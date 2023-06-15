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Сегодня, 17:20

Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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О причине смерти Дмитрия Тарасова пока не сообщают.

Уважали за работоспособность, самоотдачу и человеческие качества

Утром 15 июня из Хабаровска пришла страшная новость. Вчера скоропостижно скончался воспитанник «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов.

В бытность хоккеистом хабаровчанина, способного сыграть как на фланге, так и в центре, тяжело было назвать звездным игроком. Но где бы он ни играл — его везде безмерно уважали за рассудительность, работоспособность, самоотдачу и человеческие качества.

Практически вся карьера Тарасова так или иначе связана с родным клубом, за который двусторонний нападающий с прекрасными руками отыграл 14 сезонов. Только главный момент его хоккейной жизни произошел в Уфе — именно в столице Башкортостана он в 2008-м стал чемпионом России. В чемпионской команде Сергея Михалева выходец с Дальнего Востока не был твердым игроком основы, а в золотом плей-офф и вовсе сыграл всего один матч. Но даже при минимальном игровом времени в башкирской дрим-трим он считался важной фигурой в раздевалке.

 
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«Дмитрий запомнился мне позитивным, веселым и компанейским парнем. Не трус – настоящий боец. Хотя сам был небольшого роста.  У него было очень хорошее катание и мышление. Он был душой чемпионского «Салавата». Помню, как он переживал за команду, находясь в ротации. От него вообще не шло негатива – наоборот, только позитив. Было видно, что он просто старается попасть в состав», – рассказал в интервью «СЭ» главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Успел оставить яркий след Тарасов и в Новосибирске, где его до сих пор помнят благодаря прекрасному исполнению буллитов. В «Сибири» же Дмитрию покорилось по-настоящему уникальное достижение — 13 января 2010 года в матче с «Авангардом» он сумел оформить дубль в одном меньшинстве всего за 30 секунд!

В столице Сибири хабаровчанин провел два сезона. Но если в первом он был настоящим лидером команды Андрея Тарасенко, набрав приличные для аутсайдера чемпионата 20 (8+12) очков, то во втором сник и не сумел забросить ни одной шайбы.

Оказавшись в 32 года после неудачного отрезка без россыпи предложений, Тарасов решил, что лучшим вариантом для него будет возвращение в «Амур», где ему сразу вручили капитанскую нашивку. И не прогадал. Уже в первый сезон после репатриации он сколотил роскошное звено с Якубом Петружалеком и Петром Враной, где здорово подыгрывал чешской парочке, и помог родному клубу впервые в истории КХЛ выйти в плей-офф.

«Конечно, это не главное, что характеризует Диму как игрока и человека, но мне вспоминается именно это. Он был единственным игроком в раздевалке «Амура» сезона-2011/12, на которого Ханну Йортикка ни разу не повысил голос. Поверьте, это о многом говорит.

Димкин авторитет среди партнеров и тренеров был огромным. В Хабаровске его знали и любили абсолютно все болельщики. Тотально «свой», кровь от крови хабаровчанин. Думаю, в новой истории клуба он именно тот человек, с кем эта история ассоциируется», — с теплотой вспоминает бывшего капитана бессменный пресс-атташе «Амура» Алексей Чечелев.

Хоккеист Дмитрий Тарасов
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Не стал играть менее результативно умный компактный нападающий, даже когда олигархи раздербанили симпатичную команду импульсивного финна Йортики. Более того, за год до завершения карьеры он неожиданно для всех насобирал 36 (13+23) очков и в 36 лет обновил собственный рекорд результативности. Однако уже на следующий сезон возраст дал о себе знать и летом 2016-го легенда «Амура» официально попрощалась с профессиональным хоккеем, уйдя на пенсию в статусе рекордсмена по числу матчей, проведенных за клуб (575).

Не стал играть в АХЛ

Три года назад Тарасов пробовал себя на тренерском мостике. В сезоне-2020/21 он дебютировал в качестве ассистента в МХЛ, где помогал в «Амурских тиграх» своему бывшему партнеру Александру Юнькову. Но после того, как хабаровская молодежка финишировала на последнем месте в Западной конференции, тандем бывших звезд «Амура» был отправлен в отставку и больше на клубной работе замечен не был. Последние два года оба хоккеисты активно принимали участие в любительских турнирах и играли за ветеранскую команду.

Дмитрий Тарасов и Максим Потапов
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Кстати, была в жизни капитана «Амура» и североамериканская история. В 2005 году он, будучи незадрафтованным, приезжал в тренировочный лагерь «Рейнджерс», где провел несколько недель и сыграл несколько матчей в АХЛ:

«Впечатлений масса. Все-таки это «Рейнджерс», Нью-Йорк, знаменитый стадион «Мэдисон-сквер-гарден». До этого я в Америке бывал, но в Нью-Йорке никогда. Конечно, вся клубная система и тренировочный процесс очень сильно отличаются от наших, и нет смысла скрывать, что нам до этого уровня еще далеко. Многое понравилось, но туда надо ехать с именем, быть разрекламированным, играть в сборной. А я приехал с налету, с наскоку, поэтому пробиться было трудно, шансов почти не дали. Хотя вроде бы и проявлял себя нормально, забивал, отдавал.

 
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Поиграл в АХЛ, понял, что не мое, поэтому собрался и уехал назад, в Россию. Играя в фарм-клубе, ты получаешь очень маленькие деньги, и нет смысла сидеть там, играть в этой мясорубке в такой бестолковый хоккей, хотя кому-то нравится. Был бы помоложе, может быть, и остался бы. Но у меня к тому моменту появился ребенок, и надо было больше думать о семье, денежный вопрос был немаловажен», — рассказывал Тарасов в интервью официальному сайту «Сибири».

О причинах смерти хоккеиста хабаровский клуб не сообщает. По неофициальной информации, жизнь бывшего нападающего оборвал оторвавшийся тромб.

Хоккейный отдел «СЭ» выражает соболезнования всем родным и близким Дмитрия Тарасова.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
Дмитрий Тарасов (хоккей)
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