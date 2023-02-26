Кошмар «Спартака». Красно-белые не попали в плей-офф — и это абсолютно заслуженно

Допустили слишком много ошибок.

«Спартак» провел ужасно нестабильный регулярный чемпионат и впервые за шесть лет не попал в плей-офф. Более закономерного и заслуженного результата для команды представить трудно, если отталкиваться от того, что с ней происходило в течение регулярного чемпионата. Когда прошлым летом спортивный директор клуба Роман Беляев в качестве задачи на сезон назвал Кубок Гагарина, его заявление сложно было воспринимать без улыбки. Но тогда никто не подозревал, что красно-белые пролетят мимо кубковой весны. Сейчас же сложно спорить с тем, что провал не тянет даже на драму, не говоря уже о трагедии.

В условиях жесткого потолка зарплат шансы красно-белых стать конкурентоспособной командой должны быть выше. Как показало время, дело в не финансах, а умении ими правильно распоряжаться. С этим у клубного менеджмента большие проблемы.

Вероятный приход Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера поможет скрыть определенные ошибки, но глобально мало что поменяет, если руководство не изменит свою политику. По данным «СЭ», перестановок на уровне менеджмента в межсезонье в «Спартаке» не ожидается, поэтому вероятность того, что в клубе все останется по-прежнему, достаточно велика.

Дмитрий Квартальнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

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Сложно объяснимая ротация игроков основного состава и метания между разными по стилю тренерами в нынешнем сезоне — только часть проблемы. Эти шаги еще можно объяснить тем, что в кризисных ситуациях требуются изменения. Основные вопросы очевидны, особенно на фоне того, что на них так и не получены ответы. Совершенно непонятно, каких стратегических принципов придерживается руководство клуба и к чему стремится.

Ставка на молодежь — это изначально всегда популизм, а, учитывая шарахание из стороны в стороны в «Спартаке», и вовсе авантюра. Отношение к игрокам как подневольным, отправка их в ВХЛ по незначительным поводам, не поддающиеся логике перестановки в звеньях, чрезмерное давление менеджмента на главных тренеров — в таких условиях сложно рассчитывать на качественное, стабильное выступление команды.

Принято считать, что красно-белый клуб оперирует ограниченными финансовыми средствами, находясь в жестких рамках. Однако значительная часть расходов на игроков была заложена в бонусы, которые игроки получили бы лишь при выходе в плей-офф. Председатель Наблюдательного совета клуба Олег Усачев не первый год придерживается этого принципа, который кажется разумным только на первый взгляд. В КХЛ большинство клубов действует по-другому — понятно, что хорошие игроки сделают выбор в пользу гарантированных, а не виртуальных денег.

По сравнению с тем, что было в последние годы, в «Спартаке» хуже стало абсолютно все: спортивные результаты, посещаемость (хотя здесь сыграл определенную роль переезд на неудобный «Мегаспорт»), качество работы отдела маркетинга и пресс-службы. Еще недавно красно-белые задавали тренды как минимум в столице, а сейчас отстают от бойкого, но считающего каждый рубль «Динамо» и консервативного ЦСКА.

В реальности капитализация хоккейного бренда сильно упала, репутация у «Спартака» прямо сейчас незавидная. Вина руководства в этом самая прямая. Неоднократно слышал от разных людей, что в клубе не всегда выполняют обещанное на словах. Например, именно из-за такого отношения к себе не захотел оставаться в межсезонье в клубе Сергей Широков. Возможно, все было иначе и на менеджмент наговаривают враги. Однако у меня даже нет возможности задать этот вопрос людям, которые принимают решения. Они боятся дать ответы на конкретные вопросы. Придираться к авторитарному стилю управления Усачева не имело бы смысла, если бы это приводило к успеху. Только им даже не пахнет.

И еще о деньгах. В КХЛ всего два клуба не имеют контрактов с букмекерами. ЦСКА это не дал сделать главный спонсор — «Роснефть». Логика была понятна — «разве мы даем недостаточно денег»? С этим у армейцев все в порядке, они могут тратить по максимуму.

Главный тренер «Спартака» Алексей Заварухин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Представители «Спартака» провалили переговоры, затребовав суммы выше, чем могла получить команда такого уровня по рынку. Несговорчивость привела к тому, что клубный бюджет недосчитался как минимум 60-70 миллионов рублей на ровном месте. Сложно подобрать адекватные слова, чтобы охарактеризовать такую близорукую политику, и тем более найти поводы для оптимизма. Без радикальной перестройки клуб будет обречен в лучшем случае бороться за место в плей-офф.

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