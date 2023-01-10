Команда прекращает играть на первой минуте. Ей пора менять тренера

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

Сегодня «Сочи» может обновить рекорд по количеству поражений подряд. Конечно, «Витязь» — не самый сильный соперник в лиге, но в последней встрече они переиграли свехмотивированный «Нефтехимик». Да и вообще в планах команды из Балашихи не запланирована потеря очков с аутсайдером, ведь это поможет клубу спокойно готовиться к плей-офф, календарь позволяет. Южане же если и показывают хороший хоккей, то отрезками. За 19 последних матчей можно вспомнить в общей сложности периода три-четыре, когда они напоминали клуб КХЛ. Что происходит?

Опять ошиблись с тренером. Понятно, что Андрей Назаров тоже все провалил, но Сергей Светлов не исправил, а усугубил. Что-то такое происходит со специалистами, когда они приезжают в Сочи. Тот же Светлов прекрасно понимал, куда едет, соглашался, что у команды своя специфика, но прошла пара недель, и он начал выражать недовольство составом. Словно все происходящее стало для него сюрпризом. Это как добровольно согласиться работать в Норильске, а потом жаловаться на морозы. «Сочи» нужны не жалобщики и нытики, а тренеры, готовые что-то давать команде. Да, в защите много ребят из МХЛ. Ничего страшного, надо научить их действовать в стрессовой ситуации, давать необходимые знания. То, что Светлов проиграл 19 матчей, не самое страшное. Проблема в том, что при нем команда не развивается. На скамейке крики и суматоха, на тренировках нудные упражнения, которые ничего не дают игрокам.

Кто из хоккеистов при тренере вышел на другой уровень? Нет таких. Более того, дела все хуже у Амира Гараева, совсем потерялся Артем Николаев, непонятно, по каким причинам резко сдал Никита Феоктистов. Зато много стал играть Артем Иванюженков с показателем 2 (0+2) очка в 26 матчах. Не рекордная серия поражений раздражает, а то, что команда иногда прекращает играть на первой минуте. Очень хочется верить, что к утру среды у «Сочи» будет новый тренер. И лучше больше не перебирать старую колоду, а назначить того, кто действительно голодный. Талантливых специалистов полно, и в «Сочи» требуются те, у кого есть свежие идеи.

Даниил Журавлев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Контракты

«Ак Барс» перед матчем с «Сибирью» заключил два новых соглашения. Даниил Журавлев окончательно понял, что за океаном счастья нет, и продлил соглашение с командой до 2025 года. Нормальный ход как для хоккеиста, так и для руководства. Даниил свой, никуда бегать не будет, вся карьера пройдет в России, и лучше, если это будет Казань. Журавлев вернулся из-за океана совсем не таким, каким уезжал. Пока у него нет уверенности в своих силах, а во время матча за ним надо специально следить, чтобы заметить какие-то полезные действия. Но у него был перерыв, да и сам переезд существенно подорвал уверенность в себе.

Еще два сезона проведет в «Ак Барсе» и Никита Лямкин. Последние два он был в сфере интересов СКА. Говорят, что все звонки между Санкт-Петербургом и Казанью начинались с перечисления хоккеистов, которых армейцы были готовы отдать за Никиту. Но в Казани эти беседы пресекали и заявляли, что Лямкин — один из тех игроков, по которым бессмысленно вести переговоры. Он не продается, не обменивается, никакие компенсации Казань не интересуют. В нынешнем сезоне интерес к хоккеисту поугас. То ли отучили менеджеров разговаривать на тему обмена, то ли сам Никита стал играть так, что к нему особого интереса не было. Впрочем, существенных изменений в действиях Лямкина не произошло. Статистика? Да, он последний раз забивал в ноябре 2020 года, голы и передачи никогда не были его козырем. Показатель полезности? Тоже практически на прежнем уровне, хотя отметим, что последние два сезона он постоянно в минусе. Лямкин — это оборона. Он второй защитник команды по блокированным броскам, Никита не боится шайбы и помогает вратарям. Вряд ли переговоры о продлении соглашения шли долго. Хоккеист и «Ак Барс» не хотели расставаться.

Дмитрий Саморуков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вызов

Защитник Дмитрий Саморуков впервые вызван в основной состав «Сент-Луиса». Напомним, что было в карьере у призера молодежного чемпионата мира за последний год. Дмитрий — проспект «Эдмонтона». Долгое время выступал в АХЛ и превратился в крепкого защитника фарм-клуба. Только вызов в первую команду обернулся провалом. В единственном матче за «Ойлерз» Дмитрий заработал «минус 2» за три минуты игрового времени и снова был отправлен в АХЛ. Второго шанса хоккеисту не дали, а в октябре этого года игрока обменяли в «Сент-Луис» на Клима Костина, который всех достал в «Блюз». У Костина-то дела идут более или менее. Он стал игроком основного состава, пошли голы, драки, хотя видно, что по уровню он не дотягивает в НХЛ.

Но Дмитрий сидел в «Спрингфилде» и не выбирался оттуда. При этом он показывал стабильный хоккей. Не феерил, удивляя публику и менеджеров, но и не проваливался. Саморуков был стабилен, а это тоже многое значит в НХЛ. Мы помним хоккеиста по выступлениям за ЦСКА. И до травмы он очень здорово смотрелся в КХЛ. Ему бы в России и продолжить карьеру, но Саморуков связывает свою жизнь с Северной Америкой. Он уезжать не хочет, кажется, у него дом в Канаде, и защитник не видит смысла дергаться даже за большими деньгами. Сейчас Дмитрию предоставляют еще один шанс. Надо бы им воспользоваться, сыграть хотя бы лучше, чем в «Ойлерз». Главное — снова не перенервничать.