважды взял верх над москвичами. И если полтора месяца назад в столице была достигнута волевая победа, несмотря на заметное игровое преимущество хозяев, то дома Роман Ротенберг и его игроки сразу начали действовать с позиции силы. Пять поражений в шести последних матчах свидетельствовали о явном кризисе в игре петербуржцев. На крайне негативном фоне нынешняя победа имеет двойную ценность. Если босс СКА еще сумеет держать удар и спокойно пропускать через себя разовые провалы, не прибегая к резким мерам, то весной его команда будет иметь все шансы избавиться от комплекса перед ЦСКА.

Хоккеисты ЦСКА и&nbsp;СКА. КХЛ: московское «Динамо» победило «Северсталь», СКА обыграл ЦСКА и другие матчи 22 ноября
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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