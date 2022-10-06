Русский защитник мечтал пробиться в НХЛ. Его отправили в фарм-клуб, и он сразу передумал

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был оштрафован на 300 тысяч рублей за неприличный жест, показанный на скамейке сразу после окончания матча ЦСКА — СКА. Обрадовался шайбе в овертайме, не сдержал эмоций и получил. Смущают два момента. Есть документ, что разбирательство по делу тренера питерского клуба инициировано московской командой. ЦСКА предоставил видеозапись с камер наблюдения, которая расположена над скамейкой гостей. То есть жест никто не видел, он не попал в трансляцию и нет никаких доказательств, что был адресован арбитрам. Поверьте, если бы судьи увидели такое, то выписали бы Ротенбергу штраф, его уже наказывали малым штрафом за разговоры.

Конечно, похожие ситуации с внезапным видео в КХЛ были. Вратарь Иван Федотов в одном из матчей финальной серии не сдержался в адрес игроков «Металлурга», и это тоже попало на технические камеры. Магнитогорцы не упустили возможность и тоже послали кадры в СДК. Но есть и разница. Момент Федотова прекрасно видел соперник, голкипер адресовал его именно Ивану Налимову и особо ни от кого не прятался. Пересмотрите момент с Ротенбергом. Кому он показывал? Непонятно. Константину Шафранову, который не хотел выпускать Максима Грошева на овертайм? Какому-то хоккеисту? Или просто так странно радовался? Давайте наказывать за плевки игроков на скамейке, за то, что они явно выражают неудовольствие каким-нибудь эпизодом или решением. Не оправдываю Ротенберга, но, например, иногда тренеры матерятся. Давайте и за это штрафовать — нельзя же нецензурно выражаться. Такие моменты могут выносить на обсуждение арбитры, инспектор, но никак не соперник. СДК опять поступил ужасно, приняв абсолютно несправедливое решение. И это бьет по имиджу комитета гораздо сильней, чем жест Ротенберга.

Кстати, заметьте, как один из болельщиков ЦСКА колотит по стеклу скамейки СКА, выражая неудовольствие поражением. Это разве не нарушает пункт об обеспечении безопасности участников? За это не надо штрафовать хозяев арены? Все понимают, почему ЦСКА так поступил в отношении СКА. Но Спортивно-дисциплинарный комитет не должен был вмешиваться в чужой конфликт.

Серия

«Спартак» второй раз подряд проиграл своему сопернику со счетом 1:5, а в последних пяти матчах у команды было четыре поражения. Пора кричать о кризисе, но он какой-то странный. Например, красно-белые обыграли «Торпедо» — 4:3, проигрывая по ходу встречи три шайбы. Но затем были игры против «Витязя», да и с питерскими армейцами все сложилось неудачно. Этот кошмарный период вместил в себя поражение от ЦСКА в овертайме, а также неудачный домашний матч с «Барысом». В турнирной таблице, впрочем, команда Бориса Миронова держится бодро. Пятая позиция, правда, место весьма условное, так как до восьмой строчки всего два балла. Но все равно речи пока не идет о том, чтобы выпасть из зоны плей-офф.

Что же происходит? Недавно был на тренировке «Спартака», и главный тренер Борис Миронов сразу же сказал: «Настроение-то у нас нормальное, а забивать не можем». Так и есть, как бы ни банально звучала фраза, команду подводят нападающие. Они вроде бы и не ошибаются, но ничего не делают, в итоге все шишки несправедливо валятся на защитников и вратарей. После травмы Дмитрия Кугрышева распалось ударное звено с Александром Хохлачевым и Андреем Локтионовым, а соорудить что-то новое и такое же опасное не получается. Роман Старченко не тянет. В девяти матчах всего 2 (1+1) очка, а это совсем не то, на что рассчитывали. Очень сильно разочаровывает Филип Вароне. Шайба и передача и 14 матчах — провал. Даже у Матвея Заседы два гола в двух матчах, а он вообще в ВХЛ сидел. Постоянно травмирован или набирает форму после повреждений Артем Демков. Лучшие в команде Максим Цыплаков и Илья Талалуев, но Максим последний матч пропустил, и у чужих ворот стало совсем грустно. Главный тренер не может забивать за хоккеистов, к Миронову претензий нет. Работает, ищет варианты, за счет своих наработок выносил «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Но форварды должны помочь тренеру. Какие тут могут быть методы, чтобы их разбудить? Может быть, накричать, вдруг поможет?

Кирилл Марченко. Фото USA Today Sports

В фарм

В последнем выставочном матче «Коламбус» проиграл «Каролине» со счетом 1:8, но российские хоккеисты «Жакетов» Егор Чинахов и Кирилл Марченко своей статистикой могут гордиться. Егор забил, в это время на площадке находился бывший форвард СКА. Так они и вошли в протокол — у обоих положительный показатель полезности. Но после игры Марченко отправили в АХЛ. Понятно и что говорили вслед. Там ничего не меняется: адаптация, большое игровое время и прочие слова, которые ничего не значат. Правда, Кирилл действительно сыграл плохо. При нем не пропускали, но и он много ошибался, проигрывал единоборства, принимал неверные решения. Хотя и не такие кошмарные, как остальные. Но Марченко — дебютант. При этом он довольно неплохо провел тренировочный лагерь, просто ему нужно быть стабильным.

То, что Кирилл вернется в НХЛ, нет никаких сомнений. Правда, для этого нужно показывать себя в «Кливленде», но мы знаем, с каким настроением поехал за океан хоккеист, так что проблем с мотивацией возникнуть не должно.

Курьезом закончилось пребывание в системе «Каролины» Григория Дронова. Мы много писали о нем, обещали болеть за хоккеиста. И теперь Дронов разорвал отношение с клубом и, видимо, вернется домой. Выступать в АХЛ и биться за место в составе клуба НХЛ он не захотел. Это позорное решение. Дронов должен был четко понимать, что у него есть только такой шанс дебютировать в лиге. И странно, если он рассчитывал на какой-то односторонний контракт или на постоянное пребывание в «Ураганах» с первого дня. Такие путешествия, как у Григория, лучше вообще не совершать, чтобы не выглядеть слабаком.