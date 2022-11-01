Радулов прав. «Ак Барс» набрал звезд, но не знает, как ими управлять

Обзор дня Алексея Шевченко.

Заявление

Совершенно не важно, каким способом заявление нападающего Александра Радулова появилось в прессе. Агент ли его подсуетился, или он сам набрал журналисту и дал интервью. Главное, что это лишний раз подтверждает тезис о том, что внутри раздевалки «Ак Барса» есть группировки, а главный тренер не способен объединить хоккеистов. Да, когда Радулова показательно вывели из состава команды перед встречей с «Нефтехимиком», многие удивились. Если проанализировать матчи, то никаких объективных причин не было. Неважно играл? Ну, точно уж не хуже многих, кто остался. Конфликт с Юрием Бабенко на скамейке? Прекратите. Нужно совсем не знать форварда, чтобы обижаться на какую-то резкость с его стороны. Скажи в ответ что-нибудь жесткое — конфликт исчерпан. Ну или можно просто не заметить, да Александр и сам забудет через минуту. Про «дали отдохнуть» на ходу придумал Олег Знарок, который вообще в панике и не знает, как все наладить. Если бы внутри команды все было в порядке, то Радулов бы просто промолчал.

Во многих командах ведущих хоккеистов оставляют в запасе, они хоть и недовольны, но не устраивают скандал. Потому что прекрасно понимают, что поступи они так, как Александр, то серьезно бы досталось, как от главного тренера, так и от генерального менеджера. В Казани Марат Валиуллин сделал все, что от него просили, хотя, видимо, не согласен с вектором развития клуба. Но сейчас он лишь смотрит за тем, как все это работает. Все остальные заботы на тренере, но Знарок оказался не готов к трудностям. Знаете, что больше всего раздражает представителей всех кланов в команде? Отсутствие справедливости. Одному на льду можно все, а другому за это сокращают игровое время. Кто-то проводит плохой матч, но тренер предпочтет не заметить, тем более если это авторитетный хоккеист. Отсутствие последовательности у Знарка — неприятная неожиданность и для людей, которые повлияли на его назначение. Радулов в своем заявлении четко обозначил проблему. Но руководители не хотят брать на себя ответственность и признавать ошибку с выбором тренера.

Возвращение

Нападающий Никита Гусев возвращается в СКА. Про варианты с НХЛ можно забыть, за все время у форварда не появилось более или менее серьезных вариантов. По моим данным, пара команд осторожно интересовались тем, в какой форме хоккеист, но с той же настойчивостью, какой вы интересуетесь здоровьем, например, соседа по подъезду. Из вежливости спросите, но через мгновение потеряете всякий интерес, и в памяти ничего не останется.

Никита Гусев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Последний сезон Никиты за океаном получился отвратительным. Он не смог бы пробиться в топ-6 ни одного клуба, а возраст у форварда такой, что переучивать поздно. Вообще его попытки найти вариант за океаном выглядели как нелепая шутка. Была, наверное, какая-то другая причина, из-за чего он не хотел начинать сезон в сентябре, как все остальные. Но сам Гусев если и расскажет об этом, то только после окончания карьеры.

Питерские армейцы поступают странно, подписывая хоккеиста. Никита не соответствует концепции «каждый хоккеист команды должен одинаково играть, как в первом, так и в четвертом звене». Гусев — это атака, только она, никакого меньшинства или активных оборонительных действий. Единственный вариант, который приходит в голову после этого контракта, — главный тренер хочет усилить большинство. Теперь в СКА появится человек, который бы умел использовать моменты. Питерцы на седьмом месте в лиге по реализации лишнего, впереди даже «Сибирь» и «Торпедо», а это в клубе никого не устраивает. Других аргументов в пользу Гусева нет. Плюс хоккеист долгое время тренировался без команды, сейчас еще понадобится время, чтобы поймать игровой ритм, улучшить физическое состояние. Но СКА готовится к плей-офф, с регулярным чемпионатом для них все уже понятно. А к марту Никита наберет кондиции.

Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Аренда

В последнее время главный тренер «Северстали» Андрей Разин только и говорил о том, как ему необходим центральный нападающий. Вариантов за границей не было, в России тоже особо не разбежишься. Приходится идти на риск, хотя с таким бюджетом, как у череповецкого клуба, иначе нельзя. Из «Металлурга» в аренду взят нападающий Юрий Платонов. В прошлом сезоне хоккеист выиграл Кубок Петрова с «Рубином». Правда, сезон получился неоднозначным. До серьезной травмы Юрий был лидером тюменского клуба, а после нее так и не вышел на прежний уровень. В плей-офф всего 6 очков в 20 матчах, хотя хоккеист был заметен на площадке. В ВХЛ он был в скрытой аренде и летом вернулся в «Металлург».

Но команда Ильи Воробьева идет за кубком. Юрий хоть и талантливый парень, но посмотрите на центральную линию команды. Кого он может вытеснить на постоянной основе? Форвард в этом сезоне провел только один матч, вышел на площадку в Москве, когда разыгрывался первый титул сезона во встрече с ЦСКА. Порадовал высоким процентом выигранных вбрасываний (10 из 13), но после этого Воробьев не дал ему не единого шанса. Платонов месяц просидел в запасе, только в октябре его отпустили в «Южный Урал», где он отметился дублем в четырех матчах. Теперь новое испытание. Для хоккеиста — идеальный вариант, все лучше, чем сидеть на трибуне и тренироваться. Но не стоит забывать, что у Разина очень серьезные требования к хоккеистам. И даже тренер не знает, способен ли Платонов выполнять задания. Но выбора у «Северстали» нет.