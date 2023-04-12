«Сибирь» решила сменить тренера. Почему Мартемьянов покидает сибирский клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

Андрей Мартемьянов покидает «Сибирь» и продолжит работу в другом клубе. Но не стоит думать, что это он первым решил поменять команду. Изначально новосибирцы не были заинтересованы в специалисте, который в буквальном смысле спас менеджеров.

Напомним, что Андрей Мартемьянов возглавил новосибирскую команду два года назад, при нем забыли о том, каково это — не попадать в плей-офф. Мартемьянов отработал великолепно. В первый сезон легко попал в восьмерку, заставив играть так, чтобы был результат. Во втором «Сибирь» даже лидировала в конференции, и шестое место команды совсем не походило на результат сезона-2021/22. Просто игроки выдохлись, с другим тренером они не поднялись так высоко. Да, во втором этапе турнира не везло. Команда оба раза вылетала в первом круге, но это уж точно не вина тренера. Он выполнял задачу-максимум.

Некая черная кошка пробежала между генеральным менеджером и главным тренером в прошлом сезоне. То ли Кирилл Фастовский был недоволен какими-то результатами, хотя у него вообще не было права требовать что-то, команда и без этого показывала результат выше своих возможностей. То ли Андрей Мартемьянов был очень недоволен тем, что перед ними ставят задачи, но не дают возможности выполнить их, совершенно не работая на рынке. Когда-нибудь мы узнаем правду, но к итоговой пресс-конференции напряжение достигло пика.

Да, на ней мы услышали, что Андрей Мартемьянов «готов продолжить работу в клубе», но тут же наткнулись на холодную фразу менеджера о том, что «все решит попечительский совет». Тогда и был окончательный разрыв. По-хорошему, «Сибирь» должна была предложить приличный контракт тренеру еще во время сезона, желательно долгосрочный, а на деле поставила его в позицию ожидающего милости от невидимых руководителей. Это не Мартемьянов должен был ждать совета, а попечители были обязаны собраться раньше, чтобы утвердить новый контракт.

Андрей Мартемьянов. ХК «Сибирь»

В итоге тренер дал добро агентам на поиск вариантов. Тренер был одним из кандидатов на пост главного в московское «Динамо», но теперь поедет на Дальний Восток. И совершенно понятно почему. «Амуру» нужен результат, учитывая все возможные кадровые проблемы.

Андрей Мартемьянов кем-то до сих пор считается тренером, который случайно попал в КХЛ. Хотя провал у него был только один — давным-давно в «Автомобилисте». С тех пор прошло много времени, тренер поработал в высшей лиге и получил возможность показать себя. Затем не было плохих сезонов. С «Амуром» он попал в плей-офф, с «Автомобилистом» выигрывал Восточную конференцию. Говорили, что тренер плохо работает на кубковой стадии, но этот аргумент не выдерживает критики. Чего там без Мартемьянова добился уральский клуб? Это он нивелировал все промахи руководства.

Сейчас два хороших сезона в «Сибири» и такое вот отношение. Мол, подожди в сторонке, мы еще по поводу тебя ничего не решили.

На мой взгляд, в Новосибирске в очередной раз совершают серьезную ошибку, проблема в том, что владельцы клуба как-то странно анализируют неудачи. Видимо, им просто так доносят позицию. Виноваты все: игроки, тренеры, ассистенты главного, скромный бюджет и еще тысяч причин.

Расставание с Мартемьяновым — ошибочное решение «Сибири». А тренер-то не пропадет.