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Сегодня, 21:20

Ларионов — еще на три года в «Торпедо»! Лучшее решение для тренера, клуба и КХЛ

Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Михаил Зислис
Обозреватель
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Но для успеха Профессору все равно нужны более серьезные ресурсы.

Интрига вокруг будущего Игоря Ларионова жила только в воображении болельщиков и отдельных коллег. Принципиально вопрос о продлении контракта с «Торпедо» был решен давно. Это и раньше в приватных беседах, и сегодня в интервью «СЭ» подтвердил генеральный менеджер Максим Гафуров. Золотое правило «не искать добра от добра» сработало.

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Профессор совершил революцию в КХЛ, выбрав рискованный атакующий стиль и ставку на молодежь. Потрясающие зрелищность и эффективность не могли не заинтересовать более статусные клубы. Год назад в его сторону смотрел «Авангард». Сейчас кандидатуру Ларионова пыталась пролоббировать в «Ак Барс» одна из групп влияния в Казани. Но там, как известно, все сложно, а ждать окончательного решения, не имея серьезных гарантий, здравомыслящий человек не станет.

Лично я пока сомневаюсь в способности специалиста быть сейчас настолько же успешным, как в «Торпедо», в другом клубе. Но мое предположение удастся проверить не скоро. Возможно, через три года все изменится. Здесь и сейчас произошло лучшее, что могло случиться как с Ларионовым, так и с «Торпедо» и со всей КХЛ. Симпатичный по многим параметрам проект продолжит свое развитие в Нижнем Новгороде.

Игорь Ларионов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это большая победа и для организации, и для города. Через пару лет, когда команда переберется на новую, современную арену, то по плану сделает это вместе с Ларионовым. Может получиться красивая во всех смыслах история.

В Нижнем Новгороде именно Профессор главная звезда. Для него здесь делают все возможное и невозможное. Он показал себя успешным специалистом в работе с определенным пластом игроков. Этим ребятам в первую очередь требуются доверие, развитие, идеология. Тем, кто еще не зажрался, если грубо говорить, и готов слушать. В Казани или Омске все было бы по-другому. И не факт, что лучше для самого Ларионова.

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Продлением контракта с главным тренером и наличием привлекательной игровой философии нельзя построить команду, которая будет претендовать на серьезные результаты. Для того чтобы «Торпедо» осталось не просто второй любимой командой у болельщиков, а стало одним из фаворитов, нужен принципиально иной бюджет. Надеюсь, что большие люди, выделяющие деньги, это прекрасно понимают и уже в ближайшее межсезонье создадут условия для дальнейшего прогресса.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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