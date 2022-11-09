«Мы сотворили чудо на льду». Безнадежный аутсайдер уверенно разбирается с фаворитами — обыграл даже СКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Срыв

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после игры пришел на пресс-конференцию разозленный. Только-только его команда проиграла «Автомобилисту» в овертайме, пропустила шайбу в меньшинстве. Главный тренер сел за стол, смотрел исключительно в телефон, а потом поинтересовался, что он там должен сделать по регламенту.

— Я пришел, отметился, на этом все? — спросил он у зала.

— Можно прокомментировать матч? — поинтересовался у него.

— Без комментариев, — сказал он и ушел.

Так-то это штраф, но в КХЛ сразу дали понять, что на этот раз ограничатся предупреждением, напишут письмо в клуб и попросят больше так не поступать.

Не вижу в демарше ничего страшного. Эти «без комментариев» даже красноречивей длинных объяснений, почему команда проиграла. Понятно, что Разин и не мог быть откровенным в рамках регламента. У него наверняка были вопросы к моменту, который случился чуть раньше удаления, когда уронили хоккеиста команды, а арбитры промолчали. Видимо, он сразу после сирены не пересмотрел момент, либо недостаточно проанализировал, но ему, вероятно, показалось, что по отношению к его команде поступили несправедливо. Так бывает.

И уж совсем ни к селу ни к городу пошли обвинения в адрес Разина в том, он не уважает журналистов, поступил с ними несправедливо. Ну о чем вы говорите? Кто-то реально ждал комментариев по игре «Северсталь» — «Автомобилист»? Не надо обманывать. Все нормально сделал тренер, привлек внимание к игре, как может только он один. Гораздо скучней слушать выступления Крейга Вудкрофта или Виктора Козлова, которые изо дня в день произносят одинаковые фразы.

Но если рассуждать в глобальном смысле, то Разин зря выбрал путь войны с арбитрами. Это ни к чему хорошему не приведет. Да и глупо сваливать на судей все проблемы. Они, что ли, из Кирилла Пилипенко сделали хоккеиста, который в последних матчах никуда не успевает? Главный тренер «Северстали» должен осознать, что в этой битве у него нет шансов выиграть. Да и воевать не следует. А пресс-конференция получилась крутой.

Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Матч

«Адмирал» на своем льду обыграл СКА со счетом 3:1, а после матча главный тренер команды Леонид Тамбиев не мог успокоиться даже на пресс-конференции.

— Мы сотворили чудо на льду, так можно сказать, — пояснил он. — Эмоции меня переполняют.

И правда, шикарная победа. При этом те, кто говорит, что команда из Владивостока опять выстроила баррикады в средней зоне, видимо, не смотрели матч. Не было там такого, что гости давили, а хозяева отбивались. Нет-нет, правила хоккея у «Адмирала» плюс-минус одинаковые. Они ждут, не ошибаются, все делают просто и стараются максимально реализовывать свои моменты. Но со СКА-то все было иначе. Тамбиев очень хорошо подготовился к встрече, а питерцы просто не ожидали, что столкнутся с таким планом на игру. Хоккеисты «Адмирала» прессинговали, прекрасно понимая, куда бить, чтобы получить результат, и заставляли соперника ошибаться. Питерцы вышли на площадку, не показав желания побеждать, уступили психологически. Длинная серия из побед, перелет — все накопилось. То, что начали возникать проблемы, было видно уже и во встрече со «Спартаком», когда красно-белые едва не спасли безнадежный матч. Какие-то намеки на проблемы можно было разглядеть во встрече с «Сочи», ведь после двух периодов никакого преимущества армейцев не было. Это не кризис, конечно, а проблема всех фаворитов, которые получали свое слишком часто. Чувство опасности притупилось, а Леонид Тамбиев этим воспользовался по полной программе.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы в лиге подобные победы не производили такого эффекта, было бы интересней, если бы у нас не было явного фаворита перед каждым матчем, но надо пройти слишком большой путь, чтобы все наладилось. Пока же мы действительно рады за «Адмирал». Надеемся, что они чаще будут так удивлять. Впрочем, Тамбиев из тех, кто уже на следующий день о победе не помнит.

Хоккеисты «Адмирала». ХК «Адмирал»

Лимит

Президент ФХР Владислав Третьяк опять затянул свою любимую песню о том, что легионеры не нужны, трех со следующего сезона будет вполне достаточно. То есть нет у нас более последовательного сторонника интересов НХЛ, чем глава федерации. Он все делает для того, чтобы зрители теряли интерес к родному турниру, так как за океаном выступают все сильнейшие. И так, судя по цифрам, зрители неохотно возвращаются на трибуны, а статистика публикаций говорит о том, что какое-нибудь событие в НХЛ собирает большее количество просмотров, чем любая сенсация из нашей лиги. Так еще надо все ухудшить. У Третьяка точно нет договора с Национальной хоккейной лигой?

Причем глава федерации даже не задумывается над аргументами, а просто сыпет тезисами, которые легко разбиваются. Все печется насчет интересов российской молодежи, которая «получит больше доверия со стороны тренеров». Доверие-то она получит, а на кого равняться, чтобы расти? В ВХЛ, кстати, никаких легионеров нет, выступают только местные и что-то незаметно, чтобы там появились игроки высокого уровня. Наоборот, считается чудом, если кто-то пробился в КХЛ. Хорошо, сейчас у нас есть Александр Радулов, Вадим Шипачев. Не берем нынешний сезон, но на них, может быть, и стоит равняться. Но именитые ветераны скоро закончат. А с кем конкурировать? Лучшие-то все равно уезжают за океан. И они будут уезжать, если, конечно, не закроют границы. Наоборот, сейчас есть отличная возможность поднять уровень турнира, отменить все лимиты и уговаривать легионеров ехать сюда. Чтобы хоккей был кому-то интересен, а все сильные местные не были собраны в четырех командах. Но Третьяк этого не понимает, печется об интересах сборной, которая не выступает на международных турнирах. Зачем он так с нами?