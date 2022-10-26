Первый в истории клуб не из Москвы, ставший чемпионом страны, может вернуться в элиту. Какая судьба его ждет

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Арбитры КХЛ вновь попали в центр внимания. Едва ли не каждый день сообщают о каком-то просчете, якобы повлиявшем на результат. Сразу же идут обвинения в «упавшем уровне» и задаются довольно тупым вопросом: «Кто-то что-то будет делать?» Видимо, надо всех отстранить, наказать, а затем поднять парней из МХЛ, там больше 70 главных судей. И все наладится.

Правда в том, что нет никакой проблемы с судьями в КХЛ. Уровень по-прежнему высокий, жаль никто не вспоминает, что перед началом сезона департамент потерял пять элитных арбитров, а календарь турнира довольно жесткий, и на оставшихся выпадает огромная нагрузка. Смешно вообще слушать разговоры о том, что арбитры ошибаются. То есть, конечно, они что-то да пропускают, иногда значимое, как в матче СКА — «Локомотив», где не заметили чистый фол со стороны Яшкина. Но делать из этого серьезную проблему глупо. Переверните ситуацию. Мы помним, что решающую ошибку допустил Павел Красковский. Представьте, что сейчас все будут обсуждать Павла, восклицать «доколе?» и требовать оштрафовать игрока или отстранить. И будут это делать не болельщики ярославского клуба, а вся страна. Как думаете, в каком состоянии Павел выйдет на следующий матч?

Никто же не утверждает, что арбитры идеальны. Но ошибаются они на порядок меньше, чем другие участники матча. Менеджерам вообще стоит помолчать. Вы-то на своих должностях идеальны? Наверняка уже у каждого по миллиарду, потраченного на неудачные трансферы. Никто не запрещает говорить об арбитрах, но вроде бы в КХЛ и не прячутся. Была ошибка с голом Данилы Юрова — признались и извинились. Был идиотский буллит в сторону спартаковцев — согласились. Но менеджеры, хоккеисты, тренеры должны помалкивать, и правильно, что их штрафуют за судейскую тему. Следите за своей работой.

Арбитры КХЛ. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Претенденты

Видимо, в следующем сезоне «Лада» уже точно вернется в КХЛ. Поручение дано на самом высоком уровне, а это практически гарантия, что событие состоится. Правда, не все так гладко. Чтобы попасть в число участников Континентальной лиги, надо соответствовать самым высоким параметрам. А на модернизацию арены в Тольятти потребуются серьезные вложения. Но пока денег физически нет, а работы должны начаться немедленно. Не будет ли такого, что новому клубу «простят» некоторые недостатки под обещание «все исправить в ближайшее время». Не хотелось бы.

Конечно, система «видеогол», комфортные раздевалки и современный видеокуб важны, однако нас больше интересует, не получим ли мы еще одного аутсайдера турнира. Хотелось бы видеть клуб, который не потеряет шансы на плей-офф еще до старта. И тут большие вопросы. На рынке хоккеистов нет. Входить в сезон с нынешним, хоть и немного усовершенствованным, составом невозможно. В команде есть сильные ребята, но уровня ВХЛ. КХЛ должна либо подумать о редрафте и либо разрешить команде использовать большее количество иностранцев, чем сейчас, либо вообще отменить лимит на легионеров в следующем сезоне, учитывая ситуацию. Руководству тольяттинского клуба надо уже сейчас договариваться с какими-то хоккеистами, но это тяжело, так как нельзя вести переговоры при действующих контрактах.

Проблема и в том, что за последние годы менеджеры раздали кучу талантливых хоккеистов — например, отдали права на Дениса Гурьянова, который бы им помог в следующем сезоне. Так что КХЛ должна сказать, собирается ли она как-то помогать клубу в спортивном смысле. А то получим клуб, который лишь формально участвует в турнире.

Болельщики «Лады». ХК «Лада»

Первый матч

Нападающий Михаил Мальцев провел первый матч за «Колорадо» в нынешнем сезоне. Этой ночью он принял участие в шикарной игре против «Рейнджерс», но вряд ли сможет назвать себя ее полноценным участником. Если в первом периоде нападающий четыре раза вышел на лед, то в следующих двух отрезках встречи — пять раз. Правда, главный тренер «Лавин» посадил все четвертое звено, так что это не претензия конкретно к российскому форварду. Но все равно мало приятного. Ты вроде бы и в команде НХЛ, но тебе дают понять, что в зарубах участвовать не можешь. Хотя Мальцев успел провести два силовых приема, рассчитывать на какие-то результативные очки не было никакой возможности.

Напомним, что форвард в этом сезоне подписал новый контракт с «Лавинами», но весьма дешевый. В первой команде он может рассчитывать на 800 тысяч долларов, а в АХЛ — на 200. Совсем недавно клуб выставил его на драфт отказов — необходимая формальность, чтобы перевести хоккеиста в АХЛ. Игрока никто не забрал, и он поехал к «Орлам».

Мальцева ждут в России. Права на него получил «Спартак» в знаменитой сделке по обмену Александра Никишина. В клубе уже провели предварительные переговоры с агентом хоккеиста, но не договорились. При этом красно-белые не собираются уступать никому права на нападающего, так как у них самих проблемы в атакующей линии. Осталось дождаться, когда какое-то решение примет сам Михаил. У него есть опция о возвращении домой в случае перевода в АХЛ.