Двух фаворитов КХЛ трясет уже на старте. Что происходит с «Салаватом» и «Локомотивом»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Замена

В «Авангарде» нашли крайнего: вину за неудачный старт свалили на тренера Константина Курашова. Накануне он был официально уволен, хотя, по некоторым данным, уже не ездил в Астану. На его место пришел Михаил Кравец, известный по работе главным тренером в «Витязе» и «Амуре». С Курашовым вышла странная история. В прошлом сезоне он работал в ВХЛ с «Омскими Крыльями». Чистый фарм-клуб не попал в плей-офф, но спортивный результат для таких коллективов никогда не являлся важным показателем, тем более что на некоторые игры приходилось выставлять по десять полевых хоккеистов, так как остальные болели. Тем не менее убрали его из клуба именно за «невыполнение задачи». Летом генеральный менеджер Алексей Волков, назначив этого тренера помощником Дмитрия Рябыкина, четко аргументировал свое решение. Он говорил о преемственности, о том, что опыт Курашова при работе с молодежью пригодится команде. Сейчас предпочитают все это не вспоминать.

Курашов — сильный специалист. Его основная проблема в том, что он слишком «европейский». Ему не хочется кричать на хоккеистов, материть их, штрафовать. Он пытается донести всю информацию добрым словом, но его методы не работают на территории нашей страны. Именно потому не получилось в «СКА-Неве», а сейчас и в Омске. Но игрокам он говорит правильные вещи, и не его проблема, что большинство не воспринимает спокойный тон. Интересно, но Кравец примерно такой же. Ненавидит кричать, но при этом у него более хоккейная манера общения, со специфическими шутками, иногда обидными, но мотивирующими. Тренер долгое время работал помощником в КХЛ, у Кравеца неплохая самостоятельная карьера, когда он вывел «Витязь» в плей-офф. Плюс и в том, что он не местный и никогда не имел отношения к «Авангарду». На какие-то вещи специалист взглянет иначе. Что ж, лишь бы помогло.

Константин Курашов. ХК «Авангард»

Выводы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча со СКА дал довольно жесткую пресс-конференцию, где чуть ли не впервые в своей тренерской карьере прошелся по хоккеистам. После таких слов игроки должны начинать работать иначе, стараться, показывать, что они готовы исправить все проблемы. И в субботу у них был шанс. Да, приехал крепкий «Витязь», но если ты ставишь перед собой серьезные задачи, то должен обыгрывать команды такого уровня.

Два очка были добыты. Но как! 0:0 по итогам основного времени и овертайма, успех только в серии буллитов на девятой попытке. В таблице ситуация улучшилась, но это не та победа, которая вдохновляет хоккеистов на дальнейшие подвиги и возвращает им уверенность. Команда Вячеслава Буцаева не сломалась, легко разрушая атаки соперника, а при определенном везении могла бы и победить. Наверное, после этого матча пошел обратный отчет работы самого Никитина в штабе. Вряд ли в Ярославле будут терпеть и дальше такое положение дел. Хоккеисты то ли реально не слышат тренера, то ли не хотят играть под его руководством, то ли обе стороны не идут на контакт.

Мы-то понимаем, что самая правдивая версия — игроки в клубе не того уровня, чтобы можно было на что-то надеяться. И правильно пойти другим путем, обменять каких-то ребят, может быть, найти иностранцев, которые усилят конкуренцию. Но в «Локомотиве» такой путь не признают. Руководство считает, что они собрали отличный состав, а в том, что нет отдачи, виноват исключительно тренер. На следующей неделе у «Локомотива» матчи в гостях против «Динамо» и «Витязя», а также встреча с «Адмиралом» на своем льду. Не исключено, что выводы будут сделаны уже к следующим выходным. Надо сказать, что отставка тренера будет большой ошибкой менеджеров, но в Ярославле «игра с граблями», кажется, любимый вид спорта. Впрочем, тренеру тоже нужно постараться. Пора уже применять другие методы управления. Слова должны стать жестче, а тон громче. Иначе, видимо, никак.

Игорь Никитин. ХК «Локомотив»

Поражение

«Салават Юлаев» начал сезон безобразно. Команда одержала только две победы, а в последних трех матчах набрала лишь один балл, сумев дотянуть до конца основного времени во Владивостоке. Что же происходит? В Башкирии, понятное дело, негодуют, а общий тон болельщиков, добравшихся до интернета, предельно понятный: всех уволить, разогнать, набрать новый состав, привезти других тренеров и более опытных менеджеров. Никто не осознает, что уфимский клуб вступает в новый период. А такая перестройка не проходит за один день, даже нескольких месяцев мало. Посмотрите на других, оказавшихся в подобной ситуации. Вспомните, сколько времени потребовалось ЦСКА для победы, хотя они тратили невероятные деньги, когда еще не было жесткого потолка зарплат. Проанализируйте, как провел последние три года «Ак Барс».

Надо понимать, что собрать команду непросто, даже если есть деньги. Но в Уфе все кричат, что нужно применять крайние меры. Помните, что будет непросто, говорили болельщикам летом, когда генеральный директор отказывался сформулировать четкую задачу на сезон. Он-то прекрасно понимал, что наступило новое время, период перемен, пройти этот этап все равно придется. Идет поиск новых лидеров, у «Салавата Юлаева» будет новое лицо. Нужно просто смириться с тем, что команду пока трясет и лихорадит, а она не громит соперников на своем пути. Конечно, есть вопросы к Виктору Козлову, к хоккеистам, но это нормально, важно же понимать, что все идут в одну сторону. «Салават Юлаев» меняется, надо дождаться, когда все закончится. И руководству не надо слушать тех, кто громче кричит, а делать то, что они задумали. А то постоянные смены «вектора развития» никогда не приносят результата, и подобных доказательств в КХЛ не счесть.