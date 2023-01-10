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КХЛ

Сегодня, 13:40

Команда прекращает играть на первой минуте. Ей пора менять тренера

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сергей Светлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Журавлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Саморуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

Сегодня «Сочи» может обновить рекорд по количеству поражений подряд. Конечно, «Витязь» — не самый сильный соперник в лиге, но в последней встрече они переиграли свехмотивированный «Нефтехимик». Да и вообще в планах команды из Балашихи не запланирована потеря очков с аутсайдером, ведь это поможет клубу спокойно готовиться к плей-офф, календарь позволяет. Южане же если и показывают хороший хоккей, то отрезками. За 19 последних матчей можно вспомнить в общей сложности периода три-четыре, когда они напоминали клуб КХЛ. Что происходит?

Опять ошиблись с тренером. Понятно, что Андрей Назаров тоже все провалил, но Сергей Светлов не исправил, а усугубил. Что-то такое происходит со специалистами, когда они приезжают в Сочи. Тот же Светлов прекрасно понимал, куда едет, соглашался, что у команды своя специфика, но прошла пара недель, и он начал выражать недовольство составом. Словно все происходящее стало для него сюрпризом. Это как добровольно согласиться работать в Норильске, а потом жаловаться на морозы. «Сочи» нужны не жалобщики и нытики, а тренеры, готовые что-то давать команде. Да, в защите много ребят из МХЛ. Ничего страшного, надо научить их действовать в стрессовой ситуации, давать необходимые знания. То, что Светлов проиграл 19 матчей, не самое страшное. Проблема в том, что при нем команда не развивается. На скамейке крики и суматоха, на тренировках нудные упражнения, которые ничего не дают игрокам.

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Кто из хоккеистов при тренере вышел на другой уровень? Нет таких. Более того, дела все хуже у Амира Гараева, совсем потерялся Артем Николаев, непонятно, по каким причинам резко сдал Никита Феоктистов. Зато много стал играть Артем Иванюженков с показателем 2 (0+2) очка в 26 матчах. Не рекордная серия поражений раздражает, а то, что команда иногда прекращает играть на первой минуте. Очень хочется верить, что к утру среды у «Сочи» будет новый тренер. И лучше больше не перебирать старую колоду, а назначить того, кто действительно голодный. Талантливых специалистов полно, и в «Сочи» требуются те, у кого есть свежие идеи.

Даниил Журавлев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниил Журавлев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Контракты

«Ак Барс» перед матчем с «Сибирью» заключил два новых соглашения. Даниил Журавлев окончательно понял, что за океаном счастья нет, и продлил соглашение с командой до 2025 года. Нормальный ход как для хоккеиста, так и для руководства. Даниил свой, никуда бегать не будет, вся карьера пройдет в России, и лучше, если это будет Казань. Журавлев вернулся из-за океана совсем не таким, каким уезжал. Пока у него нет уверенности в своих силах, а во время матча за ним надо специально следить, чтобы заметить какие-то полезные действия. Но у него был перерыв, да и сам переезд существенно подорвал уверенность в себе.

Еще два сезона проведет в «Ак Барсе» и Никита Лямкин. Последние два он был в сфере интересов СКА. Говорят, что все звонки между Санкт-Петербургом и Казанью начинались с перечисления хоккеистов, которых армейцы были готовы отдать за Никиту. Но в Казани эти беседы пресекали и заявляли, что Лямкин — один из тех игроков, по которым бессмысленно вести переговоры. Он не продается, не обменивается, никакие компенсации Казань не интересуют. В нынешнем сезоне интерес к хоккеисту поугас. То ли отучили менеджеров разговаривать на тему обмена, то ли сам Никита стал играть так, что к нему особого интереса не было. Впрочем, существенных изменений в действиях Лямкина не произошло. Статистика? Да, он последний раз забивал в ноябре 2020 года, голы и передачи никогда не были его козырем. Показатель полезности? Тоже практически на прежнем уровне, хотя отметим, что последние два сезона он постоянно в минусе. Лямкин — это оборона. Он второй защитник команды по блокированным броскам, Никита не боится шайбы и помогает вратарям. Вряд ли переговоры о продлении соглашения шли долго. Хоккеист и «Ак Барс» не хотели расставаться.

Дмитрий Саморуков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Саморуков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вызов

Защитник Дмитрий Саморуков впервые вызван в основной состав «Сент-Луиса». Напомним, что было в карьере у призера молодежного чемпионата мира за последний год. Дмитрий — проспект «Эдмонтона». Долгое время выступал в АХЛ и превратился в крепкого защитника фарм-клуба. Только вызов в первую команду обернулся провалом. В единственном матче за «Ойлерз» Дмитрий заработал «минус 2» за три минуты игрового времени и снова был отправлен в АХЛ. Второго шанса хоккеисту не дали, а в октябре этого года игрока обменяли в «Сент-Луис» на Клима Костина, который всех достал в «Блюз». У Костина-то дела идут более или менее. Он стал игроком основного состава, пошли голы, драки, хотя видно, что по уровню он не дотягивает в НХЛ.

Но Дмитрий сидел в «Спрингфилде» и не выбирался оттуда. При этом он показывал стабильный хоккей. Не феерил, удивляя публику и менеджеров, но и не проваливался. Саморуков был стабилен, а это тоже многое значит в НХЛ. Мы помним хоккеиста по выступлениям за ЦСКА. И до травмы он очень здорово смотрелся в КХЛ. Ему бы в России и продолжить карьеру, но Саморуков связывает свою жизнь с Северной Америкой. Он уезжать не хочет, кажется, у него дом в Канаде, и защитник не видит смысла дергаться даже за большими деньгами. Сейчас Дмитрию предоставляют еще один шанс. Надо бы им воспользоваться, сыграть хотя бы лучше, чем в «Ойлерз». Главное — снова не перенервничать.

Дмитрий Саморуков
Хоккей
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НХЛ
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