Новый рейтинг зарплат КХЛ. 240 самых дорогих игроков лиги

Новая версия топ-листа самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата от «СЭ».

«СЭ» в восьмой раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в июне прошлого года — и это был топ-160. Сейчас — топ-240 хоккеистов, получающих как минимум 20 миллионов рублей в год. До конца чемпионата рейтинг не изменится. Многие игроки уже подписали новые контракты на следующий сезон, но действующие соглашения — с прежними цифрами.

В рейтинге и далее по тексту указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

На самом верху рейтинга по-прежнему Максим Шалунов из «Локомотива» и Корбэн Найт из «Авангарда», зарабатывающие по 90 миллионов в год. При этом в следующем сезоне получит на 5 миллионов больше. Столько же, как и одноклубник Рид Буше, зарплата которого сейчас на 35 миллионов меньше. А вот их партнер по звену Владимир Ткачев может выйти на рынок свободных агентов и получить даже больше.

Звезда «Ак Барса» Александр Радулов входит в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ, но с бонусами его доход может стать наибольшим в лиге. Помимо 20 процентов стандартных бонусов (16 миллионов), которые не учитываются под потолком зарплат, в контракте форварда прописан пункт о 90 миллионах за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата.

Впервые в нашем рейтинге представлены абсолютно все клубы КХЛ — даже в самых бедных в лиге есть как минимум по четыре-пять игроков с зарплатой 20 миллионов. Все благодаря «полу» зарплат: нужно же на кого-то тратить минимальные 315 миллионов в год.

Прослойка в представительстве клубов очевидна: у восьми в рейтинге представлены от 16 до 19 игроков. То есть практически весь основной состав. Наиболее ровно распределены зарплаты у «Магнитки»: всего в рейтинге 19 хоккеистов клуба, а в топ-92 (40 миллионов в год и больше) — всего 6. При этом по супердорогим игрокам (топ-30) с топами соперничает «Трактор»: у челябинцев, а также ЦСКА, «Ак Барса», «Локомотива» и «Авангарда» по четыре игрока с зарплатой 55 миллионов и больше.

Удивительно, что аутсайдеры рейтинга — две команды, уже обеспечившие себе выход в плей-офф. Причем «Торпедо» гарантированно начнет его дома. У нижегородского клуба и «Северстали» в составе много молодых игроков, которые только зарабатывают себе имя, поэтому у каждого клуба всего по четыре хоккеиста с зарплатой от 20 миллионов.

В Восточной конференции платят больше — это вы могли понять еще из нашего текста с инсайдами о зарплатных бюджетах клубов (https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/zarplaty-v-khl-skolko-kluby-ligi-tratyat-na-zarplaty-hokkeistov-2030789/). Теперь мы еще более наглядно убеждаемся в этом: 136 игроков из 240 (57 процентов) в нашем рейтинге — представители клубов «Востока». В топ-30 также заметно лидерство «восточных» клубов: 17 игроков против 13.

В летнем рейтинге было всего 32 иностранца, но это и логично — многие тогда просто не успели подписать контракты. Сейчас их — 79 (по девять — из Белоруссии и Казахстана, они не считаются легионерами). Подавляющее преимущество — у канадцев. Их аж 32, и это не учитывая натурализованных представителей Страны кленового листа.

Традиционно в КХЛ было много представителей Швеции, Чехии и Финляндии — топовых европейских хоккейных стран. Сейчас их суммарно восемь, причем финн всего один — Теему Пулккинен из «Трактора». Зато в топе аж шесть словаков и девять американцев.

Рейтинг зарплат показывает, что наполнить свой состав дорогими звездами недостаточно для успешного выступления в КХЛ. И если нижегородское «Торпедо»", «Адмирал» или «Сибирь» добьются в предстоящем плей-офф большого успеха, это может заставить кого-то пересмотреть свои взгляды на комплектование.