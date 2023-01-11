Ларионов противоречит сам себе. Ответ Профессору на яркий спич о легионерах в КХЛ

Нужны ли нам только звездные иностранцы?

«Нам нужны Кьеллини и Бэйл»

Игорь Ларионов в качестве эксперта по каким-то глобальным процессам зачастую говорит очень нужные и правильные вещи. В отличие от многих российских ветеранов, он долгое время прожил за границей, ездил на стажировки в крупнейшие клубы мира и изучал международный опыт, читал тонны литературы, максимально расширял кругозор. Добавляет очков Профессору и другой факт — он зачастую говорит на холодную голову и не подвержен эмоциям. Но в случае с легионерами он немного впадает в крайность — «нам нужны либо Кьеллини и Бэйл, либо вообще никто не нужен».

«Было много дискуссий, они продолжаются. Расскажу историю. Мой дом, который находится в недружественной стране Америке, купил президент команды МЛС «Лос-Анджелес», которой владеет Опра Уинфри, Тони Роббинс. Он мне сказал, что буквально через два дня они объявят о подписании Джорджо Кьеллини из «Ювентуса», а через пять дней — о подписании Гарета Бэйла из «Реала». Я ему говорю: «Лэрри, такие люди мне нужны в «Торпедо».

Я веду к легионерам — которые могут передать свой чемпионский опыт молодым ребятам. Люди, выигравшие все. Кьеллини — Евро, ЧМ, Лига чемпионов. Бэйл — четыре или пять [побед] в Лиге чемпионов с «Реалом». Это люди, которые называются легионерами, — они могут дать часть себя. Это как мы были легионерами с Вячеславом Фетисовым в «Детройте» — могли дать молодежи победный опыт, дать маленькие детали игры, которые дадут возможность ребятам вырасти гораздо быстрее. Это легионеры.

Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл. Фото Global Look Press

Брать легионеров, которые мне неизвестны, — смысл? Я забираю место молодого, нашего, российского пацана, даю его легионеру, который на второй день после окончания сезона берет билеты и улетает обратно к себе. Мне это непонятно. Я не сторонник лимитов, но, с другой стороны, дайте мне Кьеллини, Бэйла. Я бы взял Нэтана Маккиннона из «Колорадо». Я бы взял 30-летнего хоккеиста, который помог бы стать лучше молодым игрокам «Торпедо» — Максиму Федотову, Василию Атанасову, Денису Венгрыжановскому.

Брать игроков, которых я не знаю, которых не знают даже комментаторы канадского и американского телевидения на Олимпиаде-2022? Они не знали игроков, которые играют за сборные Канады и США. Эти легионеры приехали из КХЛ. Мы просто разбавляем лигу средними игроками. И забираем место у тех мальчишек, которые могут стать лучше. Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это супер-супер-средний уровень игроков. Не хочется этот уровень разбавлять. Для меня это болезненная тема.

Мы тратим на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то...Поэтому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров, которые играют в КХЛ", — заявил Ларионов в «Подкаст.Лаб» у Дениса Казанского.

Люди из АХЛ — не мессия. Но они повышают средний уровень лиги

Разумеется, Профессор не сошел с ума, приводя примеры Кьеллини и Бэйла. В данном случае итальянец и валлиец — условные величины, отражающие масштаб мастерства. В переводе на хоккейный язык их вполне можно заменить Джо Павелски, Заком Паризе или Анже Копитаром. Сути это не поменяет. Только давайте сейчас сразу отметем разговоры о заведомой невозможности заманить в КХЛ звездных энхаэловских ветеранов и не будем повторять слова классика о том, что «ну, не едут к нам». Куда важнее общий посыл, который транслирует член Тройного клуба: «Для обучения наших игроков нужны только звезды масштаба Ягра, либо легионеры вообще не нужны».

Я согласен, что нужно искоренять мысли о том, что любой хоккеист с иностранным паспортом — это мессия, который априори сильнее местных игроков. Поэтому меня дико корежит, прям-таки выворачивает, когда появляется информация, что на рынке появились люди из какой-нибудь занюханной Лиги Восточного побережья, состоящей на 80% из полубойцов и маргиналов, а болельщики костерят условных Рашида Хабибулина или Кирилла Фастовского, приговаривая: «Вы чего нос воротите и рассказываете, что нет свободных легионеров? Вот же они — берите и усиливайтесь! Я видел статистику этого МакДрищенса на EliteProspects — он точно будет сильнее Галимова!»

Игорь Ларионов. ХК «Торпедо»

Да, к нам едет по большей части околотоп АХЛ (Агостино, Вей, Уил, Уилсон, Граовац). Нераскрывшиеся таланты, застрявшие где-то между основой клуба НХЛ и фармом типа Буше, Бека, Хмелевски, Хо-Сэнга. Европейцы, которые потеряли надежду заиграть за океаном (Шулак, Да Коста, Дрозг). Жертвы американской культуры отмены вроде Лайпсика. Но они приезжают и оккупируют статистические рейтинги.

Даже такие легионеры как минимум повышают так называемый уровень оппозиции, на который так обращают внимание скауты перед тем же драфтом НХЛ. Ведь не секрет, что 50 очков за сезон 18-летнего пацана в заштатной лиге не равны 50 очкам его же ровесника в КХЛ за аналогичный период. Чем выше этот уровень, тем сложнее конкурировать в лиге. А чем ближе он к НХЛ, тем быстрее наши игроки, по логике вещей, будут адаптироваться к реалиям игры в лучшей лиге мира. Однако выиграем ли мы что-нибудь, если условные Виктор Неучев и Дмитрий Овчинников перед отъездом в «Баффало» и «Торонто» будут больше играть против давным-давно списанных Антона Шенфельда и Артема Аляева, а не против Фредрика Классона, Ника Эберта и Филиппа Майе? Тут даже отвечать не нужно. Нет, нет и еще раз нет.

Ларионов противоречит сам себе, доверяя японцу

Как видим, не всегда работает и тезис «легионеры занимают места молодых пацанов». Да бросьте вы. Вот у «Сибири» во время последнего домашнего матча с «Ак Барсом» на всю команду был один легионер. Но даже при таком раскладе чересчур консервативный Андрей Мартемьянов пихает на овертайм не шустрого молодого технаря Овчинникова, свободного разрывать на чистом льду, а топорного 27-летнего работягу Алексея Яковлева, который к тому времени выплевывал легкие. Однако в головах у многих путь к повышенному доверию и игровому времени закрывает именно Тэйлор Бек. А ведь праворукий канадец, не заигравший в НХЛ во многом из-за катания и слабой игры в обороне, наряду со своим соотечественником Тревором Мерфи — одни из немногих игроков в нынешней «Сибири», у кого можно хоть чему-то научиться. Если не в плане отношения делу, то хотя бы в плане работы клюшкой, игры на точке и хоккейного IQ.

Конечно, Мартемьянов не абсолютное стерильное зло. Вполне квалифицированный тренер, дающий результат. Так же как и Илья Воробьев, которому изрядно достается за нежелание смелее вводить в основу Данилу Юрова и лидера команды МХЛ Романа Канцерова. Просто уровень доверия к молодежи у каждого тренера разный. Абзац выше никак не касается коуча «Торпедо» — его, имеющего один из самых молодых ростеров в лиге, трудно обвинить в нежелании и неумении возиться с перспективными щеглами. Но на каждого Ларионова найдется свой Мартемьянов или Гатиятулин, который будет бояться выпускать парней из категории U-20 в стрессовые моменты, предпочитая им понятных ветеранов.

Хоккеисты «Торпедо». Фото ХК «Торпедо» Фото ХК «Торпедо»

Зато предъявить претензию Игорю Николаевичу можно за другой момент: если выносить за скобки белорусов Андрея Белевича, Даниила Бокуна и Ивана Кульбакова, в его команде играют три далеко не самых статусных легионера. Американский нападающий Кенни Агостино к 30 годам сыграл в НХЛ на третьих-четвертых ролях всего 86 матчей. Словацкий голкипер Адам Хуска, которого в 25 лет сложно назвать сложившимся игроком, не пригодился «Рейнджерс» даже в фарм-клубе. А совсем зеленый японец Ю Сато, пусть и не выглядит инородным телом в составе нижегородцев, но попал в «Торпедо» во многом из-за давнего знакомства с легендой.

Роль легионера в парадигме Ларионова ясна — он должен передавать опыт и знания нашим парням. Однако его нынешнее иностранное трио не выглядит как идеальные наставники для Егора Виноградова, Дениса Венгрыжановского и Василия Атанасова. Выходит, давая время старательному полуфабрикату Сато, Профессор закрывает дорогу кому-то из «Чайки», а главное — противоречит самому себе.