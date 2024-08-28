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Сегодня, 18:00

«Я отказался от предложений из НХЛ». Интервью Ларионова

Игорь Ларионов сообщил, что отказался от предложений из НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игорь Ларионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Поговорили с главным тренером «Торпедо» на фестивале в Нижнем Новгороде.

24 августа в Нижнем Новгороде в рамках нового музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест» состоялась презентация ХК «Торпедо». После ее завершения на вопросы «СЭ» ответил главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

У нас нет других планов, кроме как быть первыми

— Какой результат для вас в следующем сезоне будет приемлемым?

— Нельзя загадывать. Мы идем по нарастающей для того, чтобы привлекать большую аудиторию болельщиков по всей стране, пробиваться, верить в процесс, который мы делаем. Но у нас нет других планов, кроме как быть первыми.

— Вы верите, что победа в Кубке Гагарина возможна с текущим составом?

— А ради чего мы работаем? Когда выходишь на помост, беговую дорожку или площадку, всегда есть задача победить. Нужно верить в то, что ты идешь правильной дорогой. Вместе с нашей большой армией поклонников будем этого добиваться.

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— Как бороться с конкурентами, у которых зарплатные бюджеты вдвое больше?

— Мы не смотрим на бюджеты и что у других — мы смотрим на себя. Как мы двигаемся и идем поступательно к тому, чтобы команда была правильной и конкурентоспособной, играла с задором, с характером и мышлением. Это факторы, которые выливаются в тот результат, которого мы хотим достичь.

— В конце прошлого сезона ваш лидер Николай Коваленко уехал в НХЛ. Если он не сможет там пробиться в состав, возможно ли его возвращение в Нижний Новгород?

— Мы пока не говорим, что кто-то берет обратный поворот. Для меня не могут быть понятны такие мысли у игрока, который стремится вверх, где всегда мечтал быть. На данный момент у нас команда формируется. Есть несколько хоккеистов, которых мы подписали, которые сейчас входят в игровую форму. У нас хороший баланс опытных и молодых. А дальше посмотрим. Если будут какие-то варианты с усилением... Хотя я считаю, что у нас очень сильная команда.

Игорь Ларионов на презентации «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»

Мне проще работать с молодыми? Это совсем не так

— Вы по ходу прошлого сезона подписали новый контракт с клубом. Были ли у вас предложения из других клубов?

— Некорректно говорить. Не хочу быть одним из многих, которые говорят: «Там было, тут было». Я в «Торпедо», и я очень рад, что нахожусь в городе, где родилась моя мама, городе, в котором глубокие хоккейные традиции. Это самое главное.

— Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина сказал, что у него есть мечта поработать в НХЛ. Есть ли такая у вас?

— Я в НХЛ проработал очень много лет. Вы мне задали вопрос о том, были ли предложения... Были. Но я от них отказался.

— В том числе из НХЛ?

— Да. Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам. Поэтому пока этот вопрос закрыт.

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— Со стороны кажется, что вам проще работать с молодыми хоккеистами, нежели с опытными.

— Это совсем не так. Здесь можно предполагать все что угодно. Вопрос в том, что опытные игроки должны иметь перед собой цели. Так было у меня, Славы Фетисова. А если хоккеист просто хочет доиграть карьеру... это разные вещи. У нас нет градации: молодые или опытные. Когда ты выходишь на лед, не важно, 17 или 35 лет тебе — все получают шансы справедливо. Если люди не готовы, то они не будут играть. Все очень просто.

— «Торпедо» чуть ли не лучше всех в лиге задействовало молодых хоккеистов в последние пару лет. Кто может повторить путь Атанасова и Артамонова в новом сезоне?

— Мы к этому вернемся, когда начнется сезон. В предсезонных матчах сыграли и сыграют мальчишки по 16 и 17 лет. Помимо того что у нас в команде 18-19-летние ребята.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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