В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новые лидеры

Два важных матча состоялось в понедельник. В Мытищах «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь», обошел «Металлург» и стал лучшим клубом Восточной конференции. Примерно сорок минут команда из Башкирии была второй в лиге, но затем опустилась на четвертую строчку. Но и лидерство в конференции — серьезное достижение. Мы уже неоднократно писали про хорошие моменты в жизни команды Виктора Козлова, но нельзя умолчать, что последний успех достигнут без двух легионеров, с измененными звеньями, а на другой половине площадки находился весьма зубастый соперник.

Успехи «Салавата Юлаева» связаны с тем, что этим летом там стали очень обдуманно тратить деньги. То есть рубли в сейфе есть, но расстаются с ними крайне аккуратно. В клубе тысячу раз подумают, прежде чем вообще вступать в переговоры, даже если появляется самый интересный лот. Сколько им досталось от болельщиков за то, что они не включились в борьбу за Дамира Жафярова, не смотрели в сторону Сергея Шумакова и равнодушно наблюдали за будущим Александра Радулова и Никиты Гусева! Зато в клубе сильнейшая пара вратарей в КХЛ, тут уж никаких сомнений. Плюс каждый иностранец по-настоящему важен, а состав подобран так, что потеря Джошуа Хо-Сэнга не стала фатальной.

Чем-то похож на «Салават Юлаев» и «Локомотив», который, обыграв ЦСКА, переместился на вторую строчку Западной конференции. Работает ставка на хоккеистов, которые раньше были лишь на вторых ролях. И этот ход тоже был небезупречным. Но Игорь Никитин проделал большую работу над тем, чтобы нынешние хоккеисты поверили в себя. Разница между «Локомотивом» в начале сентября и сегодняшним — колоссальная. Нынешние выходят на лед с уверенностью, что они фавориты и никто не сможет обыграть их, если не позволят. Посмотрите, как они сражались с армейцами. Постоянно меняли игру в зависимости от обстоятельств. Ускорялись, когда требовалось, и отдавали инициативу, когда было выгодно.

В КХЛ в этом сезоне появилось два сильных клуба. По крайней мере, к концу осени успехи «Салавата Юлаева» и «Локомотива» не выглядят сенсацией. Они шли к этому, хотя в их путь не все верили.

Хоккеисты «Локомотива» празднуют победу в матче с ЦСКА. ХК «Локомотив»

Отставка

Возможно, мы бы и не заметили, как в клубе МХЛ «Тайфун» из Владивостока сменился главный тренер. Если взглянете в таблицу, то нечему удивляться. Всего 7 очков в 22 матчах, в октябре выиграно только две игры, а действующая серия поражений составляет пять встреч (правда, последняя прошла уже с новым тренером). Но и состав такой, что зацепиться не за кого. В первом звене выступал хоккеист, который не мог забить на уровне молодежной лиги три года, в составе держат Александра Квартальнова, который на профессиональном уровне не тянет, то есть никаких надежд не было изначально.

Интересно тут другое. Главным тренером «Тайфуна» был Виктор Гордиюк. Во Владивостоке он считался серым кардиналом «Адмирала», советником губернатора по вопросам профессионального хоккея. Говорят, именно Гордиюк остановил революцию прошлой весной, когда не дал назначить на пост генерального менеджера Ильдара Мухометова. Плохо это или хорошо? Вроде бы с новыми людьми в клуб должны были прийти хорошие деньги. Обещали, что зарплатный фонд увеличится чуть ли не до 500 миллионов, а команда не ставила бы перед собой одну-единственную задачу — выход в плей-офф. С другой стороны, Мухометов, уже думая, что его назначили, крайне аккуратно относился к перспективам Леонида Тамбиева, давая понять, что по поводу главного тренера не все решено.

В общем, Гордиюк тогда в схватке победил, но оставил недовольных, которые и нанесли удар, воспользовавшись слабой стороной специалиста. Он долго работал во Владивостоке. Курировал развитие детского хоккея в Приморском крае, давал консультации губернатору. Затем получил должность главного тренера в МХЛ, что, конечно, было немного странно. Спортивными результатами команда похвастаться не могла, да, в сущности, никого для КХЛ и не подготовила. Но теперь увольнение может поменять расклад сил в хоккейной семье Приморья. Только в какую сторону? Так-то нам все равно, раз главная команда в зоне плей-офф и ее уважают. Но ведь все может измениться. И проверять победителей лучше в условиях стресса.

Виктор Гордиюк. МХК «Тайфун»

Курьез

«Нефтехимику» в этом году совсем не везет с вратарями. Начав сезон с рискованной парой Александр Судницин — Алексей Мурыгин, тренеры быстро разочаровались в выборе. Оба откровенно не спасали команду, а иногда и полностью уничтожали надежду на победу. В какой-то момент было принято решение искать новых. И хотя шаг с подписанием Эмиля Гарипова, отчисленного из «Трактора», и Андрея Тихомирова, проигравшего конкуренцию в «Торпедо», тоже считался рискованным, он принес результат. С Гариповым стали побеждать, неплохо влился в состав и экс-нижегородец. Но теперь новая беда. Все получили травмы, Гарипов перенес операцию, Судницин, оставшийся с начала турнира, решает свои проблемы со здоровьем, у докторов и Тихомиров.

В клубе теперь основной вратарь Ярослав Озолин. Еще в прошлом году он метался между тремя командами системы и нигде не был нужен. В «Нефтехимике» верили в других, в Ижевске приходилось ждать своей очереди, там главным был Савелий Кононов. В МХЛ сделали ставку на более молодых хоккеистов, да и Ярославу выступать на этом уровне было совсем неинтересно. Вратарь провел всего 18 матчей за сезон — очень мало. Но сейчас выхода нет.

А вот с бэкапом еще сложнее. Вторым стал Антон Кислицын. Его-то мы помним по игре в ВХЛ, но есть нюанс. Последние три года Антон не выступал на профессиональном уровне. Он завершил карьеру и трудился в штабе молодежной команды «Реактор». Пришлось возвращаться, так как ситуация тупиковая. В команде МХЛ совсем юные ребята, которые к тому же и на своем уровне не блещут. «Нефтехимик» выбирался в зону плей-офф, но в нынешнем состоянии им будет очень непросто вернуться в восьмерку. Кто же знал, что все вратари окажутся в лазарете.