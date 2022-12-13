Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык

Андрей Алтыбармакян прославился благодаря буллиту.

Звездный уик-энд в Челябинске будут вспоминать как идеальный — уверен, что все увезли с Урала позитивные впечатления. На предматчевом фуршете игроки не думали о режиме и спокойно могли себе позволить пару бокальчиков. Общались с друзьями, которые играют в других командах, журналистами, да и просто хоккейными легендами: Александром Еременко и Сергеем Мозякиным.

Решение организаторов разделить мастер-шоу и матчи между дивизионами на два дня однозначно было успешным. Если раньше кто-то брал билеты только на первый день, чтобы посмотреть конкурсы, то теперь их растянули на два дня.

Конечно, самым ярким стал конкурс на эффектный буллит. Ремейк знаменитого буллита Андрея Миронова в тележке — только теперь сам Андрей вез Еременко. Дмитрий Рашевский, переодетый в одноклубника Эрика О"Делла, который не смог приехать в Челябинск из-за травмы. А выиграл конкурс Николай Голдобин, надевший перед буллитом очки главного тренера дивизиона Харламова Ильи Воробьева.

Андрей Алтыбармакян. ХК «Трактор»

Почему-то мало голосов болельщиков получил нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян, использовавший для броска клюшку, стилизованную под шампур с шашлыком. Но хоккеист получил признание спустя пару дней — момент с его буллитом показали по североамериканскому телевидению в перерыве матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».

Алтыбармакян провел два года в системе «Чикаго», но до НХЛ так и не добрался. После прошлого сезона Андрей вернулся в «Сочи», но дела у его клуба идут паршиво: с большим отрывом сочинцы — худший клуб лиги. Может быть, попадание на телевидение Нью-Йорка придаст игроку позитивных эмоций?

Челябинск же вслед за Матчем звезд КХЛ готовится принять матч сборной России. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сказал, что такое событие может состояться в мае. И не стоит сомневаться, что оно соберет аншлаг.