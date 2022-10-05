Знарок срывается на журналистов, «Авангард» громят, «Трактор» валится. В КХЛ становится жарко

Обзор дня Алексея Шевченко.

Герой

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев не пропускает три матча подряд, причем соперники были высочайшего уровня. Голкипер отразил все атаки нападающих «Трактора», «Автомобилиста» и «Авангарда». Не случись в мире того, что происходит, Андрей вряд ли бы вернулся в Россию. В Финляндии ему нравилось, вратаря там ценили, уже из Северной Америки стали осторожно интересоваться перспективами хоккеиста. Но все изменил февраль. Кареев, кстати, подписал новый контракт с ТПС, а потом выяснилось, что продолжить карьеру в этой стране будет невозможно, да и звонки из Уфы стали раздаваться все чаще и беседы длились неприлично долго. Наконец он согласился вернуться домой. Более того, кажется, заплатил компенсацию за разрыв соглашения c ТПС из своего кармана. И у «Салавата Юлаева», где руководство находится под постоянным и жестким давлением общественности, собралась сильнейшая пара вратарей в лиге. Да, тогда только на бумаге, но, вероятно, только в Магнитогорске могли конкурировать с такой парой. Илья Ежов хоть и нестабилен, но только в ситуации, когда ему приходится играть одному.

Кареев приехал из другого чемпионата, ему потребовалось время на адаптацию, и, видимо, к концу сентября она завершилась. Андрей очень спокойный и рассудительный, один из тех в нашей лиге, кто реально похож на вратаря в известным смысле слова. Иногда, разговаривая, не понимаешь, что у него на уме. Приветлив ли Андрей или полон ненависти? Ему бы в покер играть, никто бы никогда не узнал, какие карты на руках у вратаря. Но спокойствие Кареева передается партнерам. В команде чувствуют, что на последнем рубеже очень спокойный человек, на которого стоит рассчитывать. Всплеск Андрея не временный, уверен в этом. Он, вероятно, все-таки иногда будет пропускать, но не так часто, как думали пессимисты. Получается, что пока главное приобретение клуба не Хо-Сэнг или Хмелевски, а именно Кареев.

Срыв

Опять в Казани проходят лучшие послематчевые пресс-конференции. Казалось, что с отъездом Дмитрия Квартальнова градус общения с журналистами снизится, но Олег Знарок делает все, чтобы болельщики включали прямые трансляции после окончания игры. Там иногда не менее интересно, чем на льду. Нет, даже гораздо веселее. Главный тренер «Ак Барса» то ли не понимает, где находится, то ли думает, что его манера общения еще на кого-то производит впечатление, но он точно выбрал не тот путь для работы. Репортеры совсем не испугались Знарка, стали готовиться к пресс-конференциям, напоминать о том, что он говорил и делал раньше. И эту битву тренер проигрывает.

Сразу идет в ход агрессия. До этого он предлагал «встать с ним на скамейку», во вторник заявил, что люди в зале «плохо разбираются в хоккее».

«Ак Барс» снял вратаря в овертайме абсолютно авантюрно, никто не понял, зачем тренеры так поступили, когда шайба была в средней зоне, а никакого преимущества не существовало. Знарку напомнили, что он говорил в первый раз после неудачной замены, но тот стал путаться, ругаться, отнекиваться. Это лишь штрих к тому, что происходит в «Ак Барсе». Все же должно быть совершенно иначе. Даже тяжелые периоды клуб обязан проходить спокойно, а тренер в непростые моменты излучать уверенность в своих силах. Такое ощущение, что на дворе уже февраль, все уставшие, а впереди важные матчи плей-офф. Да, в Казани не принято увольнять тренеров в середине сезона. Дают доработать всем. Но как бы в руководстве не передумали, видя, что Олег Знарок откровенно плывет.

Драка во время матча «Трактор» — «Метулларг» Мг. ХК «Трактор»

Матч

«Трактор» снова проиграл на своем льду, для команды Анвара Гатиятулина это уже третье поражение подряд, но, наверное, самое болезненное. «Металлург» — принципиальный соперник, а челябинское дерби острее любого московского. Но опять не получилось порадовать болельщиков, а между прочим, фанаты в городе терпеливые и по-прежнему на игры приходит больше шести тысяч зрителей. Нервничают все.

После игры Владимир Ткачев выступил с речью, суть которой была в том, что не тренер виноват в кризисе, а хоккеисты. И каждый из его партнеров должен задуматься о том, что он делает на площадке, как пользуется своей возможностью играть в КХЛ. Это хорошо, что хоккеисты стали нервничать. Первый путь к выходу из кризиса — признать, что проблема внутри, а никакие внешние силы не влияют. Но мало просто разговаривать.

Что же с игрой? Дошло до того, что даже главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказал поддержку своему коллеге, но пока нет и речи об отставке тренера. Ситуацию хотят исправить иначе. Какие же способы будут действенными? Помогли бы обмены, но ситуация на рынке плохая. Сейчас кадровый дефицит, каждая команда бережет своих звезд, и никто не будет отдавать ведущего хоккеиста, даже если есть какой-то кризис. Взять новичков внутри страны неоткуда, а с легионерами беседы идут тяжело по разным причинам, о которых всем известно.

Но «Трактору» необходимо усиление тренерского штаба. Гатиятулин сейчас фактически без помощников, а нужен человек, который бы взбодрил и лавку, и раздевалку. Пусть его возненавидят, пусть он окажется диктатором и заведет новые порядки. Все это пойдет на пользу и позволит Гатиятулину сосредоточиться на тактике. В «Тракторе» нехватка именно таких людей. Да и в раздевалке тоже. Антон Бурдасов никогда не произносил революционных речей, Никита Тертышный слишком молод, Владимир Ткачев чересчур интеллигентен. Появление нового человека изменит положение. Тем более уже в игре с «Металлургом» на площадке было много позитивных вещей, но про них забыли, так как в итоге команда проиграла. Так что надо искать людей. Это поможет.