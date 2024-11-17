Поговорили с Игорем Куперманом о драфте первых сезонов КХЛ и его возможном возвращении.

На фоне горячих обсуждений вокруг возможного возвращения драфта (теперь — ярмарки) юниоров в КХЛ интереснее всего поговорить с людьми, которые способны рассуждать на эту тему не теоретически, а практически. Мой собеседник Игорь Куперман много лет работал в «Виннипеге» и «Финиксе» директором по хоккейной информации, был заместителем генерального менеджера сборной России на Олимпиаде-2002, одним из создателей КХЛ, в течение семи лет трудился официальным представителем КХЛ в Северной Америке, а сейчас занимается международными проектами в структуре НХЛ в Торонто. Там мы и встретились с ним в дни ввода Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

В первом регламенте КХЛ клубы имели право защитить по три человека. Плюс четвертого в зависимости от количества игроков в сборных

— Вы были одним из создателей первого регламента КХЛ, который включал в себя драфт. Как это происходило? — вопрос Куперману.

— Разговора о том, чтобы скопировать драфт НХЛ, никогда не было. После 30 лет работы в хоккее я прекрасно знал, что североамериканская и наша системы совершенно разные, и учитывал это. Создавая регламент по поручению первого президента КХЛ Александра Медведева, я в 2008 году месяца два изучал, сколько молодых игроков и из каких команд пробивались в состав в суперлиге. У меня засела в голове фраза, сказанная в свое время Николаем Эпштейном, тренером «Химика»: «Если наша молодежная команда будет давать одного человека в год в состав команды мастеров — буду счастлив». Так что сначала провел исследование.

— Вручную?

— Исключительно вручную, пальчиком считал. Это сейчас в КХЛ очень хорошая статистика и все намного удобнее, но тогда я делал это в Excel. Определил, что огромное количество юниоров пропадают — школы работают почти вхолостую. И родилась эта система.

В изначальном регламенте команда имела право защитить до трех человек. Эта идея была принята на основании моего исследования, более того, я предложил — и предложение нашло поддержку, — что команды, которые делегируют хоккеистов в молодежную и юниорскую сборные России на МЧМ и ЮЧМ, получают возможность защищать еще больше игроков. Поощрения были предложены и клубам, которые делегировали игроков в национальную сборную России. Но сколько людей в мире читает регламент? Нисколько. Поскольку это не беллетристика.

— Регламент начинают читать только тогда, когда что-то нарушают, чтобы посмотреть, что там на самом деле прописано.

— Совершенно верно. И получилось, что из регламента убрали несколько важных пунктов.

— Какие?

— Все это происходило уже без меня. Я работал в КХЛ до 2014 года, а затем идея с драфтом превратилась в ничто. Сначала поменяли правило и вместо того, чтобы защищать определенное количество игроков, сделали так, что команды могли сами подписывать своих юниоров, а тех, кто остался, выставляли на драфт. Когда клубы стали подписывать по 15 выпускников, первый номер драфта был, образно говоря, двухсотым по уровню. И когда стало понятно, что получается белиберда, все это закрыли.

— Был ли какой-то эффект от драфта, вели ли вы какие-то подсчеты?

— Совершенно невозможно оценить его сейчас, так как нет цифр. «Люблю» читать, когда говорят: «А мне кажется, что нужно», «а мне кажется, что не нужно», «а мне кажется, что мы копируем» и так далее. То есть идет дискуссия на пальцах вместо того, чтобы сейчас, при наличии рабочей группы, великолепной статистической базы, просто-напросто потратить месяц-другой на то, чтобы посмотреть, сколько ребят вышло из спортивных школ, сколько попало в основные составы, сколько они играли в среднем минут за сезон и т. д.

Драфт существовал восемь лет, сейчас идет 17-й сезон КХЛ. Как раз половину от времени существования лиги был драфт, половину — не было. Можно провести анализ и сравнить. Нужно посмотреть, кто закрепился в КХЛ, если после этого выяснится, что из каждой молодежной команды в состав попадает один — это одно дело, а если десять — это другое. Только на основании этого можно идти дальше — компенсация, система, сколько юниоров защищать.

Игорь Куперман. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Должен быть создан изощренный механизм защиты от лазеек

— На днях подавляющее большинство клубов КХЛ выступило против предложенной лигой системы ярмарки юниоров. За нее был только «Нефтехимик».

— Это лишь подтверждение того, что не я один так думаю.

— На почве драфта сейчас случилось очередное столкновение между КХЛ и ФХР.

— Ясно, что после отсоединения КХЛ от ФХР отношения между ними, мягко говоря, не улучшились. Абсолютно нормальная реакция, тем более что одни говорят, что «вы слепо копируете НХЛ, а мы стоим на страже нашего российского хоккея, да и клубы недовольны». Это опять же разговоры на пальцах, а где цифры?

Например, тогда, в первые годы КХЛ, я проводил анализ отъезда российских юниоров в Северную Америку. Я подсчитал, что за 15 лет из более чем таких двухсот хоккеистов примерно пять процентов заиграло в НХЛ. Более того, когда говорю сейчас о том, что нужно подсчитать, должны быть не только цифры, но и конкретные фамилии. Заодно выяснится, что какие-то молодежные команды на протяжении многих лет не дают для взрослого хоккея почти никого.

Это исключительно важные цифры, и только на основании их можно что-то делать, а не говорить «мы за» или «мы против». Рабочая группа в моем понимании — не просто слова, а бумаги, документы, анализ.

— Есть вещи в текущей дискуссии, которые вы читаете и понимаете, что уже проходили?

— Это все уже было. Да, непросто посадить людей за компьютеры и сказать, что нужен анализ за какие-то годы, но без этого ничего невозможно. Без этого выходит только «я хочу» или «я не хочу», «а вот звонок большого начальника», «а вот звонка нет». Если все делать на таком уровне, то ничего толкового добиться нельзя.

Например, почему бы не провести опрос для молодых хоккеистов? Спрашиваем вот что: «Представьте, что вы воспитанник «Локомотива» или «Авангарда», но в вашей родной команде у вас либо нет шансов пробиться выше МХЛ, либо очень мало. Что лучше — остаться или подписать контракт с другим клубом КХЛ, который в вас заинтересован?»

Второй момент — по поводу иностранных игроков. Помимо российских хоккеистов, которые выходили на драфт, я лично отвечал за иностранную часть — готовил списки зарубежных юниоров. Просматривал игры здесь, в Канаде, связывался со знакомыми из Европы, которые предоставляли видеонарезки и т.д. Вы можете их драфтовать или нет, можете задрафтовать и никогда не подписать. Здесь — как и в Центральном скаутском бюро НХЛ: это ориентировочный список людей с характеристиками. Да, можно было поставить на драфт Тавареса, Макдэвида, но почему бы не думать реалистично при выборе иностранца?

И третье — должен быть создан очень изощренный механизм защиты от нахождения лазеек. В моем первом регламенте я потратил кучу времени, чтобы сделать такие условия, чтобы что-то нельзя было обойти. Сейчас, уверен, в рабочей группе достаточно умных и знающих людей, которые постараются на основе анализа сделать так, чтобы регламент обойти было нереально. Это сложно, но возможно.

— Кстати, о лазейках. Что бы вы предложили, чтобы такое откровенное насмехательство над потолком зарплат в виде снижения окладов в СКА Арсению Грицюку и Александру Никишину для подписания Евгения Кузнецова и Тони Деанджело стало невозможным?

— Не знаю, каким образом осуществляется контроль потолка зарплат, хочется верить, что все это так на самом деле. Приведу такой пример: в НХЛ в каждом клубе есть человек, «каполог», который показывает генеральному менеджеру каждый день, где находится их пол или потолок. Хочется верить в лучшее, но я много лет вижу, что элементарно не могут решить проблему, что скрывают игроков с односторонними контрактами в фарм-клубах, а потом они поднимаются наверх, а другие магическим образом вниз. Эта проблема решается за пять минут, но этого нет.

Вратарь СКА Егор Заврагин. Фото Global Look Press

В НХЛ аренды быть не может. Как хоккеист с контрактом «Рейнджерс» может выступать за «Монреаль»?

— А что скажете по поводу аренды? Вчера Егор Заврагин играл в «Сочи», а потом вышел из доверия Никита Серебряков — и Заврагин вдруг по свистку вернулся в СКА.

— В первых нескольких регламентах КХЛ аренда была категорически запрещена. В НХЛ такого нет — там в голову никому не придет, как хоккеист с контрактом «Рейнджерс» может выступать за «Монреаль», даже если первая команда лидирует, а вторая — внизу таблицы. Но дело еще и в том, что в НХЛ в основном составе 23 человека, не больше, а подписанных контрактов не более 50. Когда у тебя в России, грубо говоря, 80 человек в составе и ты можешь их раскидать — это неправильно.

— Еще смешная формулировка — «обмен на денежную компенсацию».

— Про это даже не говорю — дружественному Казахстану отдаем Галимова и так далее. В энхаэловском регламенте, который не меняется просто так — только соглашением лиги и профсоюза, — есть слово, которое называется «попытка обхода». Оно было впервые приведено с контрактом Ильи Ковальчука, когда «Нью-Джерси» пытался его подписать на 17 лет, чтобы уменьшить среднюю зарплату. Билл Дэйли сказал нет, «Нью-Джерси» наказали, контракт не зарегистрировали, вместо 17 лет сделали 15. Может быть, вписать в правила КХЛ «попытки обхода», потому что невозможно все предусмотреть.

— Что скажете о скрытых фарм-клубах? Например, много трансферов между СКА и «Сочи» — те же Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов в прошлом сезоне, которые сейчас выступают в НХЛ.

— Не могу назвать «Сочи» фарм-клубом СКА. Сейчас КХЛ сделала, что нельзя больше трех игроков из одного клуба отправлять в одну команду. Люди работают, ситуация не стоит на месте, и когда Сергей Зубов обыгрывает 5:2 СКА, это смотрится интересно. Вот тут мы видим как раз хороший пример изменений в лиге, которые учитывают прежние недостатки и позволяют их убрать. Это говорит о том, что и в случае с ярмаркой юниоров все можно сделать по уму.