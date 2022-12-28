Этот ход не объяснить ничем. Клуб КХЛ подписал хоккеиста, который не играл полтора года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дедлайн

В последний день дозаявочной кампании болельщики разных клубов ждали многого, но не получили ничего. «Авангард» не решил вопрос с вратарем, а Евгений Аликин остался в Хабаровске. «Салават Юлаев» подписал только Михаила Мамкина, у которого был односторонний контракт с клубом ВХЛ «Торос». Ничего не сделали для изменения в составе «Спартак» и «Динамо». А «Локомотив» оконфузился. Да, менеджеры продлили Рушана Рафикова, Максима Осипова и Андрея Сергеева, но при этом заключили новый контракт с нападающим Михаилом Варнаковым.

Михаил Мамкин. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Но что же остальные? Ничего. Да и трудно было на что-то рассчитывать при нынешней международной обстановке. Иностранцы, которые были доступны для переговоров, вряд ли бы сумели серьезно усилить клубы. На российском рынке тоже все очень тяжело. Никаких доступных вариантов для обмена. То есть переговоры шли, но одна из сторон сознательно выставляла неприемлемые требования в сделке. Допустим, если кем-то интересовался «Металлург», то в качестве компенсации за любого хоккеиста сразу просили Даниила Юрова, Романа Канцерова и Никиту Гребенкина. И все в таком духе. Потому, кстати, трейдов совершенно не было.

В основном новости касались каких-то одиночных сделок. Дальше все будет только хуже, так как поток игроков за океан не иссякает, домой никто не возвращается. И все-таки тот же «Авангард» мог действовать активнее. Омичи обязаны были усилить свою вратарскую линию, но так и не договорились с хабаровчанами. Команда идет в плей-офф с Василием Демченко, ему же, вероятно, придется провести большинство матчей регулярного чемпионата. Зато так интереснее. Непонятно, кто выиграет Восточную конференцию, никаких логичных прогнозов сделать нельзя — только угадать.

Возвращение

«Ак Барс» официально объявил о назначении главным тренером Зинэтулы Билялетдинова. Смешно, но уже второй раз за сезон в клубе меняют главного после победного матча. Юрий Бабенко лишился своего поста через несколько часов после успеха в Сочи. Рокировка странная. Кажется, что ее единственный смысл в том, чтобы поднять статус Билялетдинова. Не солидно ему быть чьим-то помощником, пусть руководит официально. Ничего же не поменялось. До этого Бабенко принимал решения, каждое из них обсуждая с Билялетдиновым. И вряд ли он мог сделать что-то такое, от чего захватило дух. Типа поставить Радулова в защиту. Сейчас определять состав будет ветеран тренерского цеха, но именно Юрий разрабатывает тактические варианты.

При этом все точно знают, что Билялетдинов проработает только до конца сезона. Он и сейчас не горел желанием возвращаться на скамейку, но уже стало неудобно, когда его упрашивают самые высокопоставленные чиновники. Но Билялетдинов оторван от хоккея, он познал вкус жизни богатого пенсионера и справедливо не хотел возвращаться к этим авиаперелетам, жизни в отелях, постоянным тренировкам.

Расскажу такую деталь. Летом я посмотрел один период матча «Ак Барса» вместе с Билялетдиновым. Большую часть времени он рассказывал о том, в каких театрах побывал, каких знакомых увидел. А потом, когда я спросил об Артеме Галимове, чей регресс был очень заметен, тренер почему-то вспомнил, как Артема подключали к первой команде из молодежки. Да это когда было-то?

Ясно, что казанцы запороли сезон. Есть вероятность, что Билялетдинов оживит команду, но она невысока. Хотя бы потому, что нынешний состав собирался не под него.

Удивительные сделки

Три сделки в последний день дозаявок удивили, а скорее даже рассмешили общественность. Подписание нападающего Михаила Варнакова в «Локомотив» ничем объяснить нельзя. Нет ни одного аргумента в пользу контракта, и очень жалко людей, которым приходится находить причины для объяснения, почему это не позорная сделка. Версия одна — отец Варнакова работает главным по развитию в школе ярославского клуба, видимо, ему выписали такой бонус. Михаил был медленный уже в свои последние годы в КХЛ, а летом смутил руководство «Лады», которое было готово взять ветерана. И после этого им не заинтересовался ни один клуб второй по силе лиги. Железнодорожники могли бы и Сергея Шумакова взять, который совсем недавно был доступен для переговоров. Тогда бы хоть логика прослеживалась.

Вторая сделка — аренда защитника Никиты Зоркина из СКА в «Динамо» Минск. Было очевидно, что хоккеист, неплохо выступавший за «Сочи», ничем не поможет питерской команде. Не было никакого смысла забирать его с Черного моря, а в итоге он провел два матча и в нем разочаровались. Кто выиграл от этого? Никто. Зоркин сейчас едет в проблемный клуб и там тоже не решит проблем в защите. Сочинцы же расстроены тем, что у них зачем-то забрали хоккеиста, а над СКА все смеются. Видимо, чтобы отвлечь внимание, клуб внезапно подписал двусторонний контракт с вратарем Евгением Иванниковым, про которого уже все давно забыли. И немудрено. В прошлом сезоне голкипер плохо сыграл за «Нефтехимик», ничем не впечатлил в «Ижстали», а заканчивал чемпионат где-то в Словакии. И у него не было работы с начала сезона, Иванников никому не был нужен. Как и в случае с Варнаковым, объяснить сделку невозможно.